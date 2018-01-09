«Жадность СИБЭКО погубит потребителя»

В конце прошлого года стало известно о готовящейся сделке компаний СГК и «СИБЭКО» — ФАС одобрила покупку 100% акций новосибирской компании подконтрольным СГК АО «Кузбассэнерго». Глава «СИБЭКО» уверяет, что на потребителях эта сделка никак не скажется, и просит не торопить события, ведь сама сделка ещё не состоялась. Эксперты в целом рады будущему слиянию — по их мнению, СГК может привлечь крупные инвестиции в регион, а также обновить инфраструктуру в городе. Однако монополизация рынка настораживает — рост тарифов всё же возможен, считают эксперты.

30 декабря Федеральная антимонопольная служба России рассмотрела ходатайство компании «Кузбассэнерго» о приобретении 100% акций крупнейшего новосибирского энергетического предприятия — АО «СИБЭКО», и решила, что сделка возможна с некоторыми оговорками.





ФАС признала, что покупка «СИБЭКО» может стать причиной монополизации рынка электроэнергии,





поэтому служба потребовала от покупателя уведомить ФАС о сделке в первые 10 дней после получения права собственности, а также, согласно требованиям антимонопольной службы, «Кузбассэнерго» не должно допустить значительного повышения цен на рынке в той зоне, где она займёт доминирующее положение.







После праздников будущую сделку прокомментировал генеральный директор «СИБЭКО» Руслан Власов. Он сообщил, что до продажи ещё много времени. «Когда есть эффективная компания, конечно, она привлекает к себе инвесторов. Такие процессы идут в РФ практически во всех отраслях, энергетика не исключение. Это нормально. Это, как правило, длительный процесс — и переговорная часть, и проверка надзорных органов. Сегодня мы находимся там, где находимся, всему своё время», — сказал Власов. По его словам, предполагаемая сделка никак не повлияет на тарифы, по которым платят новосибирцы. «Как правило, для потребителя продажа или покупка [компании] — это незаметный процесс. Новый инвестор, когда входит на привлекательный объект, понимает, что будет получать на этом объекте соответствующую прибыль. Вокруг нашей компании много лет эти процессы идут, поэтому всему своё время», — заявил гендиректор «СИБЭКО».







Генеральный директор «СИБЭКО» Руслан Власов показывает губернатору Новосибирской области Андрею Травникову ТЭЦ-3





Разговоры о продаже «СИБЭКО» действительно идут давно — в том числе потенциальным покупателем ранее уже называли компанию «Кузбассэнерго» (слухи о продаже появились ещё в декабре, однако тогда они не подтверждались официально).





«Кузбассэнерго» входит в состав «Сибирской генерирующей компании» (СГК) — одной из крупнейших частных энергокомпаний России, принадлежащей миллиардеру Андрею Мельниченко





(9-е место в российском Forbes, 89-е в мире при состоянии в 13,2 млрд долларов). Выручка «Кузбассэнерго», по данным «СПАРК», в 2016 году составила 30 млрд рублей, чистая прибыль — 6,7 млрд. В тот же год выручка «СИБЭКО» составила 28 млрд рублей, а прибыль — 1,2 млрд.







СГК работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Установленная мощность компании (без предполагаемых активов «СИБЭКО») — 7,9 ГВт, это пятое место в стране. Однако после сделки с «СИБЭКО» компания Мельниченко сможет конкурировать с лидером — «Евросибэнерго» Олега Дерипаски (19,5 ГВт), считают эксперты «Ведомостей». «Купив "СИБЭКО", СГК сможет приблизиться по мощности к "Евросибэнерго" (её основа — гидроэлектростанции на Ангаре и Енисее). Установленная мощность всех электростанций Сибири на конец 2016 г. — 52 ГВт. Вместе с "СИБЭКО" на СГК будет приходиться четверть всей выработки электроэнергии за Уралом», — пишет издание со ссылкой на ФАС.







Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев отмечает, что стороны пока не раскрыли стоимость сделки. Однако текущая стоимость АО «СИБЭКО», по оценкам «ФИНАМ», составляет 18–24 млрд рублей. «Если в сделке не будет присутствовать дисконт или премия, оговоренные некими специальными условиями сделки, то можно предположить, что стоимость сделки уложится в указанный диапазон», — сообщил Коренев.







