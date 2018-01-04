«Айфоны» наших прадедов (тест)
12 забытых вещей, которые когда-то были у каждого, — проверьте, что вы знаете о пейджере и авоське
В музее Центрального района открылась интересная выставка: горожанам показали предметы быта, которые когда-то использовали почти в каждом доме, а сегодня их даже не выпускают (или производят очень ограниченным тиражом, как дискеты). Корреспонденты НГС.НОВОСТИ изучили информацию об экспонатах и подготовили для вас занимательный тест о старинных вещах — некоторые из них приводят в недоумение, а другие навевают приятные воспоминания о детстве
Начнём с самых старинных предметов быта. Как вы думаете, что делали этой деревянной штуковиной под названием рубель?
- Стирали.
- Гладили.
- Массировали спину.
А как использовали в начале XX века эту штуку из каракуля?
- Носили на голове, разумеется.
- Как декор для стен: на мех крепили разные украшения.
- Грели в ней руки.
В 1868 году американские работники типографии получили патент на печатную машинку. А как вы думаете, почему английские буквы на ней (и на современной клавиатуре) расположены именно так, а не по алфавиту?
- Чтобы самые часто встречающиеся рядом в словах буквы были ближе друг к другу — так удобнее набирать текст.
- Наоборот, чтобы они были как можно дальше друг от друга.
- Просто так: изобретатели машинки о подобных мелочах не задумывались, а потом никто не решился поменять порядок букв.
Если печатная машинка — спутник гуманитария, то арифмометр — прибор для любителей точных наук. А сколько операций ему под силу?
- Четыре: сложение, вычитание, умножение и деление.
- Шесть, включая извлечение корня и вычисление логарифма.
- Порядка десяти.
А для чего советские граждане покупали эту странную конструкцию?
- Для лечения — это инфракрасная лампа.
- Чтобы смотреть слайды.
- Для создания фотографий.
А это что за штуковина?
- Советская механическая фоторамка: внутри крутилась шестерёнка, и снимки сменяли друг друга.
- Красная лампа, которую включали, когда проявляли плёнку в тёмной комнате, чтобы хоть что-то видеть.
- Проектор для диафильмов: вешаешь простыню на стену — и домашний кинотеатр готов.
Задачка для тех, кто в предыдущих вопросах выбирал ответы про проектор. Чем отличаются приборы на фото?
- Слева — фильмоскоп, справа — слайдпроектор.
- Вы что, здесь всё наоборот.
- Ничем не отличаются — это устройства для показа диафильмов.
Пожалуй, все знают, что на этом фото — авоська. Название появилось после того, как Аркадий Райкин на сцене изобразил мужичка с такой сеткой, повторяющего: «Авось-ка я что-нибудь в ней принесу». А какова грузоподъемность этого «пакета»?
- 30 килограмм.
- 50 килограмм.
- 70 килограмм.
Нередко из магазина приносили вот такие бутылки с
молоком и другими продуктами — например, кефиром. А как покупатели
узнавали, что в бутылке?
- По цвету крышечки.
- По овальной этикетке на боку.
- По наклейке на донышке.
На выставке есть и катушечные магнитофоны, но тем,
кому сегодня около 30 лет, милее вот такие устройства. Некоторые даже помнят, что в то время больше ценились импортные кассеты. А почему?
- На них можно было записать не 60, а 90 минут музыки.
- Там была другая плёнка, которую магнитофон не мог зажевать.
- Такие кассеты легко можно было открыть, раскрутив болтики отвёрткой, чтобы распрямить запутавшуюся плёнку.
Мечта россиянина 90-х — видеомагнитофон (даже несмотря на то, что когда-то за кассету просили месячную зарплату). А в каком году «видики» начали производить в нашей стране?
- В 1963 году.
- В 1981 году.
- В 1995 году.
Чтобы отправить сообщение на такое устройство, нужно было продиктовать его по телефону оператору. А когда пейджеры появились в нашей стране?
- В середине 1960-х годов.
- В конце 1970-х годов.
- После Олимпиады, в 80-е годы.
- Сразу после перестройки, в девяностые.
Правильные ответы: 5/10
Не переживайте: вы просто молоды, поэтому не знаете обо всех этих штуковинах.
Правильные ответы: 5/10
Вы неплохо разбираетесь в ретро-гаджетах! Наверняка у вас в кладовке завалялся слайдпроектор, а в ящике стола бережно хранится пейджер.
Правильные ответы: 5/10
Да вы специалист по исчезающим вещам! Вам точно есть что рассказать детям и внукам.
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Александра Зенкова
Фото Александра Ощепкова