С лёгким паром, страна! Новогодний тест НГС 10 вопросов о фильме Эльдара Рязанова, который в этом году не покажут по Первому каналу



Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», который уже больше 40 лет не сходит с экранов в новогодний вечер, впервые за 10 лет не покажут по Первому каналу. Об этом в середине декабря сообщили все ведущие СМИ страны. Однако зрителям можно всего лишь включить вторую кнопку (канал «Россия») или просто зайти в Интернет, чтобы вновь погрузиться в историю любовного четырёхугольника, который образовался в новогоднюю ночь между Москвой и Ленинградом. НГС.НОВОСТИ подготовили тест на знание фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — рекомендуем пройти его несколько раз, чтобы узнать о любимом фильме побольше.







Кто должен был лететь в Ленинград? Павлик

Саша

Женя



Сколько раз за новогоднюю ночь Ипполит возвращался к Наде? Один раз, когда пришёл помыться в пальто.

Два раза.

Три раза.

Не считал и не помню, но с возрастом я симпатизирую Ипполиту всё больше.



Что забыл Женя у Нади, когда вернулся в Москву? Веник

Портфель

Портфель и веник

Надю



Где жили главные герои фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»? На улице Строителей.

На улице Связистов.

На улице Станкостроителей.

Чёрт с ней, с улицей, но как ключ-то мог подойти?





Что случилось с фотографией Ипполита? Её порвал Женя.

Фотографию сдуло ветром.

Сначала улетела в окно, потом её разорвали на кусочки.

Не знаю, что с фоткой, но мужика на ней реально жалко.



Где проходили съёмки эпизода, когда Женя с друзьями по традиции пошёл 31 декабря в баню? Это были декорации «Мосфильма».

Известные Сандуновские бани.

Сцену снимали в ресторане.

Не знаю, помню только, что продолжили они ещё и в аэропорту.



Кем был главный герой по профессии? Учёный — ведь они все любят палатки, гитары и песни Никитина.

Наверняка учитель. Он носит очки и совсем не умеет пить (хотя от профессии это не всегда зависит, согласны?).

Лукашин был доктором.

Не помню, интеллигент какой-то.





Кто ответил на вопрос песни из фильма: «Где моя любимая?» Не знаю, чем там дело закончилось, но ясень точно не знает.

Спрашивал у ясеня, тополя, месяца, дождичка, осени и даже облака. А они ведь ответили, он просто не понял.

Всё проще — ответ знал друг «преданный», тут любовный треугольник, оказывается.



Какое блюдо Надя не умеет готовить (по мнению Жени, конечно)? Салат оливье.

Салат сельдь под шубой.

Заливную рыбу.

Всё так вкусненько. Скорей бы Новый год — пойду сам приготовлю.





Какие песни на стихи Марины Цветаевой прозвучали в фильме? «Мне нравится», «Благословляю вас».

«На улице моей который год».

«На Тихорецкую», «Думайте сами, решайте сами».

С лёгким паром, страна! Новогодний тест НГС Правильные ответы: 5/10 Похоже, вы не смотрели этот фильм. Новый год — отличный повод познакомиться с картиной Эльдара Рязанова. С наступающим! Пройти тест еще раз С лёгким паром, страна! Новогодний тест НГС Правильные ответы: 5/10 Признайтесь, что посмотрели фильм перед тестом. У вас самый лучший результат! Желаем вам хорошего настроения! Пройти тест еще раз С лёгким паром, страна! Новогодний тест НГС Правильные ответы: 5/10 Похоже, вы не смотрели этот фильм. Новый год — отличный повод познакомиться с картиной Эльдара Рязанова. С наступающим! Пройти тест еще раз С лёгким паром, страна! Новогодний тест НГС Правильные ответы: 5/10 Похоже, вы не смотрели этот фильм. Новый год — отличный повод познакомиться с картиной Эльдара Рязанова. С наступающим! Пройти тест еще раз С лёгким паром, страна! Новогодний тест НГС Правильные ответы: 5/10 Признайтесь, что посмотрели фильм перед тестом. У вас самый лучший результат! Желаем вам хорошего настроения! Пройти тест еще раз

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Анна Богданова

Скриншоты из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»