АО «СИБЭКО» имеет в своём составе 17 крупных предприятий, отмечает эксперт, эта сделка, по его мнению, снизит издержки СГК и увеличит её прибыли. «За счёт поглощения со стороны АО "Кузбассэнерго" последний увеличивает свою долю в добыче и реализации энергоресурсов региона. Слияние двух крупных энергетических компаний, ранее конкурировавших, в единый холдинг позволит новому игроку занять фактически монопольное положение на рынке генерации и продажи электрической и тепловой энергии в регионе. Недаром ФАС одним из условий поставила требование не менять существенно отпускные цены на продукцию холдинга на территориях, где СГК займёт однозначно доминирующее положение», — подчеркнул аналитик.







«Трудно предположить, чем руководствовался Михаил Абызов, принимая решение о продаже АО "СИБЭКО". Возможно, он собирается сконцентрировать свои усилия на развитии каких-то иных направлений своего бизнеса. В любом случае продажа всегда вызвана изысканием необходимых ресурсов, при этом первыми под реализацию подпадают те активы, которые продавцу наименее интересны», — отметил Коренев.







Собеседник НГС.БИЗНЕС, занимавший руководящие должности в сфере сибирской энергетики, назвал возможную сделку благом для новосибирцев. По его данным, после того как СГК стала единой теплоснабжающей организацией в Рубцовске (с 1 января 2017 года), траты на программу теплоснабжения в городе сократились с 6,7 млрд рублей до 1,2 млрд при постоянном ремонте объектов, отметил собеседник. «Я знаю и ту и другую компанию, работа в Новосибирске сейчас идёт неэффективно. Психология у людей разная. Когда СГК вошла в Рубцовск, я прекрасно понимал, что они не лукавят, когда говорят, что мы вернём эти деньги лет через 12–15. А эти ребята ["СИБЭКО"] не умеют играть вдолгую.





СГК собирается из Абакана до Черногорска бросить 10 км трубы и таким образом в Черногорске погасить угольные котельные, и деньги вернутся лет через 10. "СИБЭКО" говорит, что у нас есть аналогичный проект — соединить Куйбышев и Барабинск, но он не окупается. Ну ребята, аналогичные проекты — почему у них окупается, а у вас не окупается? Наверное, потому что вы хотите, чтобы деньги вернулись через три года? Не бывает такого. Жадность ["СИБЭКО"] в данном случае погубит потребителя», — уверен собеседник.







ТЭЦ-3 запустили в эксплуатацию в 1942 году





Кроме того, по его мнению, сделка может повысить качество обслуживания, а также поможет грамотнее привлекать инвестиции. «У города будет не трёхлетняя инвестиционная стратегия поддержания, развития и модернизации, а на 15 лет», — говорит источник.







Основатель ГК F1 депутат Александр Абалаков отмечает, что о потенциальном влиянии сделки на город пока говорить рано, последствия могут быть и позитивными, и негативными, считает он. «Будет ли лучше, сказать сложно. Этот процесс [сделки] даёт возможность улучшить инвестиционные возможности предприятия, всё будет зависеть от позиции наших властей. Насколько они смогут взаимодействовать с таким крупным предприятием [как СГК]. Нужен баланс интересов собственников и населения области», — говорит собеседник.







По его словам, мощности «СИБЭКО» достаточно изношены, модернизация может обойтись компании дорого





(самой старой новосибирской ТЭЦ-2 — 82 года, самый новый объект на ТЭЦ-5, энергоблок № 6, введён в эксплуатацию в 2004 году. — Н.Г.), поэтому слияние с СГК пойдёт на пользу новосибирским объектам из-за дополнительной инвестиционной привлекательности.





Однако монополизация энергетического рынка повлияет на город негативно, уверен Абалаков. «Риск — это монополизация.





Крупное предприятие имеет очень большие ресурсы. Вы помните, был вопрос с ростом тарифов на 15%? Наши общественники поднялись и отменили его. А монополия есть монополия», — сказал он.





По его мнению, тарифы в связи с этим «не будут расти беспредельно» во многом благодаря входящим в моду альтернативным источникам энергии. «Хочешь, ставь свою котельную и не подключайся к "СИБЭКО", новые технологии меняют всё. Я считаю, что всё придёт рано или поздно к изменению системы теплоснабжения», — уверен депутат. Источник НГС.БИЗНЕС в сфере энергетики отмечает, что с приходом СГК в Рубцовске тарифы выросли на 25%, такой резкий скачок он объясняет тем, что до этого в городе 7 лет были «проблемы недорегулирования». Появление СГК в Новосибирске максимально может поднять тарифы на 2–3 процентных пункта, предполагает он.

