«Айфоны» наших прадедов (тест)

12 забытых вещей, которые когда-то были у каждого, — проверьте, что вы знаете о пейджере и авоське

В музее Центрального района открылась интересная выставка: горожанам показали предметы быта, которые когда-то использовали почти в каждом доме, а сегодня их даже не выпускают (или производят очень ограниченным тиражом, как дискеты). Корреспонденты НГС.НОВОСТИ изучили информацию об экспонатах и подготовили для вас занимательный тест о старинных вещах — некоторые из них приводят в недоумение, а другие навевают приятные воспоминания о детстве





Начнём с самых старинных предметов быта. Как вы думаете, что делали этой деревянной штуковиной под названием рубель?

Стирали.

Гладили.

Массировали спину.





А как использовали в начале XX века эту штуку из каракуля?

Носили на голове, разумеется.

Как декор для стен: на мех крепили разные украшения.

Грели в ней руки.





В 1868 году американские работники типографии получили патент на печатную машинку. А как вы думаете, почему английские буквы на ней (и на современной клавиатуре) расположены именно так, а не по алфавиту?

Чтобы самые часто встречающиеся рядом в словах буквы были ближе друг к другу — так удобнее набирать текст.

Наоборот, чтобы они были как можно дальше друг от друга.

Просто так: изобретатели машинки о подобных мелочах не задумывались, а потом никто не решился поменять порядок букв.





Если печатная машинка — спутник гуманитария, то арифмометр — прибор для любителей точных наук. А сколько операций ему под силу?

Четыре: сложение, вычитание, умножение и деление.

Шесть, включая извлечение корня и вычисление логарифма.

Порядка десяти.





А для чего советские граждане покупали эту странную конструкцию?

Для лечения — это инфракрасная лампа.

Чтобы смотреть слайды.

Для создания фотографий.





А это что за штуковина?

Советская механическая фоторамка: внутри крутилась шестерёнка, и снимки сменяли друг друга.

Красная лампа, которую включали, когда проявляли плёнку в тёмной комнате, чтобы хоть что-то видеть.

Проектор для диафильмов: вешаешь простыню на стену — и домашний кинотеатр готов.





Задачка для тех, кто в предыдущих вопросах выбирал ответы про проектор. Чем отличаются приборы на фото?

Слева — фильмоскоп, справа — слайдпроектор.

Вы что, здесь всё наоборот.

Ничем не отличаются — это устройства для показа диафильмов.





Пожалуй, все знают, что на этом фото — авоська. Название появилось после того, как Аркадий Райкин на сцене изобразил мужичка с такой сеткой, повторяющего: «Авось-ка я что-нибудь в ней принесу». А какова грузоподъемность этого «пакета»?

30 килограмм.

50 килограмм.

70 килограмм.





Нередко из магазина приносили вот такие бутылки с молоком и другими продуктами — например, кефиром. А как покупатели узнавали, что в бутылке?





По цвету крышечки.

По овальной этикетке на боку.

По наклейке на донышке.





На выставке есть и катушечные магнитофоны, но тем, кому сегодня около 30 лет, милее вот такие устройства. Некоторые даже помнят, что в то время больше ценились импортные кассеты. А почему?





На них можно было записать не 60, а 90 минут музыки.

Там была другая плёнка, которую магнитофон не мог зажевать.

Такие кассеты легко можно было открыть, раскрутив болтики отвёрткой, чтобы распрямить запутавшуюся плёнку.





Мечта россиянина 90-х — видеомагнитофон (даже несмотря на то, что когда-то за кассету просили месячную зарплату). А в каком году «видики» начали производить в нашей стране?

В 1963 году.

В 1981 году.

В 1995 году.





Чтобы отправить сообщение на такое устройство, нужно было продиктовать его по телефону оператору. А когда пейджеры появились в нашей стране?

В середине 1960-х годов.

В конце 1970-х годов.

После Олимпиады, в 80-е годы.

Сразу после перестройки, в девяностые.





«Айфоны» наших прадедов (тест) Правильные ответы: 5/10 Не переживайте: вы просто молоды, поэтому не знаете обо всех этих штуковинах. Пройти тест еще раз

«Айфоны» наших прадедов (тест) Правильные ответы: 5/10 Вы неплохо разбираетесь в ретро-гаджетах! Наверняка у вас в кладовке завалялся слайдпроектор, а в ящике стола бережно хранится пейджер. Пройти тест еще раз