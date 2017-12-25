Родом из детства: фоторепортаж с выставки ёлочных игрушек времен СССР

Символы эпохи из картона, ваты и стекла — от дирижабля до мини-ёлки для тесной коммуналки

В краеведческом музее открылась выставка советских ёлочных игрушек — посетителям показали 800 украшений из ваты, стекла, папье-маше и других материалов. Самым старинным экспонатам около 80 лет, а самые странные вообще не похожи на новогодний декор. На выставке можно не только обрести праздничное настроение, но и узнать много нового. Например, о том, что первыми стеклянными украшениями для российских ёлок стали бусы крестьянок, а жителям коммуналок в 50-годы предложили комплект из настольных деревьев и мини-шариков. Подробности — в репортаже НГС.НОВОСТИ.      

Самые редкие и старинные экспонаты родом из 1936 года, когда советская власть вернула запрещённый праздник — правда, в несколько другом виде. К примеру, вместо рождественского ангела на ёлке утвердился Дед Мороз. 


Официально рождественская ёлка была запрещена с 1929 года, но борьба с праздником началась ещё в 1924 году
Официально рождественская ёлка была запрещена с 1929 года, но борьба с праздником началась ещё в 1924 году


«Тогда даже была в ходу такая фразочка: "Дед Мороз получил гражданство на ёлке", — рассказала НГС.НОВОСТИ куратор выставки Валерия Дружинина. — Новых форм ещё не было, это был переходный период, и тогда пришли на помощь ватные технологии. Годы были тяжёлые, а вата была дешевле [стекла]. Поэтому в конце 1930-х годов самыми популярными были именно такие игрушки». В 50-е украшения из ваты делать практически перестали, поэтому сегодня их особенно ценят коллекционеры.


Игрушка, сделанная в честь собаки-санитара
Игрушка, сделанная в честь собаки-санитара


Самый редкий и ценный предмет из ваты на выставке — фигурка собаки-санитара времён Великой Отечественной войны. «Такие собаки выносили раненых с поля боя, и их память запечатлена в игрушке», — поясняет Дружинина.


Одна из самых ценных игрушек из ваты — ребёнок на санках
Одна из самых ценных игрушек из ваты — ребёнок на санках


Военные годы — вообще особое время в истории новогодних украшений: тогда игрушки делали из самых разных материалов, даже из гильз. «Но это огромная редкость, — говорит куратор выставки. — Поэтому у нас есть только из проволоки несколько украшений этого периода».  


Картонные игрушки были в моде и в Российской империи
Картонные игрушки были в моде и в Российской империи


Создавали праздничный декор и в технике картонаж, то есть из картона. Много заготовок для них привозили из Германии. В советские годы такие игрушки были в ходу с конца 30-х по 60-е годы, а в Российской империи им вовсе не было равных. «В начале века картонаж был самым популярным, ну и, конечно, сладости, — рассказывает Валерия Дружинина. — В Петербурге в кондитерских продавались ёлочки, уже наряженные конфетами и пряниками».


В музее есть и витрина с немецкими игрушками 2000-х годов, ведь Германия — родина стеклянных ёлочных шаров
В музее есть и витрина с немецкими игрушками 2000-х годов, ведь Германия — родина стеклянных ёлочных шаров


Интересно, что привычные поколению 1980-х стеклянные игрушки в нашей стране освоили не сразу, хотя они появились в Германии ещё в 1848 году. «В России вообще своя история, — улыбается сотрудница музея. — В конце XIX века в городе Клин работал стекольный завод Александра Меньшикова, там изготавливали стеклянную тару — например, аптечные бутыльки. Постепенно вокруг завода образовались маленькие кустарные предприятия — крестьяне всей семьёй выдували стеклянные бусы, которые носили девушки. Этот промысел назывался камушным — от слова "камушки". И стеклянные украшения в России начались именно с этих бус, которые потом стали гирляндами».


Первые советские стеклянные игрушки расписывали вручную
Первые советские стеклянные игрушки расписывали вручную


Почему же на ёлки не вешали прекрасные немецкие шары? Причина проста: они слишком дорого стоили. «Вообще, немногие до начала XX века могли позволить себе стеклянные украшения», — уточняет Валерия Дружинина.


Украшения в виде часов и музыкальных инструментов стали делать после выхода фильма «Карнавальная ночь» в 1956 году
Украшения в виде часов и музыкальных инструментов стали делать после выхода фильма «Карнавальная ночь» в 1956 году


В 1930-е годы стеклянные игрушки в Советском Союзе уже делали, но в очень ограниченном количестве. А в войну и вовсе имитировали ёлочные шары, раскрашивая лампочки. Расцвет советского производства стеклянных игрушек случился только в 1950-е годы.


