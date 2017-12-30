С лёгким паром, страна! Новогодний тест НГС
10 вопросов о фильме Эльдара Рязанова, который в этом году не покажут по Первому каналу
Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», который уже больше 40 лет не сходит с экранов в новогодний вечер, впервые за 10 лет не покажут по Первому каналу. Об этом в середине декабря сообщили все ведущие СМИ страны. Однако зрителям можно всего лишь включить вторую кнопку (канал «Россия») или просто зайти в Интернет, чтобы вновь погрузиться в историю любовного четырёхугольника, который образовался в новогоднюю ночь между Москвой и Ленинградом. НГС.НОВОСТИ подготовили тест на знание фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — рекомендуем пройти его несколько раз, чтобы узнать о любимом фильме побольше.
Кто должен был лететь в Ленинград?
- Павлик
- Саша
- Женя
Сколько раз за новогоднюю ночь Ипполит возвращался к Наде?
- Один раз, когда пришёл помыться в пальто.
- Два раза.
- Три раза.
- Не считал и не помню, но с возрастом я симпатизирую Ипполиту всё больше.
Что забыл Женя у Нади, когда вернулся в Москву?
- Веник
- Портфель
- Портфель и веник
- Надю
Где жили главные герои фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»?
- На улице Строителей.
- На улице Связистов.
- На улице Станкостроителей.
- Чёрт с ней, с улицей, но как ключ-то мог подойти?
Что случилось с фотографией Ипполита?
- Её порвал Женя.
- Фотографию сдуло ветром.
- Сначала улетела в окно, потом её разорвали на кусочки.
- Не знаю, что с фоткой, но мужика на ней реально жалко.
Где проходили съёмки эпизода, когда Женя с друзьями по традиции пошёл 31 декабря в баню?
- Это были декорации «Мосфильма».
- Известные Сандуновские бани.
- Сцену снимали в ресторане.
- Не знаю, помню только, что продолжили они ещё и в аэропорту.
Кем был главный герой по профессии?
- Учёный — ведь они все любят палатки, гитары и песни Никитина.
- Наверняка учитель. Он носит очки и совсем не умеет пить (хотя от профессии это не всегда зависит, согласны?).
- Лукашин был доктором.
- Не помню, интеллигент какой-то.
Кто ответил на вопрос песни из фильма: «Где моя любимая?»
- Не знаю, чем там дело закончилось, но ясень точно не знает.
- Спрашивал у ясеня, тополя, месяца, дождичка, осени и даже облака. А они ведь ответили, он просто не понял.
- Всё проще — ответ знал друг «преданный», тут любовный треугольник, оказывается.
Какое блюдо Надя не умеет готовить (по мнению Жени, конечно)?
- Салат оливье.
- Салат сельдь под шубой.
- Заливную рыбу.
- Всё так вкусненько. Скорей бы Новый год — пойду сам приготовлю.
Какие песни на стихи Марины Цветаевой прозвучали в фильме?
- «Мне нравится», «Благословляю вас».
- «На улице моей который год».
- «На Тихорецкую», «Думайте сами, решайте сами».
Правильные ответы: 5/10
Похоже, вы не смотрели этот фильм. Новый год — отличный повод познакомиться с картиной Эльдара Рязанова. С наступающим!
Правильные ответы: 5/10
Признайтесь, что посмотрели фильм перед тестом. У вас самый лучший результат! Желаем вам хорошего настроения!
Правильные ответы: 5/10
Похоже, вы не смотрели этот фильм. Новый год — отличный повод познакомиться с картиной Эльдара Рязанова. С наступающим!
Правильные ответы: 5/10
Похоже, вы не смотрели этот фильм. Новый год — отличный повод познакомиться с картиной Эльдара Рязанова. С наступающим!
Правильные ответы: 5/10
Признайтесь, что посмотрели фильм перед тестом. У вас самый лучший результат! Желаем вам хорошего настроения!
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Анна Богданова
Скриншоты из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»