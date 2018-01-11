Спаси себя сам: обманутые дольщики сами построили высотку

Им пришлось скинуться и пристроить два этажа — но из-за новых правил не хватило земли

ЗАО «СКИМС», обанкротившись в 2015 году, оставило без обещанного жилья дольщиков двух домов возле метро «Октябрьская». Спустя два года судов и разбирательств один из них дольщики смогли достроить самостоятельно — даже без участия других застройщиков, а второй, наконец, взяли под контроль, пообещав сдать в 2018 году. Обманутые дольщики рассказали, как бывший застройщик мешал им закончить работы, а эксперт объяснил, почему с каждым годом завершать десятилетние долгострои будет всё труднее.

29 декабря мэрия выдала разрешение на ввод дома (а фактически — одного подъезда дома) на улице Сакко и Ванцетти, 31/4. Долгострой был одним из двух, доставшихся городу «в наследство» от обанкротившегося в 2015 году ЗАО «СКИМС»: второй недостроенный дом находится всего в квартале от первого, на улице Декабристов, 10, в окружении нового дорогого жилья.







Оба дома на момент передачи обманутым дольщикам находились примерно в одной степени готовности: долгострой на Сакко и Ванцетти был построен на 59%, на Декабристов — на 50%. Стоимость завершения строительства первого в итоге составила порядка 170 млн рублей, второго — оценивается сегодня в 160 млн рублей.







Хотя в 2015 году «СКИМС» уже был неспособен закончить стройки, ещё два года обманутым дольщикам пришлось судиться, чтобы получить права на долгострои, — формально их им передали только в ноябре прошлого года.







Сами справились







Долгострой на улице Сакко и Ванцетти обманутые дольщики достроили самостоятельно — даже не привлекая генподрядчиков





ЖСК «Сакко и Ванцетти, 31/4» взялось за работу ещё до завершения бумажной волокиты, и закончить строительство ему удалось своими силами, даже без привлечения крупного застройщика в качестве генподрядчика. По словам члена общественного совета Госстройнадзора Ларисы Гильмутдиновой, этот случай в области — прецедентный: обычно ЖСК в долгостроях выступает только заказчиком строительства.







Чтобы уменьшить расходы дольщиков, проект изменили: к 17-этажному углу большого дома пристроили два этажа, коммерческий второй этаж перепланировали в жилой. В итоге вместо запланированных 119 квартир в доме получилось 140 — «лишними» квадратами кооператив расплатился с подрядчиками, объяснила председатель правления ЖСК Лариса Дюжикова.







Без сбора денег с самих дольщиков, впрочем, тоже не обошлось — им пришлось заплатить по 7,7 тысячи рублей с 1 кв. м жилья.





Какой-то компенсации от застройщика-банкрота им добиться не удалось, зато, подчеркнула Дюжикова, активно помогали власти: на подключение к техусловиям выделили субсидию, на суды — юриста.







В числе программ поддержки обманутых дольщиков есть и финансирование лифтов, но дому на Сакко и Ванцетти не повезло. «Финансирования не было, а мы на него рассчитывали, — посетовала председатель правления ЖСК. — Причём на 2018 год власти области на субсидирование лифтов [долгостроям] тоже не выделили [средств]. Мы обратились с письмом к [и.о. губернатора области Андрею] Травникову, надеемся на содействие, потому что на нас нагрузка финансовая большая. Ответ мы не получили пока».







За время, пока дом простаивал, успели измениться нормативы, и кооперативу даже не хватало земли, чтобы сдать дом по новым правилам, поэтому небольшой участок тоже выделила мэрия. Изначально дом строили на нескольких разрозненных участках: частично муниципальных, частично — выкупленных у владельцев стоявших здесь частных домов. Один из участков, на котором стоит дом, принадлежал частному лицу — договор аренды, необходимый для строительства, заключали через суд.





Сейчас бывший долгострой полностью закончен, рабочие, по словам Ларисы Дюжиковой, занимаются «редактированием» мелких недостатков. После того как его подключат к постоянной схеме электроснабжения, дольщики наконец получат ключи от своих квартир — ждать их им пришлось более 7 лет. Весной в ЖСК планируют закончить благоустройство и оборудовать детскую площадку.





