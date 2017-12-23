«Апельсин» созрел
Около вокзала открылся ТЦ «Апельсин» — он поставил рекорд среди завершённых долгостроев
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Около вокзала открылся ТЦ «Апельсин» — он поставил рекорд среди завершённых долгостроев
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Около вокзала открылся ТЦ «Апельсин» — он поставил рекорд среди завершённых долгостроев
Полный текст статьи читайте здесь.