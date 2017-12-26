Пик капитализма

НГС проник в самую дорогую новостройку: деревья тут растут над улицей, а под домом прячется бассейн

В тихом центре открыли самый дорогой фитнес-клуб в Новосибирске — в город пришла премиальная сеть World Class. Он оживил пока ещё ожидающий первых жителей комплекс Montblanc Residence: его башни достроили в конце лета, а в прошлом году здесь ещё продавались самые дорогие квартиры в новостройках. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ проникли в фитнес-центр до официального открытия, рассмотрели пентхаусы с дверями и окнами, которые нельзя менять, и заглянули во двор с кедрами-бонсай над улицей. 

Пик капитализма (фоторепортаж)


Новый комплекс в тихом центре Montblanc Residence начинает наполняться жизнью: 22 декабря здесь официально открыли фитнес-клуб сети World Class. Техническое открытие, впрочем, состоялось за неделю до официального.


Пик капитализма (фоторепортаж)


Сам комплекс достроили в конце лета, и сейчас в нём отовсюду слышится ремонт в квартирах. Он стал первым проектом жилья для группы SATICO — её основной деятельностью является ритейл одежды. В двух новых башнях высотой 13 и 19 этажей всего 95 квартир, жилые этажи начинаются с 3-го в башне, выходящей на улицу Щетинкина, и с 4-го — в башне со стороны улицы Революции.


Пик капитализма (фоторепортаж)


Общий стилобат, на котором построены жилые башни, занимают коммерческие помещения: застройщик планирует открыть здесь кафе, продуктовый магазин и СПА-центр, ещё в одном помещении, предположительно, откроют детский театр. Большую часть отдали фитнес-центру: он расположился на площади около 3 тысяч кв. м на трёх этажах, в нём даже предусмотрен отдельный лифт. Центр позиционируется как премиальный, в Новосибирске с ним пока могут конкурировать только Grand Arena и X-fit, но подобные планы есть, например, и у компании «Дом-Строй» — спортивный центр с бассейном запроектирован во «Флотилии». 


Между тем, как замечает исполнительный директор компании Rolband&Partners Александр Астахов, для потенциального жителя комплекса встроенная инфраструктура не является решающим фактором: очень скоро он начинает «посматривать на сторону», а фитнес-центр или магазин в большей мере начинает работать на весь город. «Это не плюс и не минус: ну, высокого класса фитнес-клуб, дом хорошего класса — они коррелируют друг с другом. — считает эксперт. — Из-за фитнес-клуба вы не будете выбирать дом».


Пик капитализма (фоторепортаж)


На входе в фитнес-центр организовали небольшой лобби-бар с зоной ожидания, за ним находится гардероб. Полотенца пока можно взять у администраторов — позже их перенесут в раздевалки. Здесь же можно оформить гостевой визит: сеть работает в нескольких городах для всех членов клуба. «Мы работаем неделю, но у нас уже было два гостя из Москвы, ждём гостя из Красноярска», — рассказала руководитель отдела продаж «World Class Новосибирск» Анна Колесниченко.


Пик капитализма (фоторепортаж)


На старте продаж годовой абонемент можно было купить за 60 тысяч рублей, сегодня он обойдётся уже в 75 тысяч рублей. Собственно клубные карты в World Class не продают: покупая абонемент, вы получите ключ-браслет — с ним можно пройти через турникет, открыть шкафчик в раздевалке и даже плавать в бассейне.


Пик капитализма (фоторепортаж)


В фитнес-центре вообще гордятся оборудованием: например, для персональных тренировок по пилатесу привезли разработанное его основателем — Йозефом Пилатесом. В «сайкл-театре», помимо собственно велотренажёров, установили большой экран, на который проецируется видео с трассой, а беговые дорожки подключены к интернету: можно во время бега смотреть ролики на YouTube, а можно договориться с друзьями и бегать наперегонки, например, по Риму. Кроме того, отметила Анна Колесниченко, у сети есть традиция устраивать соревнования между клубами и внутри клубов по разным видам спорта.


