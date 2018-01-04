«Айфоны» наших прадедов (тест)

12 забытых вещей, которые когда-то были у каждого, — проверьте, что вы знаете о пейджере и авоське

В музее Центрального района открылась интересная выставка: горожанам показали предметы быта, которые когда-то использовали почти в каждом доме, а сегодня их даже не выпускают (или производят очень ограниченным тиражом, как дискеты). Корреспонденты НГС.НОВОСТИ изучили информацию об экспонатах и подготовили для вас занимательный тест о старинных вещах — некоторые из них приводят в недоумение, а другие навевают приятные воспоминания о детстве 


Начнём с самых старинных предметов быта. Как вы думаете, что делали этой деревянной штуковиной под названием рубель?

  • Стирали.
  • Гладили. 
  • Массировали спину.


А как использовали в начале XX века эту штуку из каракуля?

  • Носили на голове, разумеется.
  • Как декор для стен: на мех крепили разные украшения.
  • Грели в ней руки.


В 1868 году американские работники типографии получили патент на печатную машинку. А как вы думаете, почему английские буквы на ней (и на современной клавиатуре) расположены именно так, а не по алфавиту?  

  • Чтобы самые часто встречающиеся рядом в словах буквы были ближе друг к другу — так удобнее набирать текст.
  • Наоборот, чтобы они были как можно дальше друг от друга.
  • Просто так: изобретатели машинки о подобных мелочах не задумывались, а потом никто не решился поменять порядок букв.


Если печатная машинка — спутник гуманитария, то арифмометр — прибор для любителей точных наук. А сколько операций ему под силу?       

  • Четыре: сложение, вычитание, умножение и деление.
  • Шесть, включая извлечение корня и вычисление логарифма.
  • Порядка десяти.


А для чего советские граждане покупали эту странную конструкцию?    

  • Для лечения — это инфракрасная лампа.
  • Чтобы смотреть слайды.
  • Для создания фотографий.


А это что за штуковина?   

  • Советская механическая фоторамка: внутри крутилась шестерёнка, и снимки сменяли друг друга.
  • Красная лампа, которую включали, когда проявляли плёнку в тёмной комнате, чтобы хоть что-то видеть.
  • Проектор для диафильмов: вешаешь простыню на стену — и домашний кинотеатр готов.


Задачка для тех, кто в предыдущих вопросах выбирал ответы про проектор. Чем отличаются приборы на фото?    

  • Слева — фильмоскоп, справа — слайдпроектор.
  • Вы что, здесь всё наоборот.
  • Ничем не отличаются — это устройства для показа диафильмов.


Пожалуй, все знают, что на этом фото — авоська. Название появилось после того, как Аркадий Райкин на сцене изобразил мужичка с такой сеткой, повторяющего: «Авось-ка я что-нибудь в ней принесу». А какова грузоподъемность этого «пакета»?    

  • 30 килограмм.
  • 50 килограмм.
  • 70 килограмм.


Нередко из магазина приносили вот такие бутылки с молоком и другими продуктами — например, кефиром. А как покупатели узнавали, что в бутылке? 

    

  • По цвету крышечки.
  • По овальной этикетке на боку.
  • По наклейке на донышке.


На выставке есть и катушечные магнитофоны, но тем, кому сегодня около 30 лет, милее вот такие устройства. Некоторые даже помнят, что в то время больше ценились импортные кассеты. А почему? 

  

  • На них можно было записать не 60, а 90 минут музыки.
  • Там была другая плёнка, которую магнитофон не мог зажевать.
  • Такие кассеты легко можно было открыть, раскрутив болтики отвёрткой, чтобы распрямить запутавшуюся плёнку.


Мечта россиянина 90-х — видеомагнитофон (даже несмотря на то, что когда-то за кассету просили месячную зарплату). А в каком году «видики» начали производить в нашей стране?    

  • В 1963 году.
  • В 1981 году.
  • В 1995 году.


Чтобы отправить сообщение на такое устройство, нужно было продиктовать его по телефону оператору. А когда пейджеры появились в нашей стране?    

  • В середине 1960-х годов.
  • В конце 1970-х годов.
  • После Олимпиады, в 80-е годы.
  • Сразу после перестройки, в девяностые.


«Айфоны» наших прадедов (тест)

Правильные ответы: 5/10

Не переживайте: вы просто молоды, поэтому не знаете обо всех этих штуковинах.

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«Айфоны» наших прадедов (тест)

Правильные ответы: 5/10

Вы неплохо разбираетесь в ретро-гаджетах! Наверняка у вас в кладовке завалялся слайдпроектор, а в ящике стола бережно хранится пейджер.

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«Айфоны» наших прадедов (тест)

Правильные ответы: 5/10

Да вы специалист по исчезающим вещам! Вам точно есть что рассказать детям и внукам. 

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