Верните «Крузера»: новосибирец купил дорогой джип — дилер отнял его через месяц

Машину забрали под видом ремонта тормозов — и заявили, что владелец должен продавцу ещё 800 тысяч

Бизнесмен на полгода лишился нового автомобиля из-за разногласий с дилером
Бизнесмен на полгода лишился нового автомобиля из-за разногласий с дилером

Новосибирский суд полгода разбирался в споре между «Тойота центр Новосибирск Запад» (компания «Автомир 54») и бизнесменом Сергеем Шалдюшовым, который купил Land Cruiser 200, но внезапно лишился его через месяц. Автодилер забрал обратно машину под предлогом осмотра — приехавшему за машиной владельцу заявили, что он её не увидит из-за проблем с его предыдущей иномаркой. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Бизнесмен Сергей Шалдюшов купил новый Land Cruiser 200 весной 2017 года — к 22 апреля, на день рождения Владимира Ильича Ленина. «Я советский человек, а дата эта запоминающаяся, вот и решил [приурочить]», — то ли в шутку, то ли всерьёз рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Шалдюшов. За новой машиной он отправился к дилеру «Тойота центр Новосибирск Запад» — как говорит бизнесмен, он не раз там покупал машины не только себе, но и для своих компаний.


В «Тойота центре» убедили Сергея приобрести новый автомобиль стоимостью 5,5 млн рублей по программе trade-in, когда в часть оплаты покупатель отдаёт дилеру свой старый автомобиль. Бизнесмен предложил автоцентру выбрать любую из его двух Toyota Camry 2011 и 2012 годов выпуска. Взяли ту, что поновее.


«В первых числах апреля я отогнал её (Toyota Camry. — И.К.) им. Все документы отдал. Дал также документы, сначала копии, а потом, когда оформлял trade-in, и оригиналы, что я двигатель покупал, менял… Ну и оставил им Camry. Проверяли они её недели две-три. Оценили в 800 тысяч рублей», — вспоминает бизнесмен.


Странное продолжение истории случилось после майских праздников. Сергею Шалдюшову позвонил из Читы новый владелец его Camry и заявил, что на двигателе обнаружил сбитый номер. «А я ему: "Этого быть не может". После того как я купил двигатель, мне его ставили мои знакомые, кто обязательно бы сказал мне, что номер сбит», — уверяет бизнесмен.


В конце мая Шалдюшову позвонили из «Тойота центра» и попросили приехать для проверки тормозного цилиндра, который якобы мог иметь заводскую неисправность.


В итоге, как заявляет Шалдюшов, под предлогом проверки цилиндра в «Тойота центр Новосибирск Запад» у него забрали купленный месяц назад Land Cruiser 200, документы к нему и ключи. После чего, добавил бизнесмен, история стала похожа на разборки из 90-х.


«Спускается замдиректора ["Тойота центр Новосибирск Запад" Тарас Лисица] и говорит: "Пройдёмте"… Захожу [в кабинет], а там ещё двое сидят: кинули мне пачку документов на стол и говорят: "С тебя 800 тысяч, Camry [свою] забирай и на ней езжай, а Land Cruiser мы тебе не отдадим"», — вспомнил бизнесмен.


Сотрудники автоцентра потребовали, чтобы Шалдюшов оставил купленный им Land Cruiser 200, забрал Toyota Camry, которую автодилер из-за сбитого номера на двигателе вынужден был пригнать из Читы обратно, и выплатил центру ещё 800 тысяч рублей. Бизнесмен же настаивал на том, что уедет на своём Land Cruiser, но готов заменить эту Camry на другую и доплатить 200 тысяч либо поменять двигатель, из-за которого и разгорелся скандал. Договориться до общего решения сторонам не удалось, и владелец автомобиля Land Cruiser уехал из «Тойота центра» вообще без машины. И отправился в суд.


