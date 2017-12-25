Родом из детства: фоторепортаж с выставки ёлочных игрушек времен СССР

Символы эпохи из картона, ваты и стекла — от дирижабля до мини-ёлки для тесной коммуналки

В краеведческом музее открылась выставка советских ёлочных игрушек — посетителям показали 800 украшений из ваты, стекла, папье-маше и других материалов. Самым старинным экспонатам около 80 лет, а самые странные вообще не похожи на новогодний декор. На выставке можно не только обрести праздничное настроение, но и узнать много нового. Например, о том, что первыми стеклянными украшениями для российских ёлок стали бусы крестьянок, а жителям коммуналок в 50-годы предложили комплект из настольных деревьев и мини-шариков. Подробности — в репортаже НГС.НОВОСТИ.

Самые редкие и старинные экспонаты родом из 1936 года, когда советская власть вернула запрещённый праздник — правда, в несколько другом виде. К примеру, вместо рождественского ангела на ёлке утвердился Дед Мороз.





Официально рождественская ёлка была запрещена с 1929 года, но борьба с праздником началась ещё в 1924 году





«Тогда даже была в ходу такая фразочка: "Дед Мороз получил гражданство на ёлке", — рассказала НГС.НОВОСТИ куратор выставки Валерия Дружинина. — Новых форм ещё не было, это был переходный период, и тогда пришли на помощь ватные технологии. Годы были тяжёлые, а вата была дешевле [стекла]. Поэтому в конце 1930-х годов самыми популярными были именно такие игрушки». В 50-е украшения из ваты делать практически перестали, поэтому сегодня их особенно ценят коллекционеры.







Игрушка, сделанная в честь собаки-санитара





Самый редкий и ценный предмет из ваты на выставке — фигурка собаки-санитара времён Великой Отечественной войны. «Такие собаки выносили раненых с поля боя, и их память запечатлена в игрушке», — поясняет Дружинина.







Одна из самых ценных игрушек из ваты — ребёнок на санках





Военные годы — вообще особое время в истории новогодних украшений: тогда игрушки делали из самых разных материалов, даже из гильз. «Но это огромная редкость, — говорит куратор выставки. — Поэтому у нас есть только из проволоки несколько украшений этого периода».







Картонные игрушки были в моде и в Российской империи





Создавали праздничный декор и в технике картонаж, то есть из картона. Много заготовок для них привозили из Германии. В советские годы такие игрушки были в ходу с конца 30-х по 60-е годы, а в Российской империи им вовсе не было равных. «В начале века картонаж был самым популярным, ну и, конечно, сладости, — рассказывает Валерия Дружинина. — В Петербурге в кондитерских продавались ёлочки, уже наряженные конфетами и пряниками».







В музее есть и витрина с немецкими игрушками 2000-х годов, ведь Германия — родина стеклянных ёлочных шаров





Интересно, что привычные поколению 1980-х стеклянные игрушки в нашей стране освоили не сразу, хотя они появились в Германии ещё в 1848 году. «В России вообще своя история, — улыбается сотрудница музея. — В конце XIX века в городе Клин работал стекольный завод Александра Меньшикова, там изготавливали стеклянную тару — например, аптечные бутыльки. Постепенно вокруг завода образовались маленькие кустарные предприятия — крестьяне всей семьёй выдували стеклянные бусы, которые носили девушки. Этот промысел назывался камушным — от слова "камушки". И стеклянные украшения в России начались именно с этих бус, которые потом стали гирляндами».







Первые советские стеклянные игрушки расписывали вручную





Почему же на ёлки не вешали прекрасные немецкие шары? Причина проста: они слишком дорого стоили. «Вообще, немногие до начала XX века могли позволить себе стеклянные украшения», — уточняет Валерия Дружинина.







Украшения в виде часов и музыкальных инструментов стали делать после выхода фильма «Карнавальная ночь» в 1956 году





В 1930-е годы стеклянные игрушки в Советском Союзе уже делали, но в очень ограниченном количестве. А в войну и вовсе имитировали ёлочные шары, раскрашивая лампочки. Расцвет советского производства стеклянных игрушек случился только в 1950-е годы.





Игрушки-человечки очень нравились людям





В то время советские граждане особенно ценили игрушки в виде сказочных персонажей. Впрочем, достать их было под силу не каждому: фигурки на прищепках выпускали в основном в Москве. «Поэтому лучшие игрушки, конечно, были больше доступны жителям центральной части страны, — отмечает куратор новогодней выставки. — В деревнях люди вообще многие украшения делали сами из бумаги».







Ёлочка для обитателей коммуналок и общежитий





В музее можно увидеть и легендарный набор «Ёлка-малютка», который высоко оценили советские граждане. В 50-е годы многие жили в коммуналках, и специально для них начали продавать маленькие настольные ёлочки с украшениями в комплекте. «Причём, качество набора было высоким», — утверждает Дружинина. Такие деревца использовали ещё многие годы.







Гигантские шишки для школьных и «корпоративных» ёлок





Выпускали на советских заводах и, наоборот, огромные украшения, которые в народе называли великанами. Их делали из толстого стекла для больших и общественных ёлок, поясняет сотрудница музея.







Монтированные украшения производили в меньшем количестве, чем обычные стеклянные





Из стекла создавали и так называемые монтированные украшения — нанизанные на проволоку бусы и трубочки стекляруса. «Их было меньше, чем остальных — такие изготавливал в основном один завод — "Лаборприбор" в городе Клин, — рассказывает сотрудница музея. — Мода на советские украшения возвращается, и фабрика "Ёлочка" (кстати, старейшее производство новогодних украшений в России) в последние годы снова начала изготавливать монтированные игрушки».







В советские годы делали даже игрушки в виде дирижаблей (на фото слева внизу)





Конец 60-х годов — закат эпохи затейливых стеклянных игрушек. Производство украшений поставили на поток, и фигурки сильно потеряли в детализации. «Коллекционеры считают, что лучшие образцы производили до 1965 года, — говорит Валерия Дружинина. — Потом уже качество падает, появляются различные абстрактные украшения. В 70–80-е годы и вовсе начинают делать пластмассовые шары и фигурки».







Символ хрущёвской эпохи — кукуруза — воплотилась и в праздничном декоре





Впрочем, и тогда встречались достойные украшения. К примеру, игрушки, которые называли льдинками: с одной стороны они были посеребрены, а с другой — нет, за счёт чего действительно походили за застывшую воду. «Еще в 80-е годы популярным был довольно грубый пластмассовый шар с фигуркой бабочки внутри, — вспоминает куратор выставки. — Она крутилась, и многим эта игрушка казалась волшебной».







Каждая лампочка этой гирлянды — как отдельный сувенир





Есть среди экспонатов и электрическая гирлянда. Её изобрели в конце XIX века в США, но, как и стеклянные ёлочные шарики, она долго не приживалась в Советском Союзе. Популярность она обрела в середине прошлого века, и надо сказать, старинные сияющие украшения сильно отличались от современных китайских светодиодов. «Есть на выставке лучшая советская гирлянда того времени — она состоит из фигурных ламп, выполненных в виде детально проработанных и расписанных краской фигур: Деда Мороза, цветов, шишек, фонариков», — рассказывает специалист по истории украшений.







На витринах игрушки разложены по темам и времени производства





Выставка под названием «Когда ёлка была большой» будет работать в краеведческом музее до 14 января. Билет для взрослых стоит 150 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 100 рублей. По выставке организуют бесплатные экскурсии: с 22 по 30 декабря — в 12:00 и 16:00, а с 3 по 7 января — в 13:00 и 16:00.







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