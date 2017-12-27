Нашествие внедорожников

Уходящий 2017-й поставил новые рекорды в стоимости новых автомобилей — цены повышались несколько раз за год, несмотря на стабилизацию валютных курсов и «окончание кризиса». Дорожали и подержанные машины, хоть и не так сильно. Тем не менее покупатели, оправившись от потрясений 2014 года, начали активней приобретать автомобили, что вылилось в значительный рост продаж, особенно внедорожников. О ценах и самых популярных машинах в Новосибирске читайте в материале НГС.АВТО.

По самым последним данным аналитического агентства «Автостат», рост продаж новых автомобилей в Новосибирской области за январь-ноябрь 2017 года составил 20,4% по сравнению с 2016 годом. Это значительный рывок местного авторынка, учитывая, что последние 5 лет он непрерывно падал, как и в целом российский авторынок.





«Самой популярной машиной года по-прежнему является Hyundai Solaris — продано 1038 штук. На втором месте KIA Rio — 587 штук, на третьем кроссовер Hyundai Creta — 518 штук», — рассказали НГС.АВТО в пресс-службе «Автостата».





Продажи новых автомобилей за январь-ноябрь 2017 года





Хоть Solaris пока и лидирует в абсолютных цифрах, спрос на него неуклонно падает: минус 2,9% за январь-ноябрь, и минус целых 59,1% за один ноябрь. Отчасти это объясняется тем, что продажи Solaris пожирает суперпопулярный и относительно недорогой кроссовер той же марки Hyundai Creta. За ноябрь его купили в количестве 67 штук, а Solaris — только 47 штук. Действительно, зачем покупать седан, пусть и хорошо укомплектованный, за 850 000 рублей, если можно купить внедорожник за 950 000 рублей.





Продажи новых автомобилей за ноябрь 2017 года





Успех Hyundai Creta укладывается в общий тренд российского и мирового авторынков — кроссоверы становятся всё более популярны, а у нас в Сибири эти автомобили актуальней, нежели в Москве и Европе. Почти все внедорожники из топ-10 показали существенный рост продаж за год (от 9 до 193%) — Hyundai Creta, Renault Duster, Mazda CX-5, Chevrolet Niva, Toyota RAV4.





Цены на автомобили в течение 2017 года росли непрерывно, некоторые марки переписывали прайсы по нескольку раз. Отчасти рост цен компенсировался всевозможными акциями, скидками, «выгодами», а также 10%-ной скидкой по госпрограммам «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль».





На сегодняшний день, по данным «Автостата», средняя цена новой машины в Новосибирске достигла 1 367 600 рублей, а машины с пробегом — 625 700 рублей.





По информации автомобильного сервиса «Яндекса» Auto.ru, самое большое предложение в ноябре на вторичном рынке Новосибирска у отечественной модели ВАЗ-2114. Затем идут другие модели «АвтоВАЗа», а иномаркам достались только 10-е и 11-е места. Обе этих позиции занимает Toyota Corolla — в 120/130-м кузовах (2000–2004 годы) и в 100-м кузове (1991–2000 годы).





По статистике автомобильного аукциона CarPrice, подержанные машины начали сильно дорожать к концу года. Только с октября по ноябрь средний ценник на «вторичке» вырос на 5%.





«В этом году к сезонности добавляется ещё один важный фактор. Три года назад начался серьёзный рост цен на новые машины. Вторичный рынок всегда повторяет тенденции рынка новых машин, но с отсрочкой в два-три года. По этой причине, подержанные автомобили будут дорожать и в следующем году. Это коснётся в первую очередь трёхлетних машин 2015 года выпуска, где рост будет порядка 20%», — отмечает генеральный директор CarPrice Денис Долматов.





Рост цен в 2018 году на 10–15% прогнозируют и многие СМИ, и аналитики рынка, однако официальных подтверждений этому по-прежнему нет. «Рост размера утилизационного сбора, повышение акцизов на машины мощностью более 200 лошадиных сил, инфляция — всё это те параметры, которые могут оказать влияние на повышение стоимости. Но вполне возможно, что этот рост будет частично компенсироваться производителями за счёт сокращения резервов, изменения маркетинговой политики», — заявил «Российской газете» президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.





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