«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место

«Газелист» встал на трамвайных путях, а инспектор ГАИ прогнал с тротуара джип с номерами ННН

В новом в этом году, 54-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: водитель «ГАЗели» заставил пассажиров трамвая мерзнуть на остановке, водитель «леворульки» заблокировал водителя «праворульки», а пешеходы пожаловались на нелегальную парковку возле ДКЖ.









Открывает выпуск очередной борец с трамвайным движением. «Мужик припарковал «ГАЗель» возле «Континента» на Юго-Западном рядом с трамвайной линией. Трамваи выстроились в очередь, люди на остановке замерзли», — сообщает нам читательница Светлана.













«Водители сошли с ума, они паркуются на пешеходных зонах возле ДКЖ. Ни администрация ДКЖ, ни ГИБДД не предпринимают никаких действий для решения этого вопроса. Водители выезжают на дорогу прямо через тротуар. С детьми там теперь нет возможности гулять, как раньше. Это просто катастрофа!», — бьёт тревогу читательница Елена.













Единство и борьба противоположностей. «Во дворе дома в Кировском районе леворукий «китаец» не оставил места для водителя праворукой малолитражки, хотя места достаточно», — заметил проблему читатель Степан.













«Ягуар» 001 встал на встречной полосе улицы Фрунзе.













Тротуар можно использовать как круглосуточную парковку. «Федора Горячева, 45. Машина стоит уже несколько дней», — проследил за автомобилем читатель Олег.













«Прямо на тротуаре возле Депутатской, 46. На просьбу убрать, водитель попросил вызвать ГИБДД. По счастливой случайности они дежурили на соседней улице. После просьбы инспекторов машину всё же убрали», — делится опытом свой борьбы Антон.















«Автомобиль перекрыл пешеходный проход у шлагбаума возле зала им. Каца», — заметил непорядок читатель Сергей.













«Вот такое наблюдал возле остановки "Театр Глобус" со стороны Сбербанка. Три машины полностью перекрыли проход пешеходам», — переживает Станислав.















«Леди на иномарке припарковалась на встречной полосе, почти посреди дороги напротив лицея №12, высадила ребенка с переднего сиденья со стороны проезжей части и невозмутимо прогуливалась 15 минут от машины до школы и обратно», — рассказывает читатель Егор.













«Женщина оставила авто на полосе для автобусов на Красном проспекте. После того, как я ей посигналил, посмотрела так, как смотрят коровы, которым сигналят, когда они переходят дорогу», — приводит поэтическое сравнение Даниил.













«Вот так, прямо на въезде во двор Станиславского, 15. Совсем с ума сошли», — возмущён читатель Дмитрий.















Ну а тут ничего необычного, просто джип Mercedes на тротуаре. Автомобиль представлен в чудесном тюнинге Brabus с прелестными номерами О666ОО.







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