Пик капитализма (фоторепортаж)


В фитнес-центре оборудовали аквазону с полноценным бассейном: здесь 4 дорожки длиной 25 м и глубиной 1,5 м. Для детей есть бассейн поменьше. Здесь же расположен хамам. Во всём центре поддерживается комфортная для тренировок температура, и если в других залах прохладно, то в бассейне очень тепло.


Пик капитализма (фоторепортаж)


В фитнес-центре есть детское направление, с отдельными тренажёрными залами и залами для групповых занятий. Поэтому здесь три раздевалки: женская, мужская и семейная, где могут переодеться взрослые с детьми, никого не смущая. Дополнительно в раздевалках оборудованы специальные кабины для переодевания — для особо стеснительных. 


Пик капитализма (фоторепортаж)


Жители Monblanc могут зайти в фитнес-центр, не выходя на улицу, — через отдельную дверь в фойе по карте доступа. С доступом в доме всё очень строго: без карты-ключа никуда не поедет лифт, и даже с ключом подняться можно только на свой этаж. Чтобы сходить в гости к соседям сверху, придётся запрашивать новый уровень доступа у службы безопасности.


Пик капитализма (фоторепортаж)


Ресепшн есть только в одной башне: второй подъезд так же отделали гранитом и мрамором, но он значительно меньше. Одна из зеркальных дверей ведёт к лифтам, другая в кафе. Двери привезли из Москвы — вместе с бригадой, которая их установила. 


Пик капитализма (фоторепортаж)


На этаже в основном по 4 квартиры свободной планировки. Чем выше, тем квартир меньше: верхние этажи целиком занимают пентхаусы с высотой потолка по 3,6 м и 7,2 м. Нумерация в высокой башне немного сбита: здесь на 18-м этаже рядом с 94-й квартирой оказалась 43-я. «У нас появилось два покупателя на 18-й этаж, и мы его поделили на две большие квартиры. А на 4-м этаже объединили две небольших, 42-ю и 43-ю, и новой квартире на 18-м этаже был присвоен 43-й строительный номер, чтобы не менять всю документацию на дом, — объяснили в компании. — Конечно, мы могли бы потом сделать нумерацию нормальной, но для некоторых людей важен номер квартиры, и мы обещали покупателям, что если в договоре квартира номер 8, то и после ввода будет 8. Так 43-я квартира осталась на 18-м этаже».


Пик капитализма (фоторепортаж)


По информации отдела продаж застройщика, в продаже сегодня остаётся 10 квартир, самая дешёвая, площадью 79,36 кв. м на 4-м или 5-м этаже, стоит 11,5 млн рублей, самая дорогая — 24 млн рублей: это квартира площадью 169,91 кв. м на 12-м этаже 19-этажной башни. Замруководителя отдела новостроек АН «Жилфонд» Инна Терехова вспомнила, что здесь продавали самые дорогие квартиры в новостройках — из-за большой площади квартир. По данным портала N1.RU, Montblanc обгоняет по цене и своего ближайшего конкурента — построенный год назад «МилкХаус»: в Montblanc квадрат предлагают от 129,8 тысячи рублей, в «МилкХаусе» — от 112,7 тысячи.


Пик капитализма (фоторепортаж)


Двери поставлены в квартирах раз и навсегда — менять их нельзя. Устанавливать внешние блоки кондиционеров в квартирах тоже запрещено — для них оборудовали специальную нишу на незадымляемой лестнице и проложили трассы по потолку. В каждой квартире, независимо от площади, предусмотрено не менее двух санузлов, а в зоне кухни есть один дополнительный стояк — по нему подаётся очищенная питьевая вода. Фильтры меняют раз в месяц, это входит в тариф управляющей компании, рассказал её директор Борис Лымарь. Всего же за управление жильцам в ближайший год придётся отдавать по 58,24 рубля с каждого квадрата: владелец самого большого пентхауса площадью 396,47 кв. м ежемесячно будет платить за обслуживание больше 23 тысяч рублей. Потом тариф может быть пересмотрен.