Единственная проблема, которую осталось решить обманутым дольщикам, — парковки. «Это не только у нас, это проблема вообще всего дома из-за бедствия с территорией, — признаётся Лариса Дюжикова. — Мы на собрании решили обратиться в мэрию за разрешением на строительство подземной парковки на близлежащей территории. Парковка, скорее всего, будет общая для всех с преимуществом для нашей блок-секции».







«Дом не должен был достраиваться»







«Свечку» на Декабристов, 10 за годы простоя успели окружить новые дома





Проблему нехватки парковок придётся решать и кооперативу дольщиков дома на Декабристов, 10. Хотя права на долгострой они получили в одно время с ЖСК «Сакко и Ванцетти, 31/4», приступать к стройке собираются только сейчас, столько всего вокруг неё было «накручено», говорит председатель правления ЖСК «Д-10» Артём Воздвиженский.







На тот момент было организовано сразу три кооператива, которые не могли договориться между собой, а земля под домом оказалась продана в долях сразу трём физическим лицам, с которыми дольщикам пришлось договариваться. «Это единственный проблемный объект в городе, которому земля не принадлежит», — подчёркивает председатель правления ЖСК.





Сейчас по договору аренды ЖСК ежемесячно платит за участок 120 тысяч рублей.







«136 квартир в доме, а дело [в суде] — выше моего роста, — смеётся Воздвиженский. — У нас состоялось около шести заседаний суда в Новосибирске, затем в Томске, потому что подавались апелляции — дом не должен был достраиваться, это я уже понимаю, дом хотели пустить с молотка. Совместно с департаментом строительства [мэрии] мы разработали план "нападения" на этот объект, выиграли все суды, перевели всех дольщиков в одно ЖСК, решили вопрос с землёй».







В процессе «нападения» выяснилось, что частично дом не соответствует новым нормативам, частично построен с серьёзными нарушениями, а половина разделов проекта или не разработаны, или не оплачены. На решение всех этих вопросов дольщикам потребовалось два года, но к февралю Артём Воздвиженский рассчитывает получить полный комплект документов и долгожданное разрешение на строительство.







Правда, закончить долгострой без посторонней помощи в данном случае не получится: не хватает активов. Изменить проект, как на Сакко и Ванцетти, 31/4, надстроив пару этажей с квартирами, по новым нормам нельзя — у дома и так не будет хватать парковок. Распоряжаться дольщики могут только непроданным жильём и предусмотренной проектом, но ещё не возведённой коммерческой пристройкой.







В конце декабря дольщики дома на Декабристов, 10 приняли решение передать стройку компании «СМУ-9» — взамен она получит участок в городе для реализации собственных проектов. По этой схеме, предусмотренной областным законом № 583 , сегодня завершаются, например, долгострои на Бориса Богаткова, 165/4, на Тульской, 80-82 и на Авиастроителей, 27. Уже к концу года дом должен быть сдан, а обманутые дольщики, наконец, получат квартиры.







Лариса Гильмутдинова соглашается: несоответствие старых долгостроев новым нормам — распространённая проблема, которая на деле оказывается не проще отсутствия денег.





«Законодательство на месте не стоит, оно меняется, а строительство проблемного объекта и 10 лет может длиться, и больше», — признаёт она. При этом никаких послаблений для обманутых дольщиков, которые пытаются самостоятельно достроить свои дома, в законе не предусмотрено.







Максимум, чем могут помочь власти, — помощью при изменении документов и целевыми субсидиями. «Именно благодаря дольщикам все объекты достраивались, всё самое тяжёлое лежало на плечах дольщиков, власти — это вспомогательная сила», — заключает Гильмутдинова.







В числе знаковых объектов, которые смогли закончить дольщики, также дом на улице Сибирской, 35/1 и дом на Кошурникова, 22, но ещё десятки долгостроев в городе только ждут завершения — некоторые из них, как на улице Зыряновская, 55/3, едва выбрались из котлована.





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