Сам себе бомбила

В Новосибирске появился прокат машин по 7 рублей в минуту — но ездить на них можно только по центру

В Новосибирске, спустя 4 года после старта в Москве, появился каршеринг — краткосрочная аренда машины с возможностью возврата в любой точке. В городе начали работать сразу две каршеринговые компании Cars7 и Car5, правда, пока услуга представлена в довольно усечённом виде — машин мало и выезжать за пределы центральных зон нельзя. О плюсах и минусах каршерига — в нашем материале.

Справка: каршеринг (One-way carsharing) — это краткосрочная (поминитуная, почасовая) автоматизированная аренда автомобиля с помощью приложения на смартфоне. Машину можно взять в любой точке города (там, где её оставил предыдущий водитель) и вернуть/оставить в том месте, где вам удобно. Впервые эта услуга была придумана ещё в 1948 году в Швейцарии, в современном мире каршеринг полноценно заработал в 2000 году в США. До Москвы услуга добралась в 2013-м.









Сразу две каршеринговые компании со схожими названиями — Cars7 и Car5 — практически одновременно начали работать в Новосибирске накануне Нового года: в приложениях обеих компаний возможность найти на карте машину появилась только на этой неделе. Корреспондент НГС.НОВОСТИ протестировал оба сервиса.





Для начала нужно зарегистрироваться на сайте компании, предоставить все свои паспортные данные, прописку, данные о водительских правах, привязать к своему аккаунту банковскую карту. Нужно даже сделать селфи с паспортом. На сайте Cars7 все юридические вопросы решаются нажатием кнопки «Принять» — так вы подписываете договор аренды, которым потом будете пользоваться всегда.





На сайте Car5 нужно распечатать и подписать бумажный договор аренды, а его скан загрузить в систему вместе со сканами всех ваших документов. Система просит вас даже сообщить место работы. Затем сотрудники компании проверяют информацию, и если всё хорошо, то вам будет открыт доступ к карте в приложении на смартфоне. Компания Cars7 проверяла данные автора двое суток, на сайте Car5 проверка заняла около 6 часов.









Все формальности улажены, переходим к приложению на смартфоне. На карте города вы видите все свободные автомобили — пока их немного и у той, и у другой компании. Основными местами базирования (куда изначально выставляются машины) выбраны площадь Гарина-Михайловского (привязка к гостинице «Новосибирск»), площадь Маркса (привязка к гостинице «Миротель»), площадь Калинина, площадь Ленина.





Отправляюсь к ж/д вокзалу, там на привокзальной парковке стоит свободный кроссовер Hyundai Creta от компании Car5. Стоимость аренды в этом каршеринге только почасовая. Час аренды Creta стоит 450 рублей, 6 часов — 1100 рублей, сутки — 3000 рублей. Есть ещё модель Nissan X-Trail, она немного подороже.









Возвращать машину в Новосибирске пока можно только на определённые парковки, нельзя бросить её в спальном районе или на какой-то улочке в центре. «Зона использования машины — Новосибирск плюс 40 километров. А оставить можно только по определённым адресам: аэропорт Толмачёво, гостиница "Ривер парк", ж/д вокзал, площадь Калинина, площадь Ленина, автовокзал, гостиница "Золотая долина", гостиница "Миротель"», — объясняет PR-менеджер Car5 Анна Черкасова.









Перед поездкой машину стоит осмотреть на предмет повреждений. Если всё нормально, нажимаем кнопку «Начать аренду» в приложении, открываем дверь, заводим двигатель ключом, который уже вставлен в замок зажигания. Время пошло.









Автомобиль абсолютно новый, практически с нулевым пробегом, бак заправлен бензином под завязку. Оснащение машины довольно неплохое — подогревы сидений, радиосистема, коробка-автомат.









Начинаю движение и выезжаю на улицу Ленина. И прямо посреди проезжей части машина глохнет — как оказалось, система попыталась списать с банковской карты 15 000 рублей залога, о котором автор даже не знал. Автомобиль почему-то разрешил отъехать с парковки, а в приложении не было дополнительного оповещения о залоге «красными буквами». Разблокировать автомобиль удалось только с помощью подоспевшего сотрудника компании, который, к счастью, находился неподалеку.









Тест услуг второй компании прошёл не так нервно. Автомобиль Ravon R2 (узбекская копия «Шевроле Спарк») от компании Cars7 стояла неподалёку на парковке гостиницы «Новосибирск».









Аренда поминутная — 7 рублей за минуту, когда вы едете, и 2 рубля за минуту, когда вы ставите машину на стоянку, но не прекращаете аренду — например, пошли в магазин.









Так же открываем авто из приложения, заводим, видим заботливо уложенную в салон щетку от снега. Автомобиль тоже новый, на «автомате». В сибирских условиях в приложении явно не хватает кнопки «Тёплое ожидание», чтобы немного отогреть машину — хотя бы за 5 минут.









В конце аренды система попросит вас сделать два фото автомобиля — чтобы хоть как-то зафиксировать отсутствие повреждений и обезопасить водителя.









На «Равоне» автор проехал по Челюскинцев до цирка, далее по Нарымской и Сибирской обратно к гостинице «Новосибирск». Весь путь на Cars7 занял порядка 10 минут и обошёлся в 110 рублей. Такси по такому маршруту, конечно, могло стоить и дешевле, а могло и дороже — тут всё зависит от загруженности улиц.









Если без пробок ехать на каршеринговой машине, то она во многих случаях выйдет дешевле такси. Плюс возможность сходить в магазин по сниженной цене ожидания. К тому же вы едете в новом чистом автомобиле, а не в грязной, просиженной «праворульке», которых сейчас стало слишком много даже у «Убера» и «Яндекса».









Недостатков у каршеринга тоже хватает. Если он работает в неполноценном режиме, как пока в Новосибирске, вы лишаетесь возможности ехать туда, куда вам надо. Фактически путь ограничивается курсированием между площадью Калинина, центром, площадью Маркса. Кроме того, на вас всё равно лежит груз ответственности, хоть и в большинстве каршеринговых компаний страховка каско (как и бензин) входит в стоимость аренды. Поэтому внимательно читайте договоры — там могут быть очень опасные для вас условия в случае какого-то форс-мажора.









Впрочем, что касается зоны использования, то со временем она должна расшириться до всего Новосибирска. «Будем смотреть на спрос, со временем планируем расширять зону парковок. Кроме того, на Hyundai Creta планируем вводить поминутный тариф», — отмечает Анна Черкасова из Car5.





Как рассказал НГС.АВТО один из собственников каршерингового бизнеса на условиях анонимности, настоящий бум этой услуги начнётся в городе в феврале 2018 года, когда в Новосибирск зайдёт столичный «Делимобиль», который уже закупил для Сибири 100 автомобилей. Одновременно с ним на местный рынок планирует выйти и Яндекс.Каршеринг.