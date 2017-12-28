Это было незабываемо: 10 главных событий года по версии читателей НГС

Каждый день на НГС выходят десятки новостей и статей: это и аналитические материалы, и щемящие душу человеческие истории, и новости о городском транспорте или открытии новых ресторанов. И конечно, всевозможные происшествия, за освещение которых журналистов (это касается любой редакции) нередко ругают, требуя больше позитива. Корреспондент НГС.НОВОСТИ решил узнать, какие темы в уходящем году больше всего интересовали горожан, — и выбрал 10 новостей на нашем сайте, которые собрали больше всего прочтений. Подробнее — в нашем обзоре.

1-е место: минирования ТЦ







28 сентября Новосибирск атаковали телефонные террористы, которые решили в один день вывести из строя торговые центры. Зацепило, впрочем, и офисные здания, и школы, и детсады.









Онлайн-репортаж о массовой эвакуации собрал рекордные 412 тысяч прочтений. Ещё одна волна сообщений о заложенных бомбах прошла в ноябре, но тогда к новости об этом читатели проявили уже куда меньше внимания. А уж информация о поимке подозреваемых в этих ложных минированиях и вовсе оказалась для большинства читателей незаметной.







2-е место: отставка Городецкого











5 октября бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий был отправлен в отставку решением президента РФ Владимира Путина. Решение это вряд ли можно назвать неожиданным — уже несколько лет область буквально бурлила. Митинги за и против спектаклей, митинги против тарифов, митинги против коррупции. Тем не менее увольнение главы региона не могло пройти незамеченным. В результате материал о событиях этого дня прочитали больше 163 тысяч человек. Кроме того, эта новость собрала 1270 комментариев.





3-е место: дело Морковина











22 мая новосибирцев задело за живое сообщение о том, что новосибирец Дмитрий Морковин, который вступился за девушку на площади Ленина, попал под уголовное дело. Поначалу ситуация выглядела вопиющей: претензии правоохранительных органов появились не к хулиганам, а к смелому мужчине, который не побоялся вступить с ними в конфликт. Неудивительно, что новость об этом собрала больше 147 тысяч прочтений, а более подобная статья — 1117 комментариев. Впоследствии, впрочем, в деле возникли странности. Жертвы хулиганов так и не нашлись, а получивший травмы от удара Морковина мужчина стал требовать от него деньги. Совсем недавно обвинение против Дмитрия переквалифицировали на более лёгкую статью.





4-е место: взрыв на ТЭЦ-2











26 августа на ТЭЦ-2 случился пожар — зарево было видно издалека, а благодаря тому, что горевшее здание находится рядом с оживлённой магистралью, в Сеть попало несколько десятков видео и фото пожара. Посмотреть на них и узнать свежие новости об этом происшествии захотели десятки тысяч горожан, которые зашли в этот материал 130 тысяч раз. Как потом выяснилось, причиной пожара стали неполадки в трансформаторе, стоившие владельцу станции — компании «СИБЭКО» — порядка 60 млн рублей.







5-е место: стрелок с улицы Богдана Хмельницкого











15 февраля горожане были шокированы убийством женщины во дворе дома на Богдана Хмельницкого, которое было снято камерой наружного наблюдения. Этот материал прочитали больше 125 тысяч раз. Как потом выяснилось, новосибирец Сергей Романов решил таким образом отомстить своей бывшей подруге, которая захотела порвать с ним отношения. В декабре убийцу отправили в колонию строгого режима на 11 лет.





6-е место











16 августа вышел материал о продавщице из Новосибирской области, которая погибла в Донбассе, куда отправилась мстить за дядю, оставив дома маленького ребенка. Материал о том, как сибирячка оказалась в зоне боевых действий, собрал 124 тысячи просмотров. Он же вызвал и самые ожесточённые споры — под ним читатели оставили больше 1300 комментариев (и это только те сообщения, которые были пропущены модераторами).







7-е место: пожар на Горском











3 марта в Горском жилмассиве два человека погибли во вспыхнувшей высотке. Горела квартира на четвёртом этаже, пожарные локализовали пламя, но обойтись без жертв не удалось. Ситуация усугублялась тем, что, по словам очевидцев, проезду пожарных машин мешали припаркованные во дворе автомобили, и людям пришлось оттаскивать машины голыми руками. Эту новость прочитали 120 тысяч раз.







8-е место: компенсация за лишение девственности









3 апреля читатели были озадачены необычной компенсацией, которую отсудила у больницы девушка за лишение девственности на осмотре у врача. То, что дефлорация случилась на врачебном приёме, истице удалось доказать в том числе благодаря судебно-медицинской экспертизе. К врачам бывает немало претензий, то этот случай оказался настолько необычным, что сообщение о нём прочитали почти 110 тысяч раз.





9-е место: весенний ураган











31 марта сильный ветер ломал деревья, сносил остановки и обрывал линии электропередачи. Без света остались в этот день тысячи жителей Новосибирска и области. Вместе с читателями НГС.НОВОСТИ собирали хронику этого дня, в результате новость посмотрели 105 тысяч раз.







10-е место: митинг против повышения тарифов











25 февраля на площади Ленина прошел многолюдный митинг, участники которого потребовали отставки губернатора, — недовольство спровоцировала попытка властей поднять тарифы ЖКХ. Акции протеста в Новосибирске проходят регулярно и, честно говоря, большинство из них давно уже не привлекает внимания широкой аудитории. Но, видимо, раздражение властью приобрело к тому моменту действительно массовый характер — новость о митинге собрала 104 тысячи просмотров.

