Трудности перевода: отгадайте слова чиновников (и не только) по эмодзи

Тест от НГС, который вы точно не пройдёте

Прежде чем отгадать этот ребус, расшифруйте все остальные
Прежде чем отгадать этот ребус, расшифруйте все остальные

20 декабря Яндекс.Переводчик начал работать с азбукой эмодзи. Теперь сервис может превратить любую фразу в набор картинок (не всегда объяснимых с точки зрения логики) и наоборот. В «Яндексе» отмечают, что «эмодзи — это отдельный язык с пиктографическим письмом, как у древних шумеров», однако напоминают, что точного соответствия картинок со словами удаётся добиться не всегда — в языке эмодзи всего лишь несколько тысяч изображений, поэтому иногда перевод выглядит довольно странно. НГС.НОВОСТИ испытали переводчика на примере высказываний знаменитых новосибирцев. Мы предлагаем вам тоже потренировать своё воображение и попробовать угадать, какие цитаты зашифровал для вас робот.


Начнём сразу со сложного. Кто это сказал и о чём? (Подсказка, которая вряд ли вам поможет, — это имеет отношение к посевной)

  • Это Владимир Путин пообещал поддерживать аграриев, которые в этом году оказались на экономическом дне.
  • Это очередное философское высказывание Владимира Городецкого о посевной.
  • Это Анатолий Локоть в 2014 году на встрече с аграриями впервые сказал: «Сохраним хорошее, сделаем лучше».

Окей, это было непросто. Следующий вопрос, кажется, легче. Кто это у нас так страстно любит транспорт?

  • Не транспорт, а пешеходов! Это говорила Анна Терешкова, когда в первый раз перекрывали улицу Ленина. Видимо, «пешеход» и «поезд» для робота-переводчика — это примерно одно и то же.
  • Это цитата из дневника Владимира Ленина, который проезжал мимо станции Обь в 1897 году. «Я восхищён Транссибом», — писал он в воспоминаниях.
  • Это Андрей Травников признался, что ему понравилось новосибирское метро.

Идём дальше. Кто это сказал и о чём в начале этого октября?

  • Это директор Сибирского регионального центра фехтования Игорь Коротнев о строительстве фехтовального комплекса: «В жизни, как в спорте, главное — правильно настроиться».
  • Это Анатолий Локоть так пожалел Владимира Городецкого.
  • Это президент Новосибирской федерации регби Михаил Хайдуров поделился радостью от победы на соревнованиях в Крыму: «Первое место для нашей регбийной команды сейчас очень важно».

Это почти невозможно отгадать, но попробуйте. О чём эта возмущённая петиция?

  • О жестоком обращении с животными.
  • Об уроках полового воспитания.
  • О тлетворном влиянии кино.

Мы решили максимально усложнить вам жизнь и перевели цитату на язык эмодзи, потом снова перевели иконки на русский (переводчик иногда сильно искажает смысл при этом), получившуюся фразу снова на эмодзи, и потом снова на русский. Получилось вот так. Кому принадлежит исходная цитата?

  • Владимиру Городецкому.
  • Анне Терешковой.
  • Александру Ложкину.

В каком жанре выступает загаданный персонаж? (Подсказка — это цитата из произведения)

  • Он поэт.
  • Он художник.
  • Он певец.

Эти слова написаны на заборе. Чьи они?

  • Кандидата в депутаты.
  • Учёного.
  • Президента.

И последний вопрос. Что будет со снегом весной?

  • Само растает.
  • Само растает, не спорьте.


Трудности перевода: отгадайте слова чиновников (и не только) по эмодзи

Правильные ответы: 5/10

Вы очень старались, но получилось так себе. Не расстраивайтесь!

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Трудности перевода: отгадайте слова чиновников (и не только) по эмодзи

Правильные ответы: 5/10

Неплохо, совсем неплохо. Потренируйтесь ещё!

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Трудности перевода: отгадайте слова чиновников (и не только) по эмодзи

Правильные ответы: 5/10

Вы получаете зачёт по языку древних шумеров. Поздравляем!

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