Пик капитализма (фоторепортаж)


В квартирах стоят деревянные окна из сосны и дуба — их, как и двери, менять нельзя. Большие окна снаружи защищены дополнительным стеклом-ограждением. С верхних этажей открываются виды на центр города, железную дорогу, реку и левый берег. «Некоторых покупателей смущает близость железной дороги, мысль о таком соседстве вызывает определённый дискомфорт, — комментирует Инна Терехова. — Впрочем, для большинства клиентов наличие рядом железнодорожных путей значения не имеет. Если говорить о виде из окон, то здесь не всё так однозначно: мы живём в индустриальном городе, выбор пейзажей у нас в принципе невелик. Некоторые покупатели, кстати, хотят видеть именно такую картину».


Пик капитализма (фоторепортаж)


Дом занимает весь участок, поэтому внутренний двор организовали на стилобате, он занимает примерно 1 тысячу кв. м. Из одной башни в него можно попасть с 2-го этажа, из другой — с 3-го. Весной здесь появится детский игровой комплекс, пока же благоустройство ограничивается клумбами, кустами и небольшими деревьями.


Пик капитализма (фоторепортаж)


К примеру, здесь посадили настоящий бонсай из кедра — ещё три таких маленьких кедра растут со стороны улицы Максима Горького. Двери во двор есть и из фитнес-центра, и в нём уже предлагали проводить тренировки по йоге, но пока эта возможность обсуждается.


Пик капитализма (фоторепортаж)


В доме два подземных паркинга: для жителей выделили два уровня на 175 мест под 19-этажной башней, для гостей фитнес-центра — 35 мест на одном уровне под 13-этажной. Без парковок квартиры в комплексе не продавали — исключение сделали только для одной покупательницы, которая убедила застройщика, что не пользуется автомобилем вообще, признались в компании. На подземном паркинге для жильцов запланировали и кладовые, их можно будет арендовать.


Пик капитализма (фоторепортаж)


Жители будут пользоваться всеми преимуществами тихого центра: в том же квартале находится театр «Красный факел», в пяти минутах ходьбы — «Универсам», есть несколько магазинов формата «у дома», а за оградой — муниципальный и частный детские сады и знаменитая гимназия № 10, к которой относится дом. Для будущих гимназистов из Montblanc в ограде даже сделали калитку, чтобы не пришлось обходить дом по улице.


Пик капитализма (фоторепортаж)


Главным конкурентом Montblanc эксперты считают построенный год назад комплекс «МилкХаус». «Эти жилые комплексы расположены в тихом центре, у каждого продуманная концепция, стильный дизайн, хорошие планировки квартир, — поясняет Инна Терехова. — Для некоторых клиентов более привлекателен "Монблан", поскольку там можно найти квартиру с видом на город, предусмотрена внутренняя инфраструктура комплекса: бассейн, кафе, магазины, детская комната. Кому-то больше нравится "Милкхаус" — он находится на историческом месте, удалён от железной дороги». 


По мнению Александра Астахова, новый комплекс такого уровня на какое-то время частично закроет спрос на премиальное новое жильё — другую часть возьмёт на себя «Ядринцевский квартал» у Центрального парка. В ближайшее время девелопер должен понимать, что рынок уже насыщен. Но затем потенциальные покупатели появятся снова, уверен он. 


«Меняется сам потребитель: происходит естественная смена поколений и смена стандартов, — отмечает эксперт. — Лет 15 назад это обязательно был кирпич и кухня метров по 15. Сейчас жители таких квартир начинают задумываться: ещё хотелось бы сделать ремонт, но я сейчас столько денег ввалю — лучше я эту квартиру на продажу выставлю и всё с нуля начну».


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