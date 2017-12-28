Горы зовут: экспедиция НГС в Шерегеш

Команда НГС отпраздновала самый необычный корпоратив в истории компании — три дня наш коллектив катался со склонов снежных гор на лыжах и снегоходах, весело мёрз под крестом на вершине горы и зажигал в самом модном клубе Шерегеша. Мы устроили масштабный праздник к 20-летнему юбилею НГС — в следующем году день рождения нашего сайта мы отметим вместе с читателями на улицах города (но это сюрприз и пока ещё тайна). А пока присоединяйтесь к нашему празднованию и посмотрите лучшие моменты Нового года с НГС.НОВОСТИ.

Масштабный новогодний корпоратив НГС устроил впервые — мы на 3 дня отправились любоваться горами Шерегеша. Поздний старт в четверг вечером — и вот уже два автобуса мчатся в сторону завтрака в модном баре Grelka.











Тех, кто вообще не умеет кататься (да, нам не стыдно признаться, что в наших рядах были и такие), учили стоять на горе ровно профессиональные инструкторы. Хорошо, что накануне приезда редакции в Шерегеше выпал снег — падать было совсем не больно (ну ладно, разве что немного).









От утомительных, хотя и крутых заездов команда отдыхала в гостиницах Ays Club и Laska. Хотя добраться до них пешком с горы многим было тяжеловато. Офисный планктон, что с нас взять!











На следующий день команду ждало настоящее испытание на прочность и дружбу — метель всё так же свирепствовала. Но экспедицию к поклонному кресту на вершине горы, туда, где носятся тучи, никто и не подумал отменять.











Наверху горы Зелёная участников экспедиции ждали суровые водители снегоходов. Десять минут стремительной поездки (кстати, теперь в компании есть люди, которые по себе знают, каково это — десантироваться со снегохода на полном ходу) — и мы на месте.









Поклонный крест на горе Курган (1555 метров) — пожалуй, самое известное сооружение подобного типа в Сибири.









Всё, что вы должны знать о поездке к Кресту в условиях метели: это холодно. ОЧЕНЬ ХОЛОДНО!





Что, впрочем, не мешало некоторым прыгать от радости, рискуя быть снесёнными порывом ветра с каменных выступов вниз.









А уже вечером команда НГС в полном составе грелась в клубе Bunker, где нас поджидали ведущие шоу научных экспериментов и специально приехавшая к нам из Новосибирска музыкальная группа.









Никаких метафор, всё буквально: мы реально зажгли танцпол! Но повторять это дома, пожалуй, мы вам не советуем.









Церемония награждения лучших сотрудников компании от директора сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Рината Низамова.









Отдел продаж НГС.НОВОСТИ весел и бодр — эти девушки только что получили звание «Отдел года».









Нас часто спрашивают «Кто придумывает заголовки на НГСе?». Теперь вы знаете этих людей в лицо!









Команда НГС практически в полном составе: 100 человек, которые делают лучший сайт этого города.









А как Новый год отметили в вашей компании? Присылайте фото с вашего новогоднего корпоратива в редакцию НГС.НОВОСТИ с пометкой «Корпоратив-2018» на почту news@ngs.ru, а также в редакционный WhatsApp по номеру +7-923-157-0000! Самые веселые фото будут опубликованы на нашем сайте.





Команда НГС благодарит за помощь в организации компанию AYS GROUP и лично Ивана Лукьянова и Латифа Саттарова.

