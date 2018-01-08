«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место

«Газелист» встал на трамвайных путях, а инспектор ГАИ прогнал с тротуара джип с номерами ННН

В новом в этом году, 54-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: водитель «ГАЗели» заставил пассажиров трамвая мерзнуть на остановке, водитель «леворульки» заблокировал водителя «праворульки», а  пешеходы пожаловались на нелегальную парковку возле ДКЖ.


«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место


Открывает выпуск очередной борец с трамвайным движением. «Мужик припарковал «ГАЗель» возле «Континента» на Юго-Западном рядом с трамвайной линией. Трамваи выстроились в очередь, люди на остановке замерзли», — сообщает нам читательница Светлана.



«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место


«Водители сошли с ума, они паркуются на пешеходных зонах возле ДКЖ. Ни администрация ДКЖ, ни ГИБДД не предпринимают никаких действий для решения этого вопроса. Водители выезжают на дорогу прямо через тротуар. С детьми там теперь нет возможности гулять, как раньше. Это просто катастрофа!», — бьёт тревогу читательница Елена.



«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место


Единство и борьба противоположностей. «Во дворе дома в Кировском районе леворукий «китаец» не оставил места для водителя праворукой малолитражки, хотя места достаточно», — заметил проблему читатель Степан.



«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место


«Ягуар» 001 встал на встречной полосе улицы Фрунзе. 



«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место


Тротуар можно использовать как круглосуточную парковку. «Федора Горячева, 45. Машина стоит уже несколько дней», — проследил за автомобилем читатель Олег.



«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место


«Прямо на тротуаре возле Депутатской, 46. На просьбу убрать, водитель попросил вызвать ГИБДД. По счастливой случайности они дежурили на соседней улице. После просьбы инспекторов машину всё же убрали», — делится опытом свой борьбы Антон.



«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место


«Автомобиль перекрыл пешеходный проход у шлагбаума возле зала им. Каца», — заметил непорядок читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место


«Вот такое наблюдал возле остановки "Театр Глобус" со стороны Сбербанка. Три машины полностью перекрыли проход пешеходам», — переживает Станислав.



«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место


«Леди на иномарке припарковалась на встречной полосе, почти посреди дороги напротив лицея №12, высадила ребенка с переднего сиденья со стороны проезжей части и невозмутимо прогуливалась 15 минут от машины до школы и обратно», — рассказывает читатель Егор.



«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место


«Женщина оставила авто на полосе для автобусов на Красном проспекте. После того, как я ей посигналил, посмотрела так, как смотрят коровы, которым сигналят, когда они переходят дорогу», — приводит поэтическое сравнение Даниил. 



«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место


«Вот так, прямо на въезде во двор Станиславского, 15. Совсем с ума сошли», — возмущён читатель Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: трамваям тут не место


Ну а тут ничего необычного, просто джип Mercedes на тротуаре. Автомобиль представлен в чудесном тюнинге Brabus с прелестными номерами О666ОО.


Читайте также:

Пол «Камри» за «хруща»: Машины подорожали, а квартиры подешевели — сколько хрущёвок можно купить за одну «Тойоту Камри»



Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца». Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 2229
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено