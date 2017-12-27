Нашествие внедорожников

Новосибирцы ринулись скупать последние запасы кроссоверов — новый год грозит ростом цен на 15%

Новосибирцы налегают на внедорожники
Новосибирцы налегают на внедорожники

Уходящий 2017-й поставил новые рекорды в стоимости новых автомобилей — цены повышались несколько раз за год, несмотря на стабилизацию валютных курсов и «окончание кризиса». Дорожали и подержанные машины, хоть и не так сильно. Тем не менее покупатели, оправившись от потрясений 2014 года, начали активней приобретать автомобили, что вылилось в значительный рост продаж, особенно внедорожников. О ценах и самых популярных машинах в Новосибирске читайте в материале НГС.АВТО.  

По самым последним данным аналитического агентства «Автостат», рост продаж новых автомобилей в Новосибирской области за январь-ноябрь 2017 года составил 20,4% по сравнению с 2016 годом. Это значительный рывок местного авторынка, учитывая, что последние 5 лет он непрерывно падал, как и в целом российский авторынок. 


«Самой популярной машиной года по-прежнему является Hyundai Solaris — продано 1038 штук. На втором месте KIA Rio — 587 штук, на третьем кроссовер Hyundai Creta — 518 штук», — рассказали НГС.АВТО в пресс-службе «Автостата».


Продажи новых автомобилей за январь-ноябрь 2017 года
Продажи новых автомобилей за январь-ноябрь 2017 года


Хоть Solaris пока и лидирует в абсолютных цифрах, спрос на него неуклонно падает: минус 2,9% за январь-ноябрь, и минус целых 59,1% за один ноябрь. Отчасти это объясняется тем, что продажи Solaris пожирает суперпопулярный и относительно недорогой кроссовер той же марки Hyundai Creta. За ноябрь его купили в количестве 67 штук, а Solaris — только 47 штук. Действительно, зачем покупать седан, пусть и хорошо укомплектованный, за 850 000 рублей, если можно купить внедорожник за 950 000 рублей.


Продажи новых автомобилей за ноябрь 2017 года
Продажи новых автомобилей за ноябрь 2017 года


Успех Hyundai Creta укладывается в общий тренд российского и мирового авторынков — кроссоверы становятся всё более популярны, а у нас в Сибири эти автомобили актуальней, нежели в Москве и Европе. Почти все внедорожники из топ-10 показали существенный рост продаж за год (от 9 до 193%) — Hyundai Creta, Renault Duster, Mazda CX-5, Chevrolet Niva, Toyota RAV4. 


Цены на автомобили в течение 2017 года росли непрерывно, некоторые марки переписывали прайсы по нескольку раз. Отчасти рост цен компенсировался всевозможными акциями, скидками, «выгодами», а также 10%-ной скидкой по госпрограммам «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль». 


На сегодняшний день, по данным «Автостата», средняя цена новой машины в Новосибирске достигла 1 367 600 рублей, а машины с пробегом — 625 700 рублей.


По информации автомобильного сервиса «Яндекса» Auto.ru, самое большое предложение в ноябре на вторичном рынке Новосибирска у отечественной модели ВАЗ-2114. Затем идут другие модели «АвтоВАЗа», а иномаркам достались только 10-е и 11-е места. Обе этих позиции занимает Toyota Corolla — в 120/130-м кузовах (2000–2004 годы) и в 100-м кузове (1991–2000 годы).  


По статистике автомобильного аукциона CarPrice, подержанные машины начали сильно дорожать к концу года. Только с октября по ноябрь средний ценник на «вторичке» вырос на 5%. 


«В этом году к сезонности добавляется ещё один важный фактор. Три года назад начался серьёзный рост цен на новые машины. Вторичный рынок всегда повторяет тенденции рынка новых машин, но с отсрочкой в два-три года. По этой причине, подержанные автомобили будут дорожать и в следующем году. Это коснётся в первую очередь трёхлетних машин 2015 года выпуска, где рост будет порядка 20%», — отмечает генеральный директор CarPrice Денис Долматов.


Рост цен в 2018 году на 10–15% прогнозируют и многие СМИ, и аналитики рынка, однако официальных подтверждений этому по-прежнему нет. «Рост размера утилизационного сбора, повышение акцизов на машины мощностью более 200 лошадиных сил, инфляция — всё это те параметры, которые могут оказать влияние на повышение стоимости. Но вполне возможно, что этот рост будет частично компенсироваться производителями за счёт сокращения резервов, изменения маркетинговой политики», — заявил «Российской газете» президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.


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