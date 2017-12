Ужин у мясника: в Новосибирске открывают ресторан имени жестокого чекиста

На месте бара «Таймс», который занимал пристройку к зданию на улице Ленина, 12, в ближайшее время заработает заведение «Урицкий». Ещё до открытия заведения разразился скандал: горожане возмутились рекламным баннером на витрине ресторана. На плакате с надписью «Урицкий. Ресторан с танцами» был изображён кусок мяса. Мрачный плакат с именем революционера и руководителя питерского ЧК Моисея Урицкого тут же породил жаркие споры среди новосибирцев об этичности подобных названий.







Концепцию нового заведения «Урицкий» придумал креативный директор агентства по разработке имиджа и бренда Sleep No More (your agency) Максим Торгунаков. Раньше Торгунаков работал во многих модных магазинах и заведениях — «Хлоя», La Vetrina, Discovery XS Creation, Kilev-bar. Корреспонденту НГС.НОВОСТИ он рассказал, что название «Урицкий» появилось не в честь политического деятеля, а исключительно в качестве привязки к местности. И внутри ничего «кроваво-революционного» не будет, пообещал Торгунаков.





«Есть такое сейчас выражение: location name — название по локации. Это такое новое и правильное направление. "Урицкий" в данном случае — в честь улицы.





Хотя мы понимали, что это [бурное обсуждение], возможно, будет. И будут склонять, как-то неправильно понимать. [Мы] подняли шума больше чем думали, что тоже хороший пиар», — заметил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Максим.







Новосибирцев возмутило название «Урицкий» — фамилия одного из вдохновителей «красного террора» — в сочетании с куском мяса на баннере

По словам Максима, «Урицкий» — это общее название трёх заведений: «Ресторан с танцами» (на месте «Таймса»), «Сад с посиделками» (на месте застеклённой веранды бывшего ресторана «Шеф и пивовар») и «Бар с песнями» (караоке в цокольном этаже на месте бывшего квеста с ужасами). Вход в комплекс единый, и посетители могут перемещаться из одного места в другое. Рассчитаны все заведения на посетителей возраста 30–45 лет, среднего или выше среднего достатка. Точная дата открытия бара пока неизвестна.







Доцент НГУЭУ, кандидат исторических наук Алексей Тепляков считает, что подобные названия давать уже как минимум неэтично. Сам он, признался историк, пройдёт мимо заведения с подобным названием.







«Я отплюнусь. И затаю что-нибудь такое злобное. <…> Ничего хорошего Урицкий для России не сделал, а плохого сделал много. Урицкий — младший "брат" Феликса Дзержинского. Единственное достоинство Урицкого — что его рано убили. Убили его летом [19]18 года, поэтому он не успел как следует развернуться. Дзержинский, конечно, страшнее… Свердлов тоже очень мрачная фигура, он разжигал Гражданскую войну и уничтожал казачество», — заметил Алексей Тепляков.







Справка: Моисей Соломонович Урицкий (псевдоним — Борецкий) — революционер, известный своей работой на посту председателя Петроградской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем в 1918 году. В исторической литературе об Урицком писали как об одном из идейных вдохновителей «красного террора». Однако известно, что массовые расстрелы в 1918 году начались именно в ответ на убийство Урицкого.







Краевед Константин Голодяев в оценке деятельности Моисея Урицкого согласен с историком Тепляковым, а причины возникновения сегодняшней героизации подобных неоднозначных политических деятелей объясняет массовым невежеством и ностальгией по стабильности.







«Многие молодые люди достаточно слабо знают историю страны, а судят по передачам, которые сейчас идут по центральному телевидению и обеляют как то время, так и личности. <…> Существует также и ностальгия по Советскому Союзу, когда была стабильность, уверенность в завтрашнем дне, которой сейчас нет. Может, колбасы и мяса не было, но зато уверенность была, что тебя не выгонят с работы и так далее. Это очень важно», — подчеркнул краевед Голодяев.







Константин вспомнил и другие попытки вписать в историю Новосибирска фамилии спорных политиков или заработать на их именах. В 2012 году на проспекте Димитрова открылся ресторан «Коба» (подпольный псевдоним Сталина в период революционной деятельности. — И.К.), правда, он быстро закрылся. Около двух лет назад поднимался вопрос о переименовании площади революционера Свердлова в площадь архитектора Крячкова, но это сделать не удалось, несмотря на небольшой перевес голосов в пользу новосибирского архитектора. Наконец, группа граждан уже долгое время пытается установить в центре города бюст Сталина.







«Было также и предложение поставить памятник барону Унгерну, которого у нас расстреляли. Личность он очень неоднозначная, и крови на нём тоже выше крыши.





Ходили разговоры и по мемориальной доске Колчаку. Но самый страшный вопрос в топонимике города — не присутствие улицы Урицкого, а того палача, который имеет непосредственное отношение к Новосибирску, — Эйхе. У нас есть его улица [в Первомайском районе]. Он был первым руководителем Западно-Сибирского края, руководителем "тройки" и непосредственно виноват в смертях многих тысяч новосибирцев. Хотя и сам потом жестоко поплатился: после ареста в Москве к нему применяли ужасные пытки, а в итоге расстреляли. Но, думаю, власть это переименованием не поддержит», — резюмировал Голодяев.