«Я боялась его взгляда»: сибирячка случайно поймала опасного преступника

Насильник попался на мелком штрафе: в ожидании полиции женщина 1,5 часа не выпускала его из кабинета

Подозреваемый в изнасиловании был задержан в кабинете судебного пристава по Калининскому району
Подозреваемый в изнасиловании был задержан в кабинете судебного пристава по Калининскому району

Накануне нового, 2018 года в кабинет к судебному приставу по Калининскому району зашёл мужчина — оплатить мелкий штраф за превышение скорости. Взглянув на фотографию в паспорте, женщина поняла, что этот должник — в федеральном розыске за изнасилование. Пристав попросила коллег вызвать полицию, а сама попыталась задержать подозреваемого в кабинете, имитируя бумажную волокиту. В итоге из кабинета мужчину вывели в наручниках. Подробности — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

В декабре прошлого года судебные приставы традиционно обзванивали должников. За одним из неплательщиков числился мелкий штраф за превышение скорости в 500 рублей. «Ему позвонили на сотовый, в назначенный день он не пришёл, пришёл намного позже, перед самым Новым годом, — вспоминает судебный пристав-исполнитель по Калининскому району Евгения П. (редакции известна её фамилия, однако раскрывать её героиня материала отказалась. — Прим.ред.). — Зашёл спокойно, без претензий». 


Пристав, смущённо улыбаясь, показывает корреспонденту НГС.НОВОСТИ несколько чёрно-белых страниц со снимками людей — все они числятся в розыске. Информация о подозреваемых в отдел судебных приставов приходит из полиции, база постоянно пополняется. Незадолго до прихода должника Евгения как раз мельком просматривала информацию о преступниках — так, на всякий случай. Поэтому, взглянув в паспорт очередного визитёра, женщина заподозрила, что где-то видела это лицо и перед ней — опасный преступник. Вспомнила даже статью, по которой мужчина проходит подозреваемым, — изнасилование. 


Евгения говорит, что страшно не было. Женщина отошла в соседний кабинет, якобы сделать ксерокопию паспорта, и там шепнула коллегам: «Вызывайте полицию, должник находится в розыске». 


Но до приезда полицейских надо было удержать мужчину в кабинете, и так, чтобы он ничего не заметил. «Просила его писать объяснения, сказала, что с материалами исполнительного производства надо ознакомиться при мне, потом тянула время, рассказывая, как будет закончено административное производство», — вспоминает пристав. 


Сотрудники полиции подъехали, по словам Евгении, примерно через полтора часа — к этому времени мужчина уже заплатил штраф и ждал, когда ему подпишут повестку, чтобы на работе не посчитали визит к приставам за прогул. Увидев полицейских, должник резко встал со стула. «Я уже не помню, как так получилось. Полицейские в пороге как-то быстро надели наручники, буквально за секунду, — продолжает пристав. — Я тогда боялась его [подозреваемого] взгляда. Или что скажет. Все, кто в кабинете был, ждали, что он что-нибудь о нас скажет». 


Однако приставы ничего не услышали, кроме вопросов к полицейским: «За что?» и «Кто вы такие?», произнесённые, как вспоминает пристав, достаточно спокойно. 


Преступление, в котором подозревается должник, было совершено почти пятнадцать лет назад 
Преступление, в котором подозревается должник, было совершено почти пятнадцать лет назад 

«Действительно, такой человек находился в федеральном розыске, — подтвердили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Гражданин был задержан в кабинете судебного пристава сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых при содействии службы судебных приставов». При этом в полиции подчёркивают, что произошедшее в кабинете судебных приставов — завершающая стадия операции, большая часть работы сотрудников уголовного розыска «остаётся за скобками». 


В пресс-службе СК России по НСО рассказали, что преступление, в котором подозревается задержанный мужчина, было совершено ещё в 2003 году. Один из фигурантов уголовного дела по групповому изнасилованию был задержан в 2017 году и уже получил свой срок. 


Подозреваемый, как пояснили в полиции, числился в розыске с октября 2017 года. «Дело направлено в прокуратуру, скоро будет передано в суд», — пояснили в Следственном комитете. Должнику уже предъявлено обвинение по ст. 131 УК РФ (изнасилование). 


«Знаю, что полиции были даны показания его подельником, что они вместе были в период совершения преступления, по-моему, там групповое изнасилование. И из-за этих показаний его [должника] объявили в розыск», — объясняет Евгения. 


Женщина объяснила, не боится того, что мужчина выйдет из тюрьмы и попытается ей отомстить. За пять лет работы судебным приставом она видела многое, но в наручниках из её кабинета человека уводят впервые. 


«Это мои обязанности, — отмахивается Евгения. — Именно такого случая за всё время, конечно, не было. А так всякое было, уже не припомнишь. Эти случаи с неплательщиками эпизодично происходят, каждый раз что-то повторяется, внимания уже не обращаешь». 


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