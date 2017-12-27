Нефть, кредиты и санации: какой была экономика в уходящем году

Эксперты подвели итоги и назвали главные экономические события уходящего сезона

Рубль в уходящем году удивил стабильностью, считают эксперты 
Рубль в уходящем году удивил стабильностью, считают эксперты 

НГС.БИЗНЕС подводит экономические итоги года. 2017-й был стрессовым для банков — они закрывались или приостанавливали работу, непросто было и мелкому бизнесу, который вынужден был осваивать новые онлайн-кассы, а ларёчники лишались насиженных мест. Курс рубля в этом году никого не шокировал и, пожалуй, это единственное, что позволило россиянам пережить низкие цены на нефть. НГС.БИЗНЕС попросил экспертов прокомментировать каждый из этих пунктов и дать прогноз, как будет меняться ситуация в следующем году

Эксперты в целом сходятся в том, что 2017 год был для российской экономики относительно удачным. По данным главного аналитика «Телетрейд Групп» Олега Богданова, ВВП вырос примерно на 2%, а инфляция упала «до рекордного за всю новейшую историю России уровня» в 2,5%, сообщил он. В периоды «осеннего овощного изобилия» инфляция была на нуле, обратил внимание аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Корнев. 


Дефицит бюджета был небольшим (2%), отмечают эксперты. Но были в уходящем сезоне и провалы: в стране снова увеличился внутренний спрос, а следом и импорт (на 24% по сравнению с предыдущим годом), поэтому можно говорить о том, что импортозамещение всё ещё развивается слишком медленно, говорит аналитик. Кроме того, в ноябре резко упало промышленное производство (на 3,6% год к году), обращает внимание Богданов. 


«Но самой плохой тенденцией в российской экономике можно считать снижение реальных доходов населения», — отмечает аналитик. За 10 месяцев 2017 года доходы населения упали на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Реальные доходы сокращаются четвёртый год, отмечает он, и если эта тенденция продолжится, то может снизиться платежеспособный спрос, а значит, и обороты в рознице и платежи по кредитам. Кроме того, есть риск, что это повлияет на малый бизнес, который станет банкротиться всё чаще. 


Об этом же говорит и Корнев, он считает, что сокращение доходов уже привело к снижению цен у производителей и реализаторов: 


«Особенно странным выглядит тот факт, что инфляционные ожидания россиян существенно превышают фактические значения инфляции, составляя около 8,9–9%. То есть население пока ещё опасается возврата высоких темпов роста цен на продукцию и предпочитает копить, а не тратить».


Банковский стресс


Одним из самых заметных событий в этом году стала «чистка» банковского сектора и санация крупнейших частных банков. Процесс идёт не первый год, отмечают эксперты, однако именно в 2017-м сокращения затронули уже довольно крупные банки — ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БИНБАНК» и ПAO «Промсвязьбанк».


По мнению аналитиков, так Банк России пытается оздоровить банковскую систему и очистить её от проблемных игроков. 


И хотя большинство лицензий ЦБ отозвал у мелких банков за фактические нарушения банковского законодательства, рухнули и другие, более крупные банки (Татфондбанк, «Югра»), которые не нарушали «антиотмывочные» законы, говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Корнев. Санация БИНБАНКа, банка «Открытие» и Промсвязьбанка связана, по его мнению, исключительно с их «кредитными портфелями низкого качества» и нарушением некоторых нормативов.


У банка «Югра» в этом году отозвали лицензию 
У банка «Югра» в этом году отозвали лицензию 

«По некоторым оценкам, ЦБ РФ уже потратил на поддержку банков более 1 трлн рублей. Пока такая эмиссия не вызывает каких-то проблем ни с инфляцией, ни с валютным курсом», — отмечает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов. Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова считает, что президент РФ Владимир Путин продолжает обращать внимание на избыточность банковского сектора, поэтому «чистка» продолжится и в следующем году, считает она. «Цель "чистки" — сохранение 300–350 банковских организаций с прозрачной структурой и понятными движениями капитала. На это имеющимися темпами — с отзывом в среднем 1–2 лицензий в неделю — потребуется больше года», — говорит Бодрова.


Доктор экономических наук, профессор, ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Александр Новиков отмечает, что этот процесс может навредить бизнесу. «У нас формируется очень жёсткая монополистическая структура банковского сектора: в настоящее время в руках пяти банков сосредоточено порядка 70–80% всех финансовых активов. А потому бизнес вынужден обслуживаться в банках с государственном участием. И эти процессы будут лишь нарастать: свободных финансовых институтов, которые непременно должны сопутствовать рыночной экономике, будет становиться всё меньше», — говорит Новиков.


Нелегко ИП-шникам


Малый бизнес в уходящем году тоже сильно страдал. Как отмечает Анна Бодрова, «вопреки всем заявлениям "сверху", [малому бизнесу] жить проще не становится». Среди новых сложностей эксперты отмечают введение обязательных онлайн-касс. «Это технологический шаг вперед, и эта эволюция нужна, но её протекание могло бы быть и более мягким для малого бизнеса. Часть предпринимателей была вынуждена уйти "в тень" до формирования более спокойной и благоприятной обстановки для работы, часть проводила реформу в спешке и потратила много времени для отладки рабочих процессов», — вспоминает эксперт «Альпари». Внедрения касс бизнесмены боялись ещё в январе, а на прошлой неделе у самой популярной из них массово вышли из строя фискальные накопители.  


