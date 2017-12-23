«Какая-то химия зверская»

В Новосибирске установилась морозная погода без влаги на дорогах — самое время помыть автомобиль и не бояться, что он на следующий день опять забрызгается. Как правильно мыть машину в морозы, чего не надо делать категорически и откуда на дорогах города появились какие-то химические реагенты вместо старого доброго песка — в материале НГС.АВТО.

Только сейчас, спустя почти месяц после начала календарной зимы, новосибирский автопарк начал потихоньку отмываться от осенней грязи. Многие водители ведь совсем не моют свои машины в межсезонье, поскольку «завтра всё равно забрызгается». Устойчивый холод предполагает отсутствие влаги на дорогах, поэтому люди стали потихоньку отмывать автомобили. Как же правильно и с минимальным ущербом для краски мыть авто в морозы? Начнём с того, чего не надо делать категорически.





«Машину на улице точно нельзя мыть, а ведь есть такие открытые мойки самообслуживания. Реально любое попадание тёплой воды на холоде приводит к повреждению лакокрасочного покрытия», — объясняет директор сети автосервисов FIT Service Данил Соловьев.









«В стационарных мойках нельзя мыть без протирки. Обязательно следует вытирать кузов насухо, поскольку летом-то воду ветер сдует, а зимой капли сразу замерзнут и будет вредить покрытию», — добавляет эксперт.





«Сразу после заезда машины в бокс не следует обдавать её кипятком, горячей водой. Надо, чтобы автомобиль отстоялся 5–10 минут. Потом можно начинать ополаскивать холодной водой. Иначе резкие перепады температур приведут к трещинам или сколам краски», — говорит директор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.





«Не следует мыть двигатель в мороз, вода попадёт всюду — в разъёмы, ниши, зазоры, — нормально не испаряется и остаётся там до весны. Это может привести даже к поломкам», — уверен Данил Соловьев.











В целом же мойка в зимних условиях не наносит существенного вреда автомобилю, считают эксперты. Мыть можно сколько угодно, соблюдая правила, которые помогут сохранить краску и не дать замерзнуть всяческим уплотнителям.







«Необходимо продуть воздухом все места, где скапливается вода. Силиконом обработать резинки дверей, багажника. Особое внимание уделить лючку бензобака. Ведь если дверь примёрзнет, её можно отодрать, поскольку она большая, а вот лючок даже подковырнуть не всегда удастся», — продолжает Данил Соловьев.





«После мойки, выехав на мороз, надо открыть все двери, багажник, чтобы уплотнители не примерзли. Можно постоять так 5–10 минут», — отмечает Геннадий Евграшин.





«Вообще, зимой надо относиться по-другому к машине. Если помыл, надо защитить её воском, это стоит около 100 рублей. Воск закрывает трещины, потёртости в лакокрасочном покрытии, также он сохраняет пластмассовые и резиновые детали», — добавляет специалист.











По словам Данила Соловьева из FIT Service, стоимость мойки в Новосибирске стоит на одном уровне примерно полгода, но в ближайшее время она должна вырасти. «Два года назад было резкое падение цен, после этого автомоечный бизнес перестал быть бизнесом. Ведь развернулось огромное количество мелких автомоек в частном секторе, которые не соблюдают технологии, не платят налоги, не тратятся на регистрацию бизнеса, — поэтому они и уронили цены. Но государство сейчас все жёстче наводит порядок во многих сферах, и тут скоро наведёт: мойки ведь сильно влияют на экологию. Поэтому в ближайшее время рост цен будет», — говорит эксперт.





По его оценкам, приличная автомойка сейчас берёт 400–450 рублей за мойку и протирку кузова средней легковушки. На полулегальных мойках такая услуга обойдётся в 200 рублей.





По данным Геннадия Евграшина из «7 ключей», диапазон цен в Новосибирске по легковому автомобилю — 300–500 рублей, по джипу — 500–700 рублей. Впрочем, говорит специалист, сейчас главная проблема даже не в ценах, а в появлении на улицах города каких-то ядовитых химических реагентов, которых раньше сроду в Сибири не бывало. «У нас раньше были дедовский песок да соль. А в этом году появилась какая-то химия зверская на дорогах. Она неприятная, на улице –20, а она жидкая, из-под колёс летит, как смесь грязи. Всё это попадает на стекло, размазывается по стеклу. Вот все эти беды с машинами московскими, питерскими — это от коррозии из-за использования подобной химии».





Как часто вы моете машину зимой?

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершению опроса. Раз в 1–3 дня.

Раз в неделю.

Раз в месяц.

Раз в зиму.

Нет машины. К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования





Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».



Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

