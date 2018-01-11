«Машину разорвало пополам»: подробности ДТП с шестью погибшими под Новосибирском

Погибшие пассажиры «Хонды» были незнакомы с водителем — они подсели к нему в машину на автовокзале

Утром 11 января на трассе Новосибирск – Барнаул, недалеко от посёлка Майский, столкнулись Toyota Opa и Honda Stream. По словам очевидцев, водитель Toyota на большой скорости обгонял фуру и не заметил встречный автомобиль. От удара машину разорвало пополам, а Honda улетела в кювет. Шесть человек погибли, четверо сейчас находятся в больнице. Личности не всех погибших и пострадавших пока установлены, однако корреспондент НГС.НОВОСТИ связалась с родственниками одного из водителей — он вёз в Новосибирск шесть человек, но никого из них не знал. Подробности жуткого ДТП — в материале НГС.НОВОСТИ.

По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, ДТП произошло около 10:30 на 111-м километре трассы Р-256. «По предварительной информации, житель Алтайского края в возрасте 41 года, управляя автомобилем "Тойота Опа", двигался по трассе <…> и в пути следования выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хонда Стрим", за рулем которого находился 21-летний житель Республики Алтай», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ведомстве.





По словам очевидцев, водитель Toyota Opa ехал со скоростью около 100 км/ч. «Мы ехали со стороны Безменово, перед нами шла фура, мы за ней встали, — рассказал очевидец ДТП Александр. — Нас обогнала "Тойота", вышла на встречку. Смотрю — фура резко затормозила. Дальше проезжаю и вижу, что один из автомобилей разорвало, он вылетел в кювет».





По словам очевидцев, пассажирам и водителю Toyota Opa уже нельзя было помочь.





Поэтому люди кинулись ко второму автомобилю — но и там нашли водителя, который был уже мёртв, как и ещё два пассажира. Ещё три человека оказались зажаты в салоне автомобиля. Очевидцы посчитали, что среди пострадавших находится ребёнок, однако в пресс-службе министерства здравоохранения НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что пострадавшей девочке семнадцать лет.





«В результате ДТП от полученных травм погибли шесть человек — водители иномарок, два пассажира "Тойоты" и два пассажира "Хонды", — сообщили в пресс-службе полиции. — Ещё четверо человек, в том числе несовершеннолетняя, находившиеся в "Хонде", получили травмы различной степени тяжести».





В министерстве здравоохранения рассказали, что двое мужчин и несовершеннолетняя сейчас находятся в реанимации, ещё один пострадавший — в хирургии с ушибом головного мозга. «Девочка семнадцати лет прооперирована, находится в тяжёлом состоянии. У неё тупая травма живота, ушиб почки, переломы верхних и нижних конечностей, ушибы головного мозга и костей таза, — уточнили в ведомстве. — Ещё один мужчина был прооперирован с тупой травмой живота, третий пострадавший находится в реанимации с ушибом головного мозга и переломом рёбер».





В минздраве подчёркивают, что всем пострадавшим оказывают противошоковую терапию, а в районной больнице уже подготовили комнаты для размещения родственников погибших и пострадавших — с ними будут работать психиатр и психолог.





На трассе погибло шесть человек

Корреспондент НГС.НОВОСТИ связалась с семьёй погибшего водителя Honda Stream — 21-летнего студента Нурислана О. «Последний раз я видел его на вокзале, брат подобрал пассажиров на вокзале и поехал в Новосибирск, — объяснил брат погибшего Самат. — Вчера вечером он позвонил сестре, говорил, что всё хорошо. Сегодня весь день звонили — недоступен. Мы не знали, что с ним, нам никто не сообщал о его смерти». Мужчина уточнил, что Нурислан учился в местном вузе в Горно-Алтайске и подрабатывал таксистом.





Он собирался в Новосибирск к родственникам, поэтому и подобрал попутчиков на вокзале — никого из своих спутников мужчина до этого дня не знал.







Сегодня родители Нурислана поехали в Черепановский район за телом сына. «С нами связались, это правда был он, он погиб, — уточнил позже Самат. — Мы после вашего звонка поняли, что это он, он попал в ДТП — машина его, сам недоступен. Но до последнего надеялись, что брат жив».





Напомним, что это ДТП произошло на участке, который давно известен как место внезапных лобовых аварий с автомобилем-призраком. По легенде, перед водителем, идущим на обгон на абсолютно просматриваемой прямой дороге, вдруг появляется встречный «призрак». Как результат — тяжёлое столкновение со смертями. Однако опытные водители объясняют: прямое шоссе здесь имеет небольшие впадины и подъёмы — как раз на высоту легкового автомобиля. При взгляде из-за руля машины дорога кажется абсолютно ровной, линии разметки сливаются. И когда два встречных автомобиля находятся каждый в своей впадине, они друг друга не видят — и выходят на обгон, который для многих оказывается последним.