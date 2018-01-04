Царские хоромы

База объявлений о продаже недвижимости — просто клондайк. Порой кажется, что риелторы — самые отважные в мире люди: только представьте, что им пришлось повидать. Хотя на некоторые интерьеры из объявлений очень хочется посмотреть вживую, как на музейные экпонаты. Корреспондент НГС.НОВОСТИ изучила больше сотни вариантов и выбрала самые необычные: с люстрами из оленьих рогов, шёлковыми кистями на мебели и золочёными сундуками.

Минимализм в интерьерах вошёл в моду сравнительно недавно и закрепиться в объявлениях ещё не успел — владельцы таких интерьеров, видимо, пока живут в них сами. Поэтому в продаже ещё можно встретить стили, модные в конце 1990-х и 2000-х. И чем дороже дом, тем причудливее там может оказаться обстановка.









Например, во внешне лишённом излишеств коттедже из бруса в посёлке «Европейский» скрывается изысканная дворцовая роскошь. Дом достроен и обставлен в прошлом году, и сейчас его продают со всей меблировкой, чтобы новый хозяин «просто занёс чемодан» .









Кажется, все предметы мебели здесь — из одного комплекта: золочёные вензеля кочуют с резных диванчиков, украшенных кистями, на камин, оттуда на изголовье кровати в спальне и дальше в рабочий кабинет с царским креслом.











В стиле императорских покоев тут выдержан даже санузел. Всё это богатство размещается на площади в 560 кв. м и вместе с участком в 15 соток стоит 69,9 млн рублей. Продающий коттедж специалист агентства «Квадротека» Оксана Репина уверяет, что необычным домом интересовались даже москвичи. «Сейчас тенденция на современные стили — такие царские, конечно, редкость, на любителя», — при этом признаёт она.









Любители находятся не всегда быстро: например, коттедж в элитном закрытом посёлке «Дубравушка» с комнатой охотника уