Праздник сердца: врачи рассказали, чем опасен Новый год для сибиряков

Кардиолог и гастроэнтеролог назвали продукты-запрещёнку и дали советы тем, кто мучается похмельем

Новогодние праздники совсем близко — и вместе с ними новосибирцев ждёт масштабное застолье. Однако не все сибиряки знают, чем могут быть опасны традиционные вкусные блюда и алкогольные напитки для здоровья и самочувствия. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала у кардиолога Дениса Лосика и гастроэнтеролога Любови Старыгиной — врачей клиники Мешалкина, — почему новосибирцам бесполезно запрещать алкоголь, кому грозит синдром праздного сердца и что делать, если ночью выпил слишком много.

— Есть ли всплеск жалоб от новосибирцев во время и после новогодних праздников?







Денис Лосик: Когда я работал на скорой помощи, да, действительно, было достаточно большое количество вызовов и обращений в больницу, потому что зачастую человек перебарщивает и злоупотребляет алкоголем. Это вызывает всплеск нарушений ритма сердца — продукты распада алкоголя токсически влияют на кардимиоциты (мышечные клетки сердца. — М.М.), и те начинают вести себя неправильно, сердце тоже бьётся неправильно — и человек это ощущает. Второе — это большое количество панкреатитов.







Плюс при алкогольном опьянении люди выходят на улицу, и так как идёт слишком активная фаза опьянения — нет чёткого контроля терморегуляции. Поэтому довольно часто при алкогольном опьянении получают обморожения.







Почти каждый человек, когда обращается уже к нам, к кардиологам, задаёт вопрос: «А когда можно выпивать?». На самом деле вопрос волнует очень многих больных, а однозначного ответа на него нет. Если строго запретить алкоголь — он будет как запретный плод, а он всегда сладок.







Существует такое понятие, как культура употребления алкогольных напитков. Если мы посмотрим на европейское общество — то там за ужином они выпивают практически ежедневно по бокалу вина, но у них нет таких больших проблем с желудочно-кишечным трактом.





— Как вообще алкоголь действует на сердце и в целом на организм человека?







Денис Лосик: Умеренное количество алкоголя снижает уровень холестерина в крови — того, что пагубно влияет на сосудистую стенку и вызывает атеросклеротические бляшки, которые могут либо порваться, либо вырасти до больших размеров. Но если количество алкоголя неумеренное, то ситуация другая. Первое: могут быть тромбообразования, происходит сгущение крови, форменные элементы разрушаются, и здесь мы можем получить серьёзные вещи — инфаркт и инсульт.







Но надо понимать, что сердечно-сосудистые заболевания — они многофакторные. Мы живём в климате, где мало солнца, где нет достаточно количества кислорода — дышим в замкнутых пространствах целыми днями, это тоже сильно влияет на организм.







Любовь Старыгина: Лучше избегать газированных напитков, сделав исключение для бокала шампанского в новогоднюю ночь.







Не следует принимать алкоголь на голодный желудок, не стоит смешивать алкогольные напитки. Хотя для спиртного и нет безвредных доз, существуют дозы, которые принято считать допустимыми для взрослого здорового человека среднего телосложения. Нужно понимать, что данные дозы рассчитаны не для ежедневного употребления алкоголя и являются весьма приблизительными.







Алкоголь должен быть полностью исключён для людей с любым хроническим заболеванием и алкогольной зависимостью. При употреблении алкоголя в организме образуется токсичный ацетальдегид, который продолжает разрушать печень на протяжении ещё нескольких дней после употребления алкоголя. Отсюда увеличение риска повреждения печени при длительном ежедневном новогоднем марафоне.







Кардиолог Денис Лосик считает, что алкоголь может быть даже полезным — но в очень маленьких дозах





— А что такое синдром праздного сердца и редкое ли это явление?







