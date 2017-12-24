Трудности перевода: отгадайте слова чиновников (и не только) по эмодзи

Тест от НГС, который вы точно не пройдёте

20 декабря Яндекс.Переводчик начал работать с азбукой эмодзи. Теперь сервис может превратить любую фразу в набор картинок (не всегда объяснимых с точки зрения логики) и наоборот. В «Яндексе» отмечают, что «эмодзи — это отдельный язык с пиктографическим письмом, как у древних шумеров», однако напоминают, что точного соответствия картинок со словами удаётся добиться не всегда — в языке эмодзи всего лишь несколько тысяч изображений, поэтому иногда перевод выглядит довольно странно. НГС.НОВОСТИ испытали переводчика на примере высказываний знаменитых новосибирцев. Мы предлагаем вам тоже потренировать своё воображение и попробовать угадать, какие цитаты зашифровал для вас робот.





Начнём сразу со сложного. Кто это сказал и о чём? (Подсказка, которая вряд ли вам поможет, — это имеет отношение к посевной)

Это Владимир Путин пообещал поддерживать аграриев, которые в этом году оказались на экономическом дне.

Это очередное философское высказывание Владимира Городецкого о посевной.

Это Анатолий Локоть в 2014 году на встрече с аграриями впервые сказал: «Сохраним хорошее, сделаем лучше».

Окей, это было непросто. Следующий вопрос, кажется, легче. Кто это у нас так страстно любит транспорт?

Не транспорт, а пешеходов! Это говорила Анна Терешкова, когда в первый раз перекрывали улицу Ленина. Видимо, «пешеход» и «поезд» для робота-переводчика — это примерно одно и то же.

Это цитата из дневника Владимира Ленина, который проезжал мимо станции Обь в 1897 году. «Я восхищён Транссибом», — писал он в воспоминаниях.

Это Андрей Травников признался, что ему понравилось новосибирское метро.

Идём дальше. Кто это сказал и о чём в начале этого октября?

Это директор Сибирского регионального центра фехтования Игорь Коротнев о строительстве фехтовального комплекса: «В жизни, как в спорте, главное — правильно настроиться».

Это Анатолий Локоть так пожалел Владимира Городецкого.

Это президент Новосибирской федерации регби Михаил Хайдуров поделился радостью от победы на соревнованиях в Крыму: «Первое место для нашей регбийной команды сейчас очень важно».

Это почти невозможно отгадать, но попробуйте. О чём эта возмущённая петиция?

О жестоком обращении с животными.

Об уроках полового воспитания.

О тлетворном влиянии кино.

Мы решили максимально усложнить вам жизнь и перевели цитату на язык эмодзи, потом снова перевели иконки на русский (переводчик иногда сильно искажает смысл при этом), получившуюся фразу снова на эмодзи, и потом снова на русский. Получилось вот так. Кому принадлежит исходная цитата?

Владимиру Городецкому.

Анне Терешковой.

Александру Ложкину.

В каком жанре выступает загаданный персонаж? (Подсказка — это цитата из произведения)

Он поэт.

Он художник.

Он певец.

Эти слова написаны на заборе. Чьи они?

Кандидата в депутаты.

Учёного.

Президента.

И последний вопрос. Что будет со снегом весной?

Само растает.

Само растает, не спорьте.





Трудности перевода: отгадайте слова чиновников (и не только) по эмодзи Правильные ответы: 5/10 Вы очень старались, но получилось так себе. Не расстраивайтесь! Пройти тест еще раз

Трудности перевода: отгадайте слова чиновников (и не только) по эмодзи Правильные ответы: 5/10 Неплохо, совсем неплохо. Потренируйтесь ещё! Пройти тест еще раз