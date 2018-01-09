Наступает год собачий

В конце года принято подводить итоги, а сразу после боя курантов миллионы россиян бросаются планировать год наступивший. Вместе с экспертами НГС.НОВОСТИ попробовали заняться чем-то похожим и рассказать, что ждёт новосибирцев в 2018-м — от выборов до роста тарифов. Подробнее — в нашем материале.





Проезд на общественном транспорте и метро в 2018 году подорожает, как и тарифы ЖКХ





Экономика







По мнению доктора экономических наук Сергея Клисторина, наступивший 2018 год для Новосибирской области будет, с одной стороны, более позитивным, чем прошлый, но с другой — эти изменения могут быть нивелированы. Например, уровень реальных доходов населения, который падал последние четыре года, может восстановиться до нуля. Однако вскоре быстро растущие тарифы, кредиты и обязательства не дадут почувствовать этот позитивный тренд.







«Следующий год — год выборов. Повышение зарплат бюджетников должно произойти. Но как это реально произойдёт — вопрос другой. <…> Есть инфляция, и она больше бьёт по малообеспеченным слоям населения — они сильнее её ощутят. Если говорить по-простому: богатые в случае роста цен могут начать покупать более дешёвые продукты. А вот бедные слои населения и так покупают самое дешевое», — пояснил Клисторин, предположив, что официальная инфляция в следующем году будет на уровне 3–4%, а для бедных — раза в полтора-два выше.







В промышленности, по мнению эксперта, никаких прорывов в 2018 году не случится. Может существенно улучшиться ситуация на местах, если правительство перестанет отдавать собранные налоги из области в федеральный бюджет, а потом возвращать обратно в региональный бюджет и тратить на администрирование этого процесса дополнительные расходы. «Все специалисты об этом говорят. <…> Но это всё остаётся словами, к сожалению. У меня надежд нет, что будет снята эта административная налоговая нагрузка», — подчеркнул Клисторин.







Выборы







«Думаю, президентские выборы пройдут достаточно спрогнозировано и победит Владимир Владимирович, но результат будет не тот, на который рассчитывает администрация президента, 70 на 70 (явка и количество проголосовавших. — И.К.). Это в целом по стране такие цифры могут быть. Понятно, что для Новосибирска эти цифры [будут] ниже — 60 на 60, но и с ними могут быть проблемы», — прогнозирует политолог Алексей Мазур.







Как заметил Мазур, на губернаторских выборах осенью 2018 года вполне возможно будет увидеть противостояние Анатолия Локтя и Андрея Травникова. Травников, по мнению Мазура, фигура пока непонятная: политолог вспомнил, как концессию по четвёртому мосту неожиданно одобрило большинство депутатов Горсовета, которые до этого были настроены к проекту критически.







Кандидат исторических наук политолог Дмитрий Пучкин предсказал, что победит на президентских выборах Владимир Путин примерно с 40–50% явкой в Новосибирске и 45–50% проголосовавшими за нынешнего президента. Вторым и третьим местом, заметил Пучкин, будут идти коммунист Грудинин и лидер ЛДПР Жириновский. Собчак возьмет в городе примерно 10%, по мнению Пучкина, на селе — не более 2%.







«В Новосибирске за Собчак, думаю, будут многие голосовать по приколу. В Новосибирске на выборах мэра в 2009 году был такой феномен — голосование за Плюшкина, который занял второе место. Молодёжь говорила тогда, что проголосовала за него, так как у него прикольная фамилия», — заметил Пучкин.







В Новосибирске, по мнению Пучкина, можно ждать несколько сценариев. Первый: Травников против формальных конкурентов, среди которых новый кандидат от коммунистов, — сценарий 2014 года, когда Городецкий боролся с двумя проходными кандидатами. Второй — столкновение Травникова и Локтя. Третий: Травников не идёт на выборы, а вместо него назначают другого человека, который соперничает со своими конкурентами, — это «калининградский» вариант, где новый губернатор неожиданно снял свою кандидатуру перед выборами.







Что касается Виктора Толоконского, которого иногда называют вероятным персонажем губернаторских выборов, по мнению политолога Пучкина, ему идеально подошла бы должность председателя Законодательного собрания.







«Наиболее вероятен первый сценарий, где есть Травников и другие кандидаты, но не Локоть. Травников, думаю наберёт 50–60%. Кстати, к этому моменту уже появится новая ведущая партия — "Гражданская инициатива". Лидером которой станет Ксения Собчак. Эта партия будет активно проталкиваться на новую главную либеральную партию России. Для этого весь этот спектакль [c Собчак] сейчас и идёт. Думаю, этой партией потом заменят "Справедливую Россию" в Госдуме», — предположил Дмитрий Пучкин.







Протесты







Протестных акций — митингов и пикетов — в 2018 году будет ещё больше, утверждают все эксперты. «Однозначно по концессиям (четвёртый мост и мусорная. — И.К.) будут продолжаться [митинги]. <…> Протесты будут более массовые. Вот жители села Плотникова подключились. И всё это выходит уже на федеральный уровень», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ член комитета протестных акций Олег Викторович.







