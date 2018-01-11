Спаси себя сам: обманутые дольщики сами построили высотку

Им пришлось скинуться и пристроить два этажа — но из-за новых правил не хватило земли

Жильцам пришлось самим достраивать свой дом после банкротства застройщика
Жильцам пришлось самим достраивать свой дом после банкротства застройщика

ЗАО «СКИМС», обанкротившись в 2015 году, оставило без обещанного жилья дольщиков двух домов возле метро «Октябрьская». Спустя два года судов и разбирательств один из них дольщики смогли достроить самостоятельно — даже без участия других застройщиков, а второй, наконец, взяли под контроль, пообещав сдать в 2018 году. Обманутые дольщики рассказали, как бывший застройщик мешал им закончить работы, а эксперт объяснил, почему с каждым годом завершать десятилетние долгострои будет всё труднее.

29 декабря мэрия выдала разрешение на ввод дома (а фактически — одного подъезда дома) на улице Сакко и Ванцетти, 31/4. Долгострой был одним из двух, доставшихся городу «в наследство» от обанкротившегося в 2015 году ЗАО «СКИМС»: второй недостроенный дом находится всего в квартале от первого, на улице Декабристов, 10, в окружении нового дорогого жилья.


Оба дома на момент передачи обманутым дольщикам находились примерно в одной степени готовности: долгострой на Сакко и Ванцетти был построен на 59%, на Декабристов — на 50%. Стоимость завершения строительства первого в итоге составила порядка 170 млн рублей, второго — оценивается сегодня в 160 млн рублей.


Хотя в 2015 году «СКИМС» уже был неспособен закончить стройки, ещё два года обманутым дольщикам пришлось судиться, чтобы получить права на долгострои, — формально их им передали только в ноябре прошлого года.


Сами справились


Долгострой на улице Сакко и Ванцетти обманутые дольщики достроили самостоятельно — даже не привлекая генподрядчиков
Долгострой на улице Сакко и Ванцетти обманутые дольщики достроили самостоятельно — даже не привлекая генподрядчиков


ЖСК «Сакко и Ванцетти, 31/4» взялось за работу ещё до завершения бумажной волокиты, и закончить строительство ему удалось своими силами, даже без привлечения крупного застройщика в качестве генподрядчика. По словам члена общественного совета Госстройнадзора Ларисы Гильмутдиновой, этот случай в области — прецедентный: обычно ЖСК в долгостроях выступает только заказчиком строительства.


Чтобы уменьшить расходы дольщиков, проект изменили: к 17-этажному углу большого дома пристроили два этажа, коммерческий второй этаж перепланировали в жилой. В итоге вместо запланированных 119 квартир в доме получилось 140 — «лишними» квадратами кооператив расплатился с подрядчиками, объяснила председатель правления ЖСК Лариса Дюжикова.


Без сбора денег с самих дольщиков, впрочем, тоже не обошлось — им пришлось заплатить по 7,7 тысячи рублей с 1 кв. м жилья.


Какой-то компенсации от застройщика-банкрота им добиться не удалось, зато, подчеркнула Дюжикова, активно помогали власти: на подключение к техусловиям выделили субсидию, на суды — юриста.


В числе программ поддержки обманутых дольщиков есть и финансирование лифтов, но дому на Сакко и Ванцетти не повезло. «Финансирования не было, а мы на него рассчитывали, — посетовала председатель правления ЖСК. — Причём на 2018 год власти области на субсидирование лифтов [долгостроям] тоже не выделили [средств]. Мы обратились с письмом к [и.о. губернатора области Андрею] Травникову, надеемся на содействие, потому что на нас нагрузка финансовая большая. Ответ мы не получили пока».


За время, пока дом простаивал, успели измениться нормативы, и кооперативу даже не хватало земли, чтобы сдать дом по новым правилам, поэтому небольшой участок тоже выделила мэрия. Изначально дом строили на нескольких разрозненных участках: частично муниципальных, частично — выкупленных у владельцев стоявших здесь частных домов. Один из участков, на котором стоит дом, принадлежал частному лицу — договор аренды, необходимый для строительства, заключали через суд.


