«Я не думал, что она туда поедет»: подробности дела об убийстве студентки

19-летнюю Кристину Приходько, пропавшую 21 декабря, обнаружили мёртвой в лесополосе недалеко от улицы Софийской. В выходные следователи задержали предполагаемых убийц девушки — подробности и мотивы убийства в СК пока не раскрывают. Родственники Кристины вспоминают: в день гибели девушка поехала на работу по объявлению — она должна была убрать коттедж за 3000 рублей. Отец пытался отговорить её от подозрительной работы, но девушка была непреклонна — ей срочно нужны были деньги. Подробно о последнем дне жизни обычной студентки, которая работала на трёх работах и мечтала о свадьбе, — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

В субботу, 23 декабря, полицейские задержали подозреваемых в убийстве 19-летней Кристины Приходько — двоих ранее не судимых мужчин в возрасте 26 и 28 лет.







«Убийство было совершено вечером 21 декабря в одном из домов Советского района г. Новосибирска. Тело девушки подозреваемые спрятали в лесном массиве, где позже его обнаружили полицейские», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





В этот день, по словам однокурсников, Кристина проспала и опоздала на учёбу. Девушка написала короткое сообщение подругам, что поехала устраиваться на работу, пояснив, что на Маркса её должен кто-то встретить и довезти до ОбьГЭСа.







«Сказала, что хочет устроиться гувернанткой, коттедж убирать, — рассказывал ранее корреспонденту НГС.НОВОСТИ отец Кристины Константин Приходько. —





Я был против, она меня не послушала, сказала: "Пап, я взрослая девочка"».





В распоряжении корреспондента НГС.НОВОСТИ оказалась переписка девушки с «работодателем» «ВКонтакте». «Нужно убрать коттедж завтра, оплата 3000 сразу, дом в Советском районе, может встретить жена на Маркса и доставить по адресу», — говорится в сообщении. Из переписки следует, что Кристине необходимо было прибраться в доме на 120 квадратов, что именно убрать — покажет жена заказчика. При этом собеседник интересовался, сколько лет Кристине и есть ли у неё опыт работы в сфере уборки квартир. «Она показывала мне переписку, — вспоминает парень Кристины Александр. — Я не думал, что она туда поедет, — она неглупая девочка. Там сомнительная страница, сразу видно, что фейковая. Поэтому, когда она мне писала в тот день, что подъезжает к работе, я подумал, что на свою, официальную. И совсем не переживал».





Ближе к вечеру родные Кристины забеспокоились: телефон девушки был доступен до 20:00, но студентка не брала трубку. «Я звоню — скинула. Всем друзьям, подругам скидывала. Может быть, не она [скидывала], может, телефон не у неё уже был. С тех пор она недоступна», — пояснил Приходько. «Она отца уважала сильно, — говорит и близкая подруга убитой Анна. — Даже если у неё телефон садился или что-то случилось, она всегда находила с чего позвонить отцу, всегда звонила. А тут [не звонит] вообще никому. Поэтому мы быстро тревогу забили».





В поисках девушки участвовали волонтёры и полиция. Днём 23 декабря труп Кристины Приходько был обнаружен сотрудниками полиции в районе пляжа «Бумеранг».





Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».





«В настоящее время подозреваемые задержаны. Сегодня судом по ходатайству следователя будет рассматриваться вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в пресс-службе СК России по НСО.





«Я не могу сейчас ничего говорить. Она очень хорошая девчонка была, и всё, что про неё сейчас пишут, это полный бред...» — признался Константин Приходько в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ. Мужчина добавил, что о смерти дочери узнал от волонтёров, полицейские с ним не связывались.







Кристина училась на третьем курсе юридического факультета СибУПК. «У неё пропуски по учёбе были, но она всегда отрабатывала их. Училась не на отлично, но старалась, — вспоминает погибшую студент СибУПК. — Помимо учёбы она всегда подрабатывала, хотела быть самостоятельной, чтобы не сидеть на шее у родителей».





По словам близких, девушка работала и официанткой, и уборщицей, и промоутером в мясном магазине. Александр пояснил, что Кристине нужны были деньги, чтобы закрыть долги в институте.





«Там некоторые [экзамены] через денежку сдают, я ей занимал шесть тысяч, но было мало», — вспоминает парень погибшей.





«Последнее время она много работала, потому что у нас к зимней сессии обещали отчислить тех, у кого много долгов. И она очень сильно и упорно пыталась всё закрыть, чтобы остаться здесь учиться. Даже уборщицей работала, чтобы закрывать долги», — подтверждает Анна.





По словам подруги, Кристина жила с отцом и почти не общалась с матерью. «Папа военный, он у неё очень строгий. Поэтому и [Кристина] с таким мужским характером. У неё была позиция: "Я сама заработаю, сама сдам, сама всё буду делать". Никогда помощи не просила», — вспоминает Анна.





По словам близких, несмотря на мужской характер, Кристина была доброй и легко заводила друзей. «Никому не могла отказать в помощи, — объясняет одна из подруг девушки в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ «ВКонтакте». — Один раз гуляли в ТРЦ, и подошла бабушка, сказала, что у неё украли сумку и она не может уехать домой. Кристина дала ей денег и на дорогу, и на покушать».





Родных Кристины возмущает, что после смерти девушки по социальным сетям стали распространять сплетни о её легкомысленном поведении:





поводом послужил аккаунт Кристины на одном из сайтов знакомств.





«Она эти страницы завела, когда мы с ней поругались, — объясняет Александр. — У неё были фотосессии некоторые (на странице Кристины в «Инстаграм» есть несколько снимков в жанре ню. — А.И.), у нас из-за этих фотографий возникли разногласия. Потом мы помирились, [Кристина] переписываться перестала. Анкету просто забыла удалить».







«Да, она знакомилась на сайтах, чтобы ей писали, чтобы Саша мог её поревновать, и всё, — уверена Анна. — Ни с кем она из них не встречалась, и тем более не спала».







Константин очень тяжело переживает смерть единственной дочери — он сейчас обвиняет в смерти Кристины всех подряд. Поверить в смерть студентки не может и её молодой человек. «Саше очень тяжело, он пишет ей [Кристине] СМС, стирает, тут же пишет, тут же стирает. Вообще ещё никто не верит до конца, что вот так вот случилось», — признаётся подруга.





По словам девушки, у Кристины были большие планы на жизнь — она собиралась выйти замуж за Александра и продолжить учёбу. «Хотела стать военным юристом. Задумки были грандиозные. Ей бы жить и жить», — заключила девушка.





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