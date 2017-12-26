«Меня наряжают оленем, и я катаю детей»

У каждой семьи есть свои новогодние традиции, и семьи новосибирских чиновников, спортсменов и артистов — не исключение. Известные горожане рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, как будут праздновать Новый год, вспомнили самые добрые семейные обычаи и признались, что на праздниках оставляют строгие пиджаки дома и подрабатывают сказочными оленями на радость соседским детям.









Анна Жарова, прима-балерина НОВАТа: «У нас есть традиция — счастливый пельмень. Всей семьёй лепим пельмени. В детстве папа делал счастливые пельмени, клал в них что-нибудь необычное — клюкву, ананасик, что-нибудь экзотическое. Главное, чтоб их было побольше, чтоб всем досталось, все были счастливы. Мы до сих пор лепим эти пельмени, но традицией занимается уже мой муж. Новый год встречаем в кругу семьи, но всегда зовём к себе много друзей. Друзей много, у всех есть дети, и все приносят друг другу подарки. К двенадцати часам минимум половина залы завалена подарками. И сразу после боя курантов все ломятся под ёлку, чтоб найти подарок со своим ярлычком. Это очень весёлая забава, когда все вместе распаковывают подарки. В шкафу у нас есть хороший такой костюм Деда Мороза. И каждый год папы тянут жребий, кто будет исполнять его обязанности. Нужно остаться неузнанным. Маленькие, кому года два-три, не узнают, а кто взрослее — пытаются угадать, чей папа. Раньше всегда это был мой папа, друзья или сосед. Ещё мы всегда желания записываем на листочках и в бутылку из под шампанского скидываем. Оставляем до следующего года. Через год вскрываем — смотрим, у кого и что сбылось. И пишем новые. Причём кто сколько хочет. Как и в каждом втором доме, готовим мясо по-французски, рецепт папин. На праздники у нас обычно готовят мужчины».





Мэр Анатолий Локоть водил хороводы вместе с жителями города на открытии ледового городка на площади Ленина





Анатолий Локоть, мэр: «Планирую встретить Новый год в кругу семьи. Надеюсь, что родные мне люди соберутся в полном составе. Люблю салат оливье. Сам праздничные блюда не готовлю, но принимаю посильное участие в их создании. Много отдыхать не планирую, уже 2 января выйду на работу. Собираюсь сделать объезд по городу, посмотреть, в каком состоянии он находится. Появится свободный день — поеду кататься на лыжах. Буду счастлив, если удастся это сделать».





Андрей Травников на открытии ледового городка 25 декабря





Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Новый год я встречу в Новосибирске, с семьёй, за праздничным столом, также в наших планах прогулка по Новосибирску. Конечно, будут и подарки под ёлку, которые все члены семьи готовят заранее. Пока дети были маленькими, была традиция отмечать Новый год очень весело, с конкурсами, карнавалом, розыгрышами. Сейчас дети выросли, традиции меняются. Но мы всегда стараемся встретить этот праздник всей семьёй, за накрытым столом. Так же как и раньше, дарим друг другу подарки. В новогоднюю ночь обязательно выходим на улицу, любуемся природой, украшенным городом. Не буду оригинален, самое любимое новогоднее блюдо — это салат оливье. Готовит его жена, рецепт традиционный, получается очень вкусно. Три дня я полностью проведу с семьёй, дети и супруга остаются в Новосибирске на каникулы. Потом буду совмещать отдых с близкими и рабочие мероприятия. Планирую выехать в один из районов области. С семьёй планирую посетить несколько знаковых мест Новосибирска. Сходим в зоопарк, парк "Россия — Моя история", в другие интересные места».







Дарья Емельянова показала свою мандариновую ёлочку





Дарья Емельянова, актриса «Красного факела»: «Самое главное — нарядить ёлку. С сыном совещаемся, в каких оттенках и стилях будет ёлка, откладываемым деньги из семейного бюджета на игрушки. В этом году мандариновая ёлка — в ход пошли мандарины, игрушки оранжевого цвета. Получилась такая весёлая ёлка. Так сложилось, что много лет подряд я работаю в новогоднюю ночь, а после муж с сыном забирают меня. Такие трудовые будни. Но в полночь мы обязательно связываемся по телефону или по видеосвязи, бой курантов и речь президента слушаем всей семьёй, где бы я ни находилась — на сцене или за кулисами. Эти секунды мы разделяем вместе. Любимых блюд нет, ведь всё с работой так смешалось, зато обязательно — красиво завёрнутые подарки друг другу под ёлкой. Это самый хлебосольный по подаркам праздник, все гонорары практически уходят на подарки ребёнку, мужу и мне. Мы прощаем друг друга за это. Знаете, это как в рассказе О'Генри, там история не столь позитивная, но мы на подарках семье не скупимся, мы не настолько богаты, чтобы на этом экономить. Машину мужу, конечно, подарить не могу, но хочется исполнить мечты близких, даже самые сумасшедшие».









Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка: «Встречать будем в Подмосковье, надеемся, приедут друзья. Папа накануне купил живую ёлку, поставили, ждём, когда она распрямится, и будем с детьми наряжать — уже все в предвкушении Нового года. Не считаю, что праздник это в первую очередь стол, это всё-таки позитивное настроение, хорошая компания и уют в доме».









Миша Алоян, призёр Олимпийских игр: «У нас одна большая семья, встречаю с женой, сыном, родителями, братом и его семьёй. Пока не решили, поедем в гости или будем у нас праздновать в Новосибирске. Для меня уходящий год — это всегда время подводить какие-то результаты, хорошие и не только. Это всё отпускается, и начинаю всё не то чтобы с чистого листа, а с новой энергией, с новыми поставленными целями. Ёлку мы всегда ставим сыну, Даже если потянет, поломает какую-нибудь веточку — не страшно. В прошлом году уже ставили, у Мирона интерес ко всему цветному, к игрушкам на ёлке. Ему ещё нет двух годиков, костюм пока особенный не готовили, но в прошлом году он был маленьким Дедом Морозиком. Главное-то не подарки и костюмы, а семейное тепло и желать друг другу счастья».









Денис Иванов, ресторатор: «Встречаю традиционно в кругу семьи, с домашним столом и ёлкой. Считаю, это домашний праздник, а вот уже вечером 1 января обедаем семьёй в ресторане. Что будет на столе, зависит от того, в какой стране мы празднуем, здесь или в Японии (супруга Дениса Иванова Чизуко родом из Японии. — Д.Я.). В позапрошлом году в Японии заказывали крабов, там традиционно едят лапшу на Новый год. Последние пару лет празднуем в Новосибирске, здесь накрываем стол по-разному, готовим либо птицу, либо мясо, зависит от того, чей год встречаем. Мы следуем восточному календарю. Не представляю себе Новый год без мандаринов, ёлки и, наверное, снега. Новый год — это Дед Мороз, шампанское, икра. А в Японии люди после вечеринки идут в храм на Новый год, но так бурно дома, как у нас, не отмечают».







Николай Мочалин, член комитета Заксобрания НСО по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, гендиректор ООО «ЗЖБИ-4»: «Ставим большую настоящую ёлку с игрушками и лампочками. Внуку восемь лет, внучке одиннадцать. Как они только ходить начали, они каждое утро заглядывают в декабре под ёлку за подарками от Деда Мороза. До сих пор с удовольствием ищут подарки и, кажется, ещё верят в Деда Мороза, хотя в этом году письма уже не писали. У меня есть вездеход, цепляю к нему сани, и там набивается куча ребятишек поселковых. Меня наряжают оленем — надеваю шапку оленью, на руки рукавицы, и я катаю детей по лесу. Олень такой сказочный, я его работу выполняю. 31 декабря к нам приходят Дед Мороз и Снегурочка с гармошкой, когда дети были совсем маленькие — наряжался я, а теперь могут вычислить. Женщины собираются перед праздниками, лепят пельмени и манты, но я много не ем, штучек три-пять пельменей ем всего, пытаюсь сильно не жирнеть».









Анна Терешкова, руководитель департамента культуры и спорта: «Празднуем дома, потому что мои родители уже в возрасте, не могут никуда уезжать. Собираемся всей семьёй, готовим вместе, садимся за стол, а уже потом молодёжь разъезжается по своим мероприятиям. Обязательно мама с моим мужем готовят утку. Каждый год мы ставим живую ёлку, и сам процесс, когда все вместе наряжаем её, это уже предновогодняя традиция».









Геннадий Прашкевич, писатель: «На Новый год главное — собраться всем вместе. Моя семья — это я, моя жена, дочь и сестра. И всю ночь мы поздравляем друг друга, сидим вместе, пока есть силы. Желаем друг другу здоровья, желания и сил работать, ну и мирного неба, это сейчас снова актуально и важно».





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