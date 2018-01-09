Поезженные машины: самый дешёвый «Мерс»

Этот «Мерседес» по цене «праворульки» доступен почти каждому — даже в свежем состоянии

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом: самый доступный в Новосибирске представитель гордого имени Mercedes — седан C-Klasse. В линейке Mercedes есть ещё более мелкий A-Klasse, но его предложение на новосибирской «вторичке» настолько ничтожно, что им можно просто пренебречь. А вот «Цэшки» разных поколений можно ежедневно видеть на улицах города в больших количествах. О проблемах и ценах Mercedes-Benz C-Klasse — в материале НГС.АВТО.









Впервые небольшой седан Mercedes в кузове W202 с действующим сейчас обозначением C-Klasse появился в 1993 году, и тогда он являлся младшим в продуктовой линейке компании. Соответственно, эта модель и стоила дешевле, позволяя приобщиться к премиальной марке тем людям, у кого не хватало на старшие модели. Впрочем, автомобиль был не так уж и мал: длина 4487 мм, достаточный простор на передних сиденьях, багажник объёмом 430 литров — всё, что надо для обычной городской жизни.













Хоть и компактный, но премиальный «немец» предоставлял своему владельцу высокое качество отделки салона, богатый выбор опций, ну и, конечно, реноме — всё-таки Mercedes-Benz.













В моторную гамму вошло множество двигателей, начиная от «пенсионерского» 1,8-литрового мощностью 122 л.с. и заканчивая 2,8-литровым V6 мощностью 193 л.с. В версии AMG стоял вообще 3,6-литровый агрегат, который развивал 280 л.с.













В Новосибирске модель получила большое распространение с выходом второго поколения в 2000 году. Тогда «Мерседесы» получили двойную оптику и ласково именовались «очкариками». Этот кузов W203 уже достаточно приближен к современности, и многие его черты можно увидеть в самом последнем поколении.













Автомобиль сделали длиннее (4526 мм) и мощнее. Уже в базовых моторах использовался компрессорный нагнетатель — самый слабый такой бензиновый агрегат выдавал 143 л.с. Остались в линейке и атмосферные моторы, и дизели.













Салон стал просторней и богаче, появились новые материалы отделки. В те годы было принято обильно украшать интерьеры вставками под дерево.













Третье поколение W204 появилось как по часам, в 2007 году — C-Klasse стабильно обновлялся раз в 7 лет. Автомобиль вновь стал длиннее, моторы слегка прибавили в мощности, а на версию AMG стали ставить 6,2-литрового атмосферного «монстра» мощностью 457 л.с.













В линиях кузова появились выраженные углы и грани, машина стала более солидной. Глядя в зеркало заднего вида, эту модель легко спутать со старшим E-Klasse.













Наконец, в 2014 году вышло текущее поколение W205 с кардинально новыми решениями экстерьера и интерьера. Этот автомобиль оторвался от предшественника сильнее, чем другие поколения отличались друг от друга. Длина увеличилась до 4686 мм, внешний вид окончательно стал напоминать уменьшенную копию старших E-Klasse и S-Klasse.













В салоне воцарилась та же идеология, что и у старших моделей: абсолютно новый волнообразный интерьер со множеством схожих дизайнерских решений по рулю, передней панели, отделке дверей.













Слабые места этой машины во многом зависят от поколения и конкретного двигателя. На разных версиях C-Klasse владельцы испытывали проблемы с растягивающейся цепью ГРМ, течью масла, перемерзанием системы вентиляции картера. Конструкция общей для двигателя и АКП системы охлаждения приводила к тому, что «автомат» выходил из строя из-за проникновения антифриза. Традиционно для «немцев» отказывают электронные блоки и модули управления агрегатами.













На новосибирской «вторичке» старые машины 1993–1999 годов представлены в небольшом количестве, стоят они 200 000 – 300 000 рублей.







Самое распространённое у нас второе поколение 2000–2006 годов выставляется за 350 000 – 500 000 рублей.







Экземпляры третьего поколения 2007–2011 годов стоят 750 000 – 850 000 рублей.







Та же самая модель 2012–2013 годов уже переваливает за миллион.







Ну а 2–3-летки последнего поколения пока ещё не перешли в разряд доступных для новосибирского потребителя, за них просят 1 500 000 – 2 000 000 рублей.











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