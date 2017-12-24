Трудности перевода: отгадайте слова чиновников (и не только) по эмодзи
Тест от НГС, который вы точно не пройдёте
20 декабря Яндекс.Переводчик начал работать с азбукой эмодзи. Теперь сервис может превратить любую фразу в набор картинок (не всегда объяснимых с точки зрения логики) и наоборот. В «Яндексе» отмечают, что «эмодзи — это отдельный язык с пиктографическим письмом, как у древних шумеров», однако напоминают, что точного соответствия картинок со словами удаётся добиться не всегда — в языке эмодзи всего лишь несколько тысяч изображений, поэтому иногда перевод выглядит довольно странно. НГС.НОВОСТИ испытали переводчика на примере высказываний знаменитых новосибирцев. Мы предлагаем вам тоже потренировать своё воображение и попробовать угадать, какие цитаты зашифровал для вас робот.
Начнём сразу со сложного. Кто это сказал и о чём? (Подсказка, которая вряд ли вам поможет, — это имеет отношение к посевной)
- Это Владимир Путин пообещал поддерживать аграриев, которые в этом году оказались на экономическом дне.
- Это очередное философское высказывание Владимира Городецкого о посевной.
- Это Анатолий Локоть в 2014 году на встрече с аграриями впервые сказал: «Сохраним хорошее, сделаем лучше».
Окей, это было непросто. Следующий вопрос, кажется, легче. Кто это у нас так страстно любит транспорт?
- Не транспорт, а пешеходов! Это говорила Анна Терешкова, когда в первый раз перекрывали улицу Ленина. Видимо, «пешеход» и «поезд» для робота-переводчика — это примерно одно и то же.
- Это цитата из дневника Владимира Ленина, который проезжал мимо станции Обь в 1897 году. «Я восхищён Транссибом», — писал он в воспоминаниях.
- Это Андрей Травников признался, что ему понравилось новосибирское метро.
Идём дальше. Кто это сказал и о чём в начале этого октября?
- Это директор Сибирского регионального центра фехтования Игорь Коротнев о строительстве фехтовального комплекса: «В жизни, как в спорте, главное — правильно настроиться».
- Это Анатолий Локоть так пожалел Владимира Городецкого.
- Это президент Новосибирской федерации регби Михаил Хайдуров поделился радостью от победы на соревнованиях в Крыму: «Первое место для нашей регбийной команды сейчас очень важно».
Это почти невозможно отгадать, но попробуйте. О чём эта возмущённая петиция?
- О жестоком обращении с животными.
- Об уроках полового воспитания.
- О тлетворном влиянии кино.
Мы решили максимально усложнить вам жизнь и перевели цитату на язык эмодзи, потом снова перевели иконки на русский (переводчик иногда сильно искажает смысл при этом), получившуюся фразу снова на эмодзи, и потом снова на русский. Получилось вот так. Кому принадлежит исходная цитата?
- Владимиру Городецкому.
- Анне Терешковой.
- Александру Ложкину.
В каком жанре выступает загаданный персонаж? (Подсказка — это цитата из произведения)
- Он поэт.
- Он художник.
- Он певец.
Эти слова написаны на заборе. Чьи они?
- Кандидата в депутаты.
- Учёного.
- Президента.
И последний вопрос. Что будет со снегом весной?
- Само растает.
- Само растает, не спорьте.
Правильные ответы: 5/10
Вы очень старались, но получилось так себе. Не расстраивайтесь!
Правильные ответы: 5/10
Неплохо, совсем неплохо. Потренируйтесь ещё!
Правильные ответы: 5/10
Вы получаете зачёт по языку древних шумеров. Поздравляем!
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Наталья Гредина
Скриншоты с translate.yandex.ru