Из-за онлайн-касс в этом году в стрессе были многие предприниматели 
Из-за онлайн-касс в этом году в стрессе были многие предприниматели 


По мнению аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, полноценное введение онлайн-касс «однозначно» сильно ударит по всем мелким предпринимателям, которые будут вынуждены отойти от серых схем ведения бизнеса, в том числе и от серых зарплат. Однако общий эффект от этой реформы, по его мнению, будет позитивным: государство получит больше налогов, а в торговле и сфере услуг выровняется конкуренция — налоги теперь надо будет платить всем.


Кроме введения онлайн-касс бизнесу мешали и другие факторы: провалилась программа кредитования мелких агрохозяйств (объём выданных кредитов оказался существенно ниже планируемого и в основном пришёлся на крупные агрохолдинги), стало труднее открыть собственный бизнес из-за «засилья формализма» и бюрократии, не решились проблемы «костного и инертного отношения к этим вопросам местного чиновничества», — отмечает Алексей Корнев.


Стабильный рубль без чудес


Эксперты отмечают, что в 2017 году рубль был устойчивым «из-за стабилизации экономической ситуации». По словам Анны Бодровой, это объясняется высоким интересом инвесторов к российским гособлигациям и ОФЗ, увеличился спрос на рубли на внутреннем рынке. «Этот фактор помогал "россиянину" пережить и этап волатильности цен на нефть, и перепады геополитических настроений. Чудес здесь нет, как нет и иных внутренних поводов для укрепления нацвалюты», — считает аналитик.


«На рубль никак не повлияли ни растущие операции по покупке валюты Минфина, ни истории с санациями крупнейших банков», — отмечает Олег Богданов. Однако, по его прогнозам, «позитивные тенденции для рубля» сохранятся и в 2018 году. «Цены на нефть в условиях сохранения сделки ОПЕК+ выглядят стабильными, не исключено, что в какой-то момент на мировом рынке спрос превысит предложение — и это приведёт к дальнейшему росту цен, возможно, до 80 долларов за баррель», —  отмечает он.


По прогнозам компании «Открытие Брокер», в 2018 году нефть Brent будет стоить в районе 63–72 долларов за баррель. 


Доллар, по их мнению, в 2018 году будет колебаться в пределах 53–58 рублей. «Несмотря на некоторый перегрев, нацвалюту продолжит поддерживать относительно дорогая нефть и особенности монетарной политики ЦБ РФ (плавное и предсказуемое снижение ключевой ставки), которые будут способствовать сохранению умеренного интереса к операциям carry trade с рублёвыми активами», —  заключил Тимур Нигматуллин.


Приключения ключевой ставки


В уходящем году ЦБ снижал ключевую ставку рекордными темпами, отмечают эксперты. Всего было шесть циклов понижения ставки, и в итоге за год она опустилась с 10% до 7,75% (последнее снижение было 15 декабря). «Во многом этому способствовали ускоренные темпы роста ВВП в середине года, хороший урожай, особенно в части зерновых, где, судя по всему, будет поставлен очередной рекорд, очень высокие темпы падения инфляции. Однако столь высокие темпы снижения Центробанком ставки рефинансирования в 2017 году, скорей всего, приведут к тому, что в ближайшем будущем регулятору придётся смягчить монетарную политику. Мы ожидаем в следующем году 3-4 цикла снижения ставки в общей сложности на 0,75–1,0%. И только более высокие, нежели предполагалось, темпы роста ВВП или показатели состояния рынка труда и роста расходов населения могут позволить ЦБ РФ снизить в 2018-м ставку на большее значение», — считает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.


Кредиты в этом году стали доступнее
Кредиты в этом году стали доступнее

Снижение ставки — это сигнал предприятиям, желающим привлечь заёмные средства, о том, что кредиты должны дешеветь, считает Александр Новиков. «Но если не будет решений, направленных на преодоление дефицита так называемых "длинных денег", то ситуация в экономике не изменится. В настоящее время происходит подавление инвесторов, примером которого являются негосударственные пенсионные фонды, у которых государство несколько лет как изъяло средства, привлечённые через страховые взносы работодателей». 


По мнению Анны Бодровой, в 2018 году ключевая ставка, вероятно, снизится ещё трижды и составит около 7%. Тимур Нигматуллин отмечает, что к концу 2018 года «Открытие Брокер» ожидает ставку ЦБ 6.75%. «Это пропорционально снизит ставки по кредитам и депозитам. Среди прочего — спровоцирует масштабный спрос на ипотеку, сегмент строительства станет важным драйвером роста экономики», — считает аналитик.  


Рекорды в ипотеке


По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Коренева, один из самых важных итогов 2017 года — это снижение процентных ставок по ипотеке и рекордный рост объёмов выдаваемых ипотечных кредитов. «Отчасти этому поспособствовали действия ЦБ, который быстро снижал ставку, давая возможность и банкам кредитовать население под более низкие проценты. Отчасти помогло частичное возвращение отложенного спроса. Отчасти — всевозможные госпрограммы поддержки ипотеки. В результате если ещё пару лет назад ипотечные ставки держались на уровнях 12,5–13%, а в начале года были выше 11,5%, то конец года мы встречаем со средней ипотечной ставкой ниже 10%», — отмечает Корнев, уточняя, что некоторые банки предлагают кредиты под 7–8%. 


Таким образом, в 2017 году ипотеку выдали на 2 трлн рублей, возможно, эти темпы сохранятся и в следующем году. «Не факт, что рост будет продолжаться такими же темпами, как в 2017-м, но есть все основания полагать, что 2018-й тоже станет для приобретателей жилья в кредит неплохим», — резюмировал эксперт. 

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