Сейчас бывший долгострой полностью закончен, рабочие, по словам Ларисы Дюжиковой, занимаются «редактированием» мелких недостатков. После того как его подключат к постоянной схеме электроснабжения, дольщики наконец получат ключи от своих квартир — ждать их им пришлось более 7 лет. Весной в ЖСК планируют закончить благоустройство и оборудовать детскую площадку.


Единственная проблема, которую осталось решить обманутым дольщикам, — парковки. «Это не только у нас, это проблема вообще всего дома из-за бедствия с территорией, — признаётся Лариса Дюжикова. — Мы на собрании решили обратиться в мэрию за разрешением на строительство подземной парковки на близлежащей территории. Парковка, скорее всего, будет общая для всех с преимуществом для нашей блок-секции».


«Дом не должен был достраиваться»


«Свечку» на Декабристов, 10 за годы простоя успели окружить новые дома
«Свечку» на Декабристов, 10 за годы простоя успели окружить новые дома


Проблему нехватки парковок придётся решать и кооперативу дольщиков дома на Декабристов, 10. Хотя права на долгострой они получили в одно время с ЖСК «Сакко и Ванцетти, 31/4», приступать к стройке собираются только сейчас, столько всего вокруг неё было «накручено», говорит председатель правления ЖСК «Д-10» Артём Воздвиженский.


На тот момент было организовано сразу три кооператива, которые не могли договориться между собой, а земля под домом оказалась продана в долях сразу трём физическим лицам, с которыми дольщикам пришлось договариваться. «Это единственный проблемный объект в городе, которому земля не принадлежит», — подчёркивает председатель правления ЖСК.


Сейчас по договору аренды ЖСК ежемесячно платит за участок 120 тысяч рублей.


«136 квартир в доме, а дело [в суде] — выше моего роста, — смеётся Воздвиженский. — У нас состоялось около шести заседаний суда в Новосибирске, затем в Томске, потому что подавались апелляции — дом не должен был достраиваться, это я уже понимаю, дом хотели пустить с молотка. Совместно с департаментом строительства [мэрии] мы разработали план "нападения" на этот объект, выиграли все суды, перевели всех дольщиков в одно ЖСК, решили вопрос с землёй».


В процессе «нападения» выяснилось, что частично дом не соответствует новым нормативам, частично построен с серьёзными нарушениями, а половина разделов проекта или не разработаны, или не оплачены. На решение всех этих вопросов дольщикам потребовалось два года, но к февралю Артём Воздвиженский рассчитывает получить полный комплект документов и долгожданное разрешение на строительство.


Правда, закончить долгострой без посторонней помощи в данном случае не получится: не хватает активов. Изменить проект, как на Сакко и Ванцетти, 31/4, надстроив пару этажей с квартирами, по новым нормам нельзя — у дома и так не будет хватать парковок. Распоряжаться дольщики могут только непроданным жильём и предусмотренной проектом, но ещё не возведённой коммерческой пристройкой.


В конце декабря дольщики дома на Декабристов, 10 приняли решение передать стройку компании «СМУ-9» — взамен она получит участок в городе для реализации собственных проектов. По этой схеме, предусмотренной областным законом № 583, сегодня завершаются, например, долгострои на Бориса Богаткова, 165/4, на Тульской, 80-82 и на Авиастроителей, 27. Уже к концу года дом должен быть сдан, а обманутые дольщики, наконец, получат квартиры.


Лариса Гильмутдинова соглашается: несоответствие старых долгостроев новым нормам — распространённая проблема, которая на деле оказывается не проще отсутствия денег.


«Законодательство на месте не стоит, оно меняется, а строительство проблемного объекта и 10 лет может длиться, и больше», — признаёт она. При этом никаких послаблений для обманутых дольщиков, которые пытаются самостоятельно достроить свои дома, в законе не предусмотрено.


Максимум, чем могут помочь власти, — помощью при изменении документов и целевыми субсидиями. «Именно благодаря дольщикам все объекты достраивались, всё самое тяжёлое лежало на плечах дольщиков, власти — это вспомогательная сила», — заключает Гильмутдинова.


В числе знаковых объектов, которые смогли закончить дольщики, также дом на улице Сибирской, 35/1 и дом на Кошурникова, 22, но ещё десятки долгостроев в городе только ждут завершения — некоторые из них, как на улице Зыряновская, 55/3, едва выбрались из котлована.


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