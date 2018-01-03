Смотрите, что было: 25 лучших фото года от НГС

Вспоминаем самые яркие мгновения жизни Новосибирска в 2017 году по кадрам фотографов НГС

2017 год подошёл к концу. Для многих он пронёсся как один день, но только не для фотографов НГС.НОВОСТИ. Каждый день они выходили на улицы, чтобы запечатлеть, как красиво туман расползается по городу, или посмотреть, как живут многодетные семьи без света и дорог. НГС.НОВОСТИ собрали лучшие, по мнению редакции, снимки наших фотографов за 2017 год и предлагают читателям вспомнить самые яркие мгновения ушедшего года.


Туман застилает летний Новосибирск на рассвете — вот-вот на улицах выключат фонари и городские проспекты заполнят только проснувшиеся работяги
Туман застилает летний Новосибирск на рассвете — вот-вот на улицах выключат фонари и городские проспекты заполнят только проснувшиеся работяги


Лесная тропинка для самолёта
Лесная тропинка для самолёта


Искрящаяся весна в этом году расщедрилась на солнечные дни
Искрящаяся весна в этом году расщедрилась на солнечные дни


Школьник радуется последнему звонку в позе известного мема с Робертом Дауни мл.
Школьник радуется последнему звонку в позе известного мема с Робертом Дауни мл.


Девушки бегут по пешеходному переходу, который затопил июльский ливень 
Девушки бегут по пешеходному переходу, который затопил июльский ливень 


На выставке фотографий «Красота против рака» — на них запечатлели сибирячек, которые борются со смертельными заболеваниями или уже находятся в ремиссии
На выставке фотографий «Красота против рака» — на них запечатлели сибирячек, которые борются со смертельными заболеваниями или уже находятся в ремиссии


Кот Сёма в одном из домов «Семейной сказки» — микрорайон в Ложке живёт без света, газа, дорог и детсадов
Кот Сёма в одном из домов «Семейной сказки» — микрорайон в Ложке живёт без света, газа, дорог и детсадов


Табло с текущей погодой на здании Главпочтамта сошло с ума
Табло с текущей погодой на здании Главпочтамта сошло с ума


Последний летний закат в Новосибирске в 2017 году
Последний летний закат в Новосибирске в 2017 году


Склад демонтированных светофоров на улице Дмитрия Донского
Склад демонтированных светофоров на улице Дмитрия Донского


Рабочие «умывают» царя 
Рабочие «умывают» царя 


Зимний лэндсекейп 
Зимний лэндсекейп 


Их служба опасна и трудна — сотрудники МЧС на тренировках по тушению лесных пожаров
Их служба опасна и трудна — сотрудники МЧС на тренировках по тушению лесных пожаров


Толпы новосибирцев, устремившихся к остановкам после фейерверка в День Победы
Толпы новосибирцев, устремившихся к остановкам после фейерверка в День Победы


Пойманная на улице дворняга доживает свои дни в питомнике
Пойманная на улице дворняга доживает свои дни в питомнике


Одинокий рыбак на закате
Одинокий рыбак на закате


Приветливые, но наглые белки в Первомайском сквере
Приветливые, но наглые белки в Первомайском сквере


Новостройка над бездной на берегу Оби
Новостройка над бездной на берегу Оби


В центре «Голубка» — здесь помогают женщинам с грудными детьми, у которых нет ни жилья, ни денег, ни мужей
В центре «Голубка» — здесь помогают женщинам с грудными детьми, у которых нет ни жилья, ни денег, ни мужей


«Адмиральские хоромы» в ночи  
«Адмиральские хоромы» в ночи  


В семье новосибирцев Марии и Сергея Сачек семеро детей — и все мальчики, но девочку хотят до сих пор
В семье новосибирцев Марии и Сергея Сачек семеро детей — и все мальчики, но девочку хотят до сих пор


Загадочное послание на Димитровском мосту
Загадочное послание на Димитровском мосту


Романтичная пара под фейерверком в День Победы
Романтичная пара под фейерверком в День Победы


Столица Сибири в самую сибирскую погоду 
Столица Сибири в самую сибирскую погоду 


Главная городская ёлка украсила площадь Ленина в центре
Главная городская ёлка украсила площадь Ленина в центре


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