Смотрите, что было: 25 лучших фото года от НГС

2017 год подошёл к концу. Для многих он пронёсся как один день, но только не для фотографов НГС.НОВОСТИ. Каждый день они выходили на улицы, чтобы запечатлеть, как красиво туман расползается по городу, или посмотреть, как живут многодетные семьи без света и дорог. НГС.НОВОСТИ собрали лучшие, по мнению редакции, снимки наших фотографов за 2017 год и предлагают читателям вспомнить самые яркие мгновения ушедшего года.