«Вся ситуация вызывает у меня крайнее недоумение: мне совершенно непонятна позиция автодилера. Учитывая, что этот клиент является их постоянным покупателем. Он периодически приобретает автомобили для себя или для [своего] бизнеса. Зачем поступать так с лояльным клиентом? Даже если автодилер посчитал, что Шалдюшов им что-то должен, они могли спокойно подать иск и наложить арест на его имущество. То есть решить вопрос по-деловому. Тем более Шалдюшов готов был урегулировать вопрос разными способами», — разводит руками юрист Максим Седов, представляющий интересы бизнесмена в суде.


Поданный в суд иск о возврате имущества бизнесмена был удовлетворен в ноябре. Встречный иск «Тойота центра» суд отклонил. 13 декабря автодилер вернул Land Cruiser 200 владельцу, но в то же время подал апелляцию на решение суда. Сергей Шалдюшов уточнил, что машину ему вернули не после суда, а после написанного в полиции заявления на возмещение убытков в размере 3 млн рублей. В эту сумму, поясняет он, включили всё, что потратили на аренду аналогичной машины на время суда, а также компенсацию за работающие вхолостую ОСАГО, каско и спутниковую сигнализацию на изъятом «Крузере». 


«Мы ещё анализируем вопрос о возможном предъявлении претензий по закону "О защите прав потребителей". Так что три миллиона рублей — это минимальные убытки. Они могут и возрасти», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ юрист Седов.


Бизнесмен Сергей Шалдюшов в «Тойота центре» забирает свой автомобиль
Бизнесмен Сергей Шалдюшов в «Тойота центре» забирает свой автомобиль


В «Тойота центр Новосибирск Запад» сначала не захотели комментировать ситуацию, но после с корреспондентом НГС.НОВОСТИ всё же поговорил директор центра Дмитрий Канаев. По его словам, «Тойота центр» действительно продал в конце апреля Land Cruiser 200 Шалдюшову, а потом попросил пригнать автомобиль и удерживал его исключительно в рамках закона, так как на переданном в часть оплаты Camry на самом деле был обнаружен мотор со сбитым номером.


«Автомобиль (Land Cruiser 200. — И.К.) мы удерживали в качестве залога, так как он (Шалдюшов. — И.К.) нам был должен определённую сумму денег. <…> Мы с ним встретились, предложили подписать договор о расторжении <…>, забрать [ему] автомобиль Camry и вернуть нам деньги. А пока он будет ходить за деньгами, его автомобиль остаётся у нас в качестве залога», — пояснил Дмитрий Канаев.


По словам директора, бизнесмена не заманивали хитростью в автоцентр, просто это случайно совпало: хотели провести проверку тормозного цилиндра, а заодно решили разобраться и с этим вопросом. Разборку в офисе компании господин Канаев описал как столкновение представителей двух одинаковых психотипов. 


«Два мужика начали мериться: у кого, как говорится, лобби больше. Вопрос элементарной юридической вещи перешёл в эмоциональное русло. Переговоры не состоялись. <…>


Если бы он (Шалдюшов. — И.К.) подписал договор, что он нам обязуется вернуть деньги, то мы бы его отпустили и на Camry, и на Land Cruiser. <…> Со стороны Шалдюшова никакие ни протоколы, ни претензии нам не были написаны. Теоретически он, как потребитель, мог взять ручку, выйти из кабинета и написать претензию», — заметил директор «Тойота центр Новосибирск Запад».


На вопрос о том, почему за 2 недели проверки на взятой по программе trade-in Camry не обнаружили сбитый номер на двигателе, собеседник заявил, что это была недоработка специалиста, который вскоре, уточнил директор, уволился из «Тойота центра».


Дмитрий Канаев настаивает также, что автомобиль они вернули в качестве жеста доброй воли, так как решение суда ещё не вступило в законную силу — пока не рассмотрена апелляция. «Мы работаем только в рамках законодательства и всегда исполняем свои обязательства перед клиентами. Если суд решит, что мы не правы, то мы не будем убегать от решения суда», — завершил разговор директор «Тойота центр Новосибирск Запад» Дмитрий Канаев.


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