«В ближайшее время, наверное, ничего со стороны областной администрации не изменится, поэтому протесты будут продолжаться — только нарастать. Это длинный и серьёзный процесс. <…> Уверен, что будут ещё большие протесты обманутых дольщиков — обманутых инвесторов. Я, как человек, работающий более 13 лет на рынке недвижимости, знаю, нисколько не сомневаюсь, что застройщики будут разоряться и возникать большое количество обманутых дольщиков», — высказал свой прогноз предприниматель и представитель «Яблока» Дмитрий Холявченко.







Ещё одна тема, которая вызовет волну протестов, — выборы президента. Здесь, уточнил Дмитрий, можно ожидать и бойкот выборов от сторонников оппозиционера Алексея Навального, которого не допустили к выборам, а также срежиссированные акции протеста от партий других кандидатов, чтобы напомнить о себе.







По мнению экспертов, в 2018 году процесс разорения мелких строительных компаний продолжится





Недвижимость







Рассуждая о рынке недвижимости в Новосибирске, директор RID Analytics Елена Ермолаева заметила, что с экономикой в 2018 году в Новосибирске будет не лучше, чем в 2017 году.







«На ближайший квартал сильных потрясений не ожидаем. Цены примерно останутся на том же уровне. Общий тренд такой: на "вторичке" цены достаточно снизились. Иногда в новостройках цены оказываются выше. Но эта ситуация не совсем, конечно, здоровая. "Вторичка" должна быть дороже», — заверила Елена Ермолаева.







Независимый аналитик рынка новостроек Сергей Николаев, оценивая крупнейшие стройки города, высказал предположение, что в текущем году будут сданы дома на «Просторном» у Джулая, разморозят недостроенный комплекс «Колизей» на Кошурникова, 25 и продолжится усиление крупнейших застройщиков.







«Первые двадцать компаний будут продавать 70% всего жилья. У остальных станет сложно с продажами. Усилится процесс передела рынка и ухода с рынка слабых застройщиков», — заметил Николаев.







Население







Экономист Сергей Клисторин считает, что в 2018 году пенсионный возраст увеличен не будет, это произойдёт позже. «Тут всё зависит от того, насколько будет уверенно себя чувствовать правительство. Но это [повышение пенсионного возраста] неизбежно», — сообщил Клисторин.







С 1 января 2018 года был увеличен МРОТ (минимальный размер оплаты труда) с 7800 рублей до 9489 рублей. Однако этот позитивный момент, по мнению экономиста, останется позитивным лишь на некоторое время. После работодатели всё равно найдут возможность платить прежние суммы.







«От кого-то из работников избавятся вообще, кому-то снизят ставку. То есть через какое-то время этот полезный эффект нивелируется. К тому же с увеличением МРОТ увеличатся и разные штрафы, которые напрямую зависят от этой суммы. Но с точки зрения предвыборного шага это очень правильно», — прокомментировал Клисторин увеличение МРОТ.





Повышение тарифов







Тарифы вырастут — в этом не сомневается ни один из опрошенных НГС.НОВОСТИ экспертов. На ЖКХ они поднимутся, как и обычно, летом. Советник мэра по коммунальному хозяйству Сергей Клестов отметил, что их рост не превысит среднюю цифру инфляции — в пределах 4%.







«Хотя мне попадался документ, подписанный ещё в 2016 году, где в 2018 году было [запланировано] понижение [тарифа по теплу]. Процентов на 6–7, причём с 1 января [2018 года]. Понятно объяснение: выборы президента», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ в конце 2017 года Сергей Клестов.







Советник мэра добавил, что в некоторых регионах сейчас тестируется новая методика расчёта тарифов — «альтернативная котельная», по которой, если она будет внедрена в Новосибирске, тарифы увеличатся примерно на 60%.







Помимо увеличения тарифов на коммунальные услуги, в наступившем году увеличится стоимость проезда в метро и на общественном наземном транспорте.







«Если городской общественный транспорт остаётся со старыми тарифами, то это будет для него катастрофа. <…> Повышение ждать можно», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель «Транспортного союза Сибири» Валерий Ильенко.







Пресс-секретарь новосибирского метрополитена Владимир Кузьменкин заметил, что высказывает частную точку зрения, так как официальная ещё не озвучена, и тоже рассказал об ожидаемом повышении стоимости проезда в метро.







«Не берём Москву и Питер, где 55 и 45 рублей стоит одна поездка, есть ещё четыре метрополитена кроме нашего (Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань. — И.К.), — в двух из них 25 рублей [проезд], в двух 28 рублей. Но при этом Новосибирский метрополитен по всем показателям всегда третий. И эксплуатационные затраты всегда растут», — объяснил необходимость повышения стоимости проезда в метро Владимир Кузьменкин и добавил, что метрополитен сам не устанавливает тарифы и сам не строит станции, как считают обычные граждане.







Дополнительные доходы должны пойти на эксплуатацию поездов, тоннелей, станций и повышение квалификации сотрудников. Через 13 лет вагоны метропоезда ремонтировать будет нельзя: ресурс исчерпается и придётся покупать новые, а цена вагона на сегодня, по словам Кузьменкина, около 100 млн рублей.







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