Денис Лосик: Это понятие было ещё во времена Гиппократа и Аристотеля. В истории медицины — это один из первых описанных синдромов. Он возникает, когда продукты распада алкоголя токсически действуют на сердечную мышцу, вызывая нарушения ритма сердца.





Это происходит, как правило, на следующий день после праздника. Поэтому и называется праздным сердцем.





Симптомы — это обычно тревога, чувство страха, тремор и выраженное неритмичное биение сердца. Пациенты говорят, что есть ощущение, что сердце будто выскакивает из грудной клетки.







Это не у каждого второго случается и, опять же, не от бокала вина, а в ситуации, когда человек правда перебрал за раз или пил несколько дней подряд. Это не смертельно — кому-то будет достаточно только успокоительных. Но лучше обратиться к врачу — он введёт препарат, который восстановит сердечный ритм.







— Ладно, с алкоголем разобрались. А что же делать с традиционной новогодней едой, которая на 50% состоит из майонеза?







Денис Лосик: Это уже другая составляющая атеросклероза. Все жиры животного происхождения — они увеличивают уровень холестерина в крови. Он откладывается на стенках сосудов, формируя атеросклеротические бляшки. Но сложно представить, что это произойдёт за один день, — конечно, здесь речь идёт об образе жизни. Если дальше будете питаться как обычно — опасность должна уйти.







Если человек из старшей возрастной группы и у него есть риски сердечно-сосудистые, он страдает артериальной гипертензией или повышением давления, то, конечно, нужно исключить из рациона сало — там большой объём жиров животного происхождения. Ещё в топе запрещённого для таких людей — все салаты с майонезом и жирные нарезки.







Врачи не рекомендуют увлекаться жареной пищей, даже на Новый год





Любовь Старыгина: [Врачи] рекомендуют воздерживаться от употребления вместе с алкоголем жирной, жареной пищи. Такое сочетание — двойной удар по пищеварительной системе. В праздничное меню обязательно включаем свежие овощи, салаты из которых стоит заправить растительным маслом, нежирной сметаной, лимонным соком, постаравшись избежать пресловутого майонеза.







Из кулинарной обработки горячих блюд отдаём предпочтение запеканию и тушению.



Не ешьте сырую или полусырую рыбу. Особенно опасны копчёная, слабосолёная и маринованная рыба домашнего приготовления.







Стоит придерживаться самого оптимального режима питания — дробного, с умеренными приёмами пищи каждые 2-3 часа. Это позволит всегда оставаться сытым и, как следствие, избежать переедания.







Обратите внимание на качество продуктов и, соответственно, их количество при приготовлении, так как вряд ли они могут храниться все праздничные дни без ущерба для здоровья.







— Предположим, что человек увлёкся праздником и не учёл рекомендации врачей. Что ему делать с похмельем?







Денис Лосик: Наш организм, как любая сложная система, сам начинает бороться с токсическими веществами. Мы можем ему помочь только большим количеством жидкости — рекомендуется больше пить, а воду или зелёный чай — уже не имеет значения. Если подташнивает — то лучше просто воду.







Плюс можно либо накануне, либо после события употреблять сорбенты. Хлеб и каши — хороший сорбент, он действует как буфер, будет стягивать на себя токсические продукты. И незаменимый препарат от головной боли — аспирин, его можно выпить либо в момент праздника, либо перед сном.







— Получается, что Новый год довольно опасный праздник, судя по словам врачей. Есть ли в нём что-то хорошее для организма?







Денис Лосик: Естественно, новогодние каникулы — это своего рода медитация. Радость, общение с семьёй позволяют организму отдохнуть и снизить нагрузку на сердце и другие органы. Просто стоит помнить, что нужно соблюдать баланс. Всё хорошо, но в меру.







Любовь Старыгина: [Можно] покататься всей семьей на лыжах, сходить на каток или в аквапарк, поплавать в бассейне. Чаще гуляйте на свежем воздухе. Гормон счастья серотонин наиболее интенсивно вырабатывается при активном образе жизни.







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