Игрушки-человечки очень нравились людям
Игрушки-человечки очень нравились людям


В то время советские граждане особенно ценили игрушки в виде сказочных персонажей. Впрочем, достать их было под силу не каждому: фигурки на прищепках выпускали в основном в Москве. «Поэтому лучшие игрушки, конечно, были больше доступны жителям центральной части страны, — отмечает куратор новогодней выставки. — В деревнях люди вообще многие украшения делали сами из бумаги».


Ёлочка для обитателей коммуналок и общежитий
Ёлочка для обитателей коммуналок и общежитий


В музее можно увидеть и легендарный набор «Ёлка-малютка», который высоко оценили советские граждане. В 50-е годы многие жили в коммуналках, и специально для них начали продавать маленькие настольные ёлочки с украшениями в комплекте. «Причём, качество набора было высоким», — утверждает Дружинина. Такие деревца использовали ещё многие годы.


Гигантские шишки для школьных и «корпоративных» ёлок
Гигантские шишки для школьных и «корпоративных» ёлок


Выпускали на советских заводах и, наоборот, огромные украшения, которые в народе называли великанами. Их делали из толстого стекла для больших и общественных ёлок, поясняет сотрудница музея.


Монтированные украшения производили в меньшем количестве, чем обычные стеклянные
Монтированные украшения производили в меньшем количестве, чем обычные стеклянные


Из стекла создавали и так называемые монтированные украшения — нанизанные на проволоку бусы и трубочки стекляруса. «Их было меньше, чем остальных — такие изготавливал в основном один завод — "Лаборприбор" в городе Клин, — рассказывает сотрудница музея. — Мода на советские украшения возвращается, и фабрика "Ёлочка" (кстати, старейшее производство новогодних украшений в России) в последние годы снова начала изготавливать монтированные игрушки».


В советские годы делали даже игрушки в виде дирижаблей (на фото слева внизу)
В советские годы делали даже игрушки в виде дирижаблей (на фото слева внизу)


Конец 60-х годов — закат эпохи затейливых стеклянных игрушек. Производство украшений поставили на поток, и фигурки сильно потеряли в детализации. «Коллекционеры считают, что лучшие образцы производили до 1965 года, — говорит Валерия Дружинина. — Потом уже качество падает, появляются различные абстрактные украшения. В 70–80-е годы и вовсе начинают делать пластмассовые шары и фигурки».


Символ хрущёвской эпохи — кукуруза — воплотилась и в праздничном декоре
Символ хрущёвской эпохи — кукуруза — воплотилась и в праздничном декоре


Впрочем, и тогда встречались достойные украшения. К примеру, игрушки, которые называли льдинками: с одной стороны они были посеребрены, а с другой — нет, за счёт чего действительно походили за застывшую воду. «Еще в 80-е годы популярным был довольно грубый пластмассовый шар с фигуркой бабочки внутри, — вспоминает куратор выставки. — Она крутилась, и многим эта игрушка казалась волшебной».


Каждая лампочка этой гирлянды — как отдельный сувенир
Каждая лампочка этой гирлянды — как отдельный сувенир


Есть среди экспонатов и электрическая гирлянда. Её изобрели в конце XIX века в США, но, как и стеклянные ёлочные шарики, она долго не приживалась в Советском Союзе. Популярность она обрела в середине прошлого века, и надо сказать, старинные сияющие украшения сильно отличались от современных китайских светодиодов. «Есть на выставке лучшая советская гирлянда того времени — она состоит из фигурных ламп, выполненных в виде детально проработанных и расписанных краской фигур: Деда Мороза, цветов, шишек, фонариков», — рассказывает специалист по истории украшений.


На витринах игрушки разложены по темам и времени производства
На витринах игрушки разложены по темам и времени производства


Выставка под названием «Когда ёлка была большой» будет работать в краеведческом музее до 14 января. Билет для взрослых стоит 150 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 100 рублей. По выставке организуют бесплатные экскурсии: с 22 по 30 декабря — в 12:00 и 16:00, а с 3 по 7 января —  в 13:00 и 16:00. 


Читайте также:


В середине декабря врачи-коллекционеры показали новосибирцам пугающие и странные предметы, которыми лечили людей 100 лет назад. Среди экспонатов можно найти, например, «аквариум» из настоящих частей человеческого тела и униформу докторов начала XX века. 

Прочтений: 10099
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (87)87
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено