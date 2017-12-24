«На Новый год потратим 15 тысяч»

До Нового года осталось меньше недели, и в новосибирских супермаркетах не протолкнуться — горожане прилежно готовятся к застолью. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ поговорили с покупателями гипермаркетов о содержимом их корзин, о стоимости набора продуктов для праздника, а также попросили выдать рецепт главного новогоднего блюда.









Эдуард, электромонтажник: «Не знаю, что у нас будет главным блюдом. Я просто финансирую, всем остальным занимается жена. Новогодний стол обойдётся нам тысяч в десять. В прошлом году было так же, так что особой разницы я не замечаю».











Светлана, учитель: «Буду готовить мясо, гуся. Каждый год готовим гуся. Фаршируем яблоками и запекаем его в печке. Ну и салаты. Ещё не всё купили, но в этом году планируем потратить 15 000, в прошлом году так же обошлось».











Владимир, пенсионер: « Я не считаю, сколько трачу на новогодний стол. Примерно 10–12 тысяч рублей. В прошлом году мы потратили денег не меньше, примерно на том же уровне. Будем готовить мясо отбивное, традиционную селёдку под шубой, оливье и салат с блинчиками и мясом. Для него отваривается мясо, потом разбирается на мелкие волокна. Следом нужно обжарить блинчики и пережарить лук. Потом всё это смешивается и заправляется майонезом».











Сергей, частный предприниматель: «Сам новогодний стол обойдётся недорого, а вот все новогодние праздники… Дома с детьми будем отмечать, откроем бутылку шампанского. Вообще всё будет по-советски. В прошлом году мы были с друзьями, и новогодний стол обошёлся гораздо дороже».











Татьяна, специалист по социальной работе: «Будем готовить курицу в духовке, салат под шубой, оливье. Обязательно будут мандарины и шампанское. У нас двое детей, и, я так думаю, в общей сложности на стол потратится около 10 тысяч рублей. В прошлом году дешевле обошлось, тысячи на три».











Ксюша и Анастасия, сотрудницы складских помещений: «Вообще на стол тратится тысяч 10. В прошлом году было немного дешевле. Отмечать будем большой компанией, у нас традиция, что каждый приносит что-нибудь на стол. Будем готовить традиционные салаты, селёдку под шубой, оливье. С мясом салат будет. Закуски, нарезки. И много алкоголя (смеются). Из горячего картошка и мясо».











Наталья, ведущий инженер: «Хочется тратить как можно меньше, но не очень получается. Планирую потратить 7 тысяч. В прошлом году так же было. Будем готовить рыбу, дети хотят рыбу. Отмечать будем с родителями».











Дарья, домохозяйка: «Стол обойдется тысячи в 3–4. В прошлом году было дешевле, но не намного. Буду готовить салаты и мясо. Отмечать будем в кругу семьи».











Дмитрий, продавец-консультант: «В этом году стол будет стоить тысяч 10 рублей как минимум. Отмечать будем небольшой компанией. Готовить будем оливье, селёдку под шубой. Из горячего — суши».











Виктория, муниципальный служащий: «С учетом того, что мясо у нас будет из деревни, мы будем готовить только салаты и закуски, наверное, потратим 3 тысячи. В прошлом году вышло дешевле. Мы из года в год готовим гуся с апельсинами. Для этого берём гуся и натираем его специями. Когда промаринуется, делаются надрезы на тушке, а апельсин режется кольцами тонкими. Потом колечки апельсина вставляются аккуратно в надрезы на тушке и всё это запекается в духовке».











Виталий, системный администратор: «Отмечать будем большой компанией. Ещё даже не всё закупили. Планируем уложиться в пределах 5–7 тысяч рублей, но мы только начали закупаться. В прошлом году не особо заметил изменение цен, в прошлом году так же и потратили на новогодний стол. Оливье будет обязательно, а из горячего — говядина под ананасами. Для этого надо отбить стейки и ананас. Потом сверху майонезик, ананасик и сыр. И всё это в духовку. Встречать Новый год будем с шампанским, а провожать с виски». (Смеётся.)

