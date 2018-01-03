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Детёныш «Икс пятого»

Тест-драйв: в BMW сделали джип, который догнал X5 по размерам и злобности — а стоит он дешевле

Главной фишкой в появлении нового поколения BMW X3 стала его схожесть с легендарным X5 — и по размерам, и в экстерьере. «Икс третий» обогнал по длине первое поколение X5 и вплотную подобрался к актуальному поколению. Кому нужен новый кроссовер и что он может — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.   


Детёныш «Икс пятого»


Если бросить первый беглый взгляд на эти две белые машины, не сразу и не поймешь, где X3, а где X5. Конечно, через мгновение станет всё понятно — вот он, «Икс пятый», слева. У него выше подоконная линия, ноздри сильнее растянуты по ширине, а фары примыкают к ноздрям вплотную. У «Икс третьего» же (предоставлен дилером «ЭлитАвто Сибирь») между фарами и ноздрями есть промежуток, куда заходит бампер. 



Детёныш «Икс пятого»


Бампер этот довольно замысловатый, в него вплетён рисунок этаких клыков, а под противотуманки сделаны горизонтальные разрезы. В целом «морда» стала крупней, солидней и современней.



Детёныш «Икс пятого»


Задние фонари, как главный акцент кормы, притягивают к себе внимание новым рисунком светодиодов. В дизайне этих фонарей компания BMW решила отойти от традиционного «пополосного» оформления оптики.



Детёныш «Икс пятого»


Боковина больше всего говорит нам о том, что это всё-таки не X5. Прежде всего из-за низкой подоконной линии – пропорции двери и стекла остались практически прежними, у «Икс третьего» огромные окна.     



Детёныш «Икс пятого»


Но, размерами, как внешними, так и салона, «Икс третий» вполне может порадовать любителей крупной техники. Кроссовер длиннее первого поколения X5 (4716 мм против 4667), и короче нынешнего поколения всего на 17 сантиметров.



Детёныш «Икс пятого»


Технологии изготовления автомобильных интерьеров совершенствуются, и сейчас X3 показывает нам уровень салона, который раньше мог быть только у машин классом выше. Передняя панель здесь обтянута кожей с новым интересным фактурным рисунком.



Детёныш «Икс пятого»


На дверях тоже кожа, двухцветная прострочка и забавные алюминиевые вставки со знаком X.



Детёныш «Икс пятого»


Вариантов оформления вставок традиционно много – и дерево, и карбон, и металл.  



Детёныш «Икс пятого»


Кнопки климатической установки тоже можно заказать алюминиевые.



Детёныш «Икс пятого»


Экран мультимедиа такой же крупный, как и у старших собратьев. Управляется он уже традиционно и пальцами, и шайбой возле рукоятки АКП.



Детёныш «Икс пятого»


На заднем ряду появился свой отдельный климат. Есть подлокотник, подогревы, сеточки в спинках передних сидений.



Детёныш «Икс пятого»


Первый вопрос, который возникает при отпирании багажника – а зачем здесь этот выступ-ступенька? 



Детёныш «Икс пятого»


Оказывается, таким решением достигается ровный пол при складывании заднего ряда, кроме того в подполе разместились огромные запаска и органайзеры, поедающие пространство.  



Детёныш «Икс пятого»


В моторную гамму «Иск третьего» включили два вида дизеля и два бензиновых мотора, объемом 2 или 3 литра. Все они турбированные, а самый интересный вариант – 3-литровый дизель – выдает на пике 620 Н·м крутящего момента. 



Детёныш «Икс пятого»


Впрочем, разгоняется быстрее всех 3-литровый бензиновый мотор о 360 «лошадях» – до сотни за 4,8 секунды.   



Детёныш «Икс пятого»


Все X3 оснащены системой полного привода на основе электронно-управляемой муфты, также во внедорожном арсенале 20,4-сантиметровый клиренс.



Детёныш «Икс пятого»


Можно побаловаться где-нибудь на лёгком снегу, поотключать систему стабилизации, подрифтить по льду.



Детёныш «Икс пятого»


Однако же истинное назначение этого полного привода – хороший старт с места, городские колеи и сугробы во дворах.



Детёныш «Икс пятого»


«Икс третий» довольно жёсток на дороге, но едет он сбито, не допуская лишних кренов и раскачки. Ну и конечно, самое интересное в управлении автомобилем — это острый и пухлый М-руль, который по идее надо ставить по умолчанию уже во все BMW.  



Детёныш «Икс пятого»


Нижняя граница стоимости X3 находится в одном диапазоне с ценами на какие-нибудь крупные «Тойоты» - 2 950 000 рублей. Различными пакетами можно набрать ещё тысяч 500. Для сравнения, стоимость большого «Икс пятого», на который так похож X3, стартует с 3 900 000 рублей. 



Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

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