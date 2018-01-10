Чего ломаешься

В самые надёжные поезженные машины попали Land Rover и Skoda — а какая иномарка стала самой ломучей

Одна из крупнейших аукционных компаний страны, CarPrice, провела собственное исследование подержанных машин и определила надёжные и ненадёжные модели. Для этого сопоставлялись оценки технического состояния каждой из 150 000 машин, перепроданных компанией в 2017 году. И если аутсайдер особого удивления не вызывает — это LADA, то лидеры по надёжности оказались довольно неожиданными — Land Rover и Skoda. Подробнее — в материале НГС.АВТО.

Перед тем как принять поезженный автомобиль на продажу, аукционные компании оценивают его состояние, как внешнее, так и техническое. Автомобили, которые участвовали в рейтинге CarPrice, проверялись и получали оценки по четырём параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние», «Сопутствующие факторы» — теоретически автомобиль в идеальном состоянии может набрать 20 баллов.





Чтобы понять, насколько изношены уже побегавшие по нашим дорогам автомобили, специалисты сопоставляли оценки по двум параметрам — «Кузов» и «Техническое состояние». В список надёжных моделей могли попасть только машины, набравшие не менее 8 баллов из 10.





Самые надёжные модели вторичного рынка – 2017





Среди конкретных моделей победителем оказалась Skoda Octavia последнего поколения. Среди новосибирских потребителей Octavia традиционно считается не самым надёжным автомобилем из-за использования в нём турбированных двигателей малого объёма и роботизированной коробки передач DSG. Исключение составляют версии с атмосферным 1,6-литровым мотором и гидротрансформаторной АКП. А вот Nissan Juke (2-е место) и Hyundai Solaris первого поколения (3-е место) с традиционными агрегатами удивления не вызывают — эти модели стабильно пользуются спросом и сохраняют репутацию на сибирском рынке.





Самый надёжный производитель – 2017





В рейтинге надёжных брендов закономерно лидируют Toyota (1-е место) и Lexus (3-е место), а вот каким образом на 2-е место затесался Land Rover, у местных автовладельцев может возникнуть вопрос. Ведь до сих пор популярен миф о том, что «если Land Rover куда-то едет, то он едет на сервис».





Самые ненадёжные модели вторичного рынка – 2017





К списку ненадёжных моделей и брендов особых вопросов нет — в основном это бюджетные автомобили с соответствующей репутацией. Самой ненадёжной маркой названа LADA, а моделью — Priora. Бренд Daewoo с моделью Nexia показал себя хуже всех среди иномарок.





Самый популярный тип кузова подержанного автомобиля – 2017





Что касается классов автомобилей, которые торгуются на вторичном рынке, то лидером по-прежнему является традиционный седан — 37% от общего объёма. Однако всё большую долю ежегодно и неуклонно отъедают внедорожники. Только за 2017 год их стало больше на 2%, в основном за счёт снижения доли хетчбэков и минивэнов.





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