За все заплатят
Новосибирцам вернут тысячи рублей из заплаченных государству налогов — НГС узнал, как это сделать
В начале января новосибирцы пытаются вернуть 13% от уплаченных налогов. Просто заполнив декларацию о доходах, налогоплательщик может получить несколько сотен тысяч с покупки квартиры или с выплаты процентов по ипотеке. Как утверждают специалисты из сферы бухгалтерских услуг, вернуть деньги можно и с более мелких сделок. Налоговый вычет положен за любые платные медицинские услуги, даже за простой анализ крови или увеличение груди, после получения водительских прав, а работающие родители могут получить несколько тысяч за то, что у них есть дети, — за год набегает сумма в несколько десятков тысяч рублей. НГС.НОВОСТИ внимательно изучили Налоговый кодекс и узнали у специалистов, как и за что можно вернуть деньги.
С началом января многие новосибирцы стремятся получить налоговые вычеты за различные сделки, которые совершили в прошлом году. Как утверждают специалисты сферы бухгалтерских услуг, самые распространенные виды налоговых вычетов — это имущественный при покупке жилья и социальный, когда компенсируют затраты на лечение и обучение. Вернуть 13% от своих затрат можно за самые различные услуги и даже просто за то, что в семье растут дети: ст. 218 Налогового кодекса РФ подробно рассказывает, кто и за что может получить выплаты. Компенсации положены любому официально трудоустроенному гражданину, а также иностранцам, которые работают и платят налоги в России.
Я купил квартиру. Сколько мне вернут?
Самые большие суммы возвращают после приобретения жилья — компенсация за покупку недвижимости достигает 260 000 рублей, а с процентов по ипотеке можно выручить до 390 тысяч рублей. Вычет платят не только с покупки квартиры или дома, его можно получить и после других сделок с недвижимостью — приобретение дачного домика, земельного участка, комнаты, долевое строительство тоже входят в этот список.
«Получить компенсацию за приобретение недвижимости могут пенсионеры, если они работали за три года до заключения сделки. Однако налоговая отказывает в вычете семьям, которые при покупке жилья воспользовались материнским капиталом или помощью из бюджета», — рассказали представители агенства бухгалтерского обслуживания «Субконто».
Правда ли, что можно вернуть деньги за любые платные медицинские услуги?
Да, получить вычет можно не только за лечение в клиниках, но и за иследования в частных лабораториях, которые специализируются на анализах. Если недвижимость люди покупают не ежегодно, то в платные медицинские центры жители города обращаются регулярно. В налоговых вычетах за лечения существует два кода услуг: код 01 ограничен по сумме до 120 тысяч рублей, то есть человек может получить максимально
Получить до
«Многие семьи сегодня предпочитают платное введение беременности и родов, в некоторых случаях эти услуги проходят под кодом 02. Среди стоматологических услуг лидирует протезирование, установка брекетов и исправление прикуса», — перечисляет востребованные услуги, за которые хотят получить вычет новосибирцы, руководитель компании «Налоговый вычет» Анна Бояркина. По словам эксперта, оформить вычет за лечение проще всего, ведь больницы выдают справки для ФНС с полной информацией. Корреспондент НГС.НОВОСТИ для примера рассчитала свой налоговый вычет за лечение: на медицинские услуги она потратила за год
Налоговый кодекс также поощряет тех, кто спас жизнь других. Например, доноры костного мозга имеют право на «налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода», говорится в документе.
Как выгоднее получить вычет за образование?
До
«Часто обращаются студенты медуниверситета, многие из них уже работают фармацевтами и медсёстрами. Если вычет получает студент на себя, то максимальная сумма, от которой считают 13%, это 120 тысяч рублей, то есть работающий студент вернёт себе
Также можно получить возврат с обучения ребёнка в музыкальной школе или на языковых курсах, если у учреждения есть образовательная лицензия»,
— добавляет Анна Бояркина. Взрослые могут вернуть 13% за обучение в автошколе — это около четырёх тысяч рублей за права категории B.
Немного снизить свою налоговую базу может каждый работающий родитель — статья 218 НК РФ позволяет мамам, папам и опекунам получить за год по 2184 рубля на первого и второго ребенка, а за третьего и последующего ребёнка сумма компенсации достигает 4680 рублей.
По оценкам экспертов, инвестиционные вычеты — вычеты по убыткам при продаже ценных бумаг — встречаются в Новосибирске редко. Сибиряки редко инвестируют и предпочитают брать кредиты на свои нужды.
Как заполнить декларацию?
Важно не упустить срок подачи декларации — получить деньги можно только за сделки, совершённые в течение трёх лет. Сейчас можно получить вычет только за 2015, 2016 и 2017 год.
При заполнении декларации чаще всего новосибирцы ошибаются в кодах услуг и номерах документов, именно поэтому налоговая отказывает, не возвращает положенные им вычеты или требует заполнить бумаги заново. «Многие считают, что подать нужно строго до 30 апреля, хотя это не так. С января по апрель самый загруженный сезон, если подать летом, то проверка и выплата пройдёт быстрее. По закону срок выплат может составлять до четырёх месяцев — три месяца на камеральную проверку, один месяц на перечисление денег. Налоговая сейчас пропагандирует заполнение деклараций через интернет-кабинет, тогда проверка проходит быстрее», — добавила Анна Бояркина.
Заполнить декларацию можно самостоятельно — все образцы есть на сайте ФНС. Однако, чтобы не тратить время на заполнение кипы бумаг, многие обращаются к специалистам, потому что услуга стоит недорого, но экономит время. На сайтах do.ngs.ru и Avito.ru есть объявления, где бухгалтеры предлагают заполнить на дому декларацию от 300 рублей, в организациях стоимость услуг оценивается от 400 до 2500 рублей в зависимости от объёма работы.
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Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой
Инфографика Евгении Бикуновой