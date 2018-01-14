Безнадёга: жильцов дома заставляют снести его за свой счёт

Чиновники дали им два года — после сноса земля под домом достанется местной администрации

Жильцы многоквартирного дома по улице Карла Маркса, 3«а» в Искитиме получили от городской администрации требование снести дом за свой счёт. Срок на исполнения требования — два года. Таким образом городские власти Искитима решили судьбу жилой трёхэтажки, признанной аварийной после ремонта водопровода. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщался с жильцами, которые уже два года живут в доме, где трещины расползлись по стенам от земли до самой крыши.





После новогодних каникул жильцы дома по адресу улица Карла Маркса, 3«а» Искитима обнаружили в почтовых ящиках требование местной городской администрации — снести их собственный дом, причем за свой счёт. В срок до 31 декабря 2019 года.











Печальная история трёхэтажки 1977 года постройки началась в декабре 2012 года. Именно тогда местный ЖЭУ занялся починкой лопнувшей водопроводной трубы. С торца дома аварийная бригада вырыла котлован, трубу заменили, а яму, как утверждают жильцы, толком не засыпали.











Весной снег начал таять, вода потекла в подвал, дом начал «трещать», а стены — расходиться. «Они (ремонтная бригада. — И.К.) приехали и засыпали щебнем. Но когда шёл дождь, всё протекало снова. Забетонировали всё где-то уже летом», — рассказал один из жильцов на встрече с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.











Глубина трещин в стенах квартир достигала тридцати сантиметров, некоторые были шириной с ладошку. Однако комиссия искитимской администрации тогда посчитала здание пригодным для жилья. Аварийным дом признала независимая экспертиза, за которую жильцам пришлось выложить около 100 тысяч рублей. С ноября 2015 года дом официально считается аварийным, а самые страшные трещины уже заделаны.











Владимир Коновец купил в злополучном доме квартиру два месяца назад. Отдал чуть больше миллиона рублей. Говорит, увидел тихий двор, зашёл в сухой подъезд и принял положительное решение. То, что дом аварийный уже два года, узнал случайно, но в ЖЭУ его успокоили, сказали, что ничего страшного, это формальность.











В ЖЭУ-1, к которому и относится этот дом, корреспонденту НГС.НОВОСТИ комментировать ситуацию отказались. Заместитель директора Светлана Шеметова пояснила, что ей надо «поднять документы», так как она не владеет ситуацией, и положила трубку телефона.











«У нас точно такая же ситуация на Юбилейном [проспекте] была. Третий дом [там был] аварийный. Их расселили за сутки и в течение двух лет ремонтировали. <…> Точно такой же дом, точно такая же ситуация. Прям под копирку. Стяжками стянули», — рассказал старший по дому на улице Карла Маркса, 3«а» Виталий Звездун. На фото он справа.











Виталий объясняет, что фундамент их дома из бетонных блоков и практически не пострадал, хотя стены деревянных кладовок в подвале заметно повело. Старший по дому уверен, что их дом отремонтировать даже гораздо проще, чем аналогичный на Юбилейном проспекте. Куда, кстати, перед Новым годом после двухлетнего ремонта уже обратно заселили жильцов.











Одна из вероятных причин, которой жители дома пытаются объяснить требование искитимской администрации снести здание, — заинтересованность площадкой для дальнейшей застройки. «К нашему дому давно присматриваются. <…> Может, это форсирование ситуации?» — заметил Виталий Звездун и пояснил, что несколько лет назад уже возникал скандал, когда во дворе их дома хотели воткнуть многоэтажку.











Заместитель главы искитимской администрации Константин Сеничев дипломатично ушёл от ответа про возможное лоббирование процесса кем-то из застройщиков. «Не мой вопрос, я занимаюсь вопросами ЖКХ», — после небольшой паузы ответил корреспонденту НГС.НОВОСТИ замглавы города Искитим.











Странное требование о сносе дома за счёт жильцов чиновник объяснил тем, что все квартиры здесь в частной собственности, и поэтому это проблемы их владельцев. При этом чиновник заметил, что есть ещё вариант, не указанный в обращении, — когда дом снесут за счёт местного бюджета, жителям выделят квартиры, а землю власть заберёт себе. Впрочем, себе эту площадку местная власть заберёт в любом случае — даже если дом снесут сами жильцы, уточнил Сеничев.











В ситуации, когда люди вынуждены фактически страдать из-за чьего-то неграмотного ремонта, замглавы Искитима пообещал разобраться отдельно. «Можно конечно, поднять, всю эту историю и документы. Просто мне самому стало интересно», — пояснил Константин Сеничев и добавил, что узнал об истории с ремонтом водопровода только от журналиста НГС.НОВОСТИ.







Впрочем, могло быть и хуже. В Искитиме жильцам предложили снести дом, а вот в Новосибирске аварийное общежитие на улице Михаила Перевозчикова, 4 решили продать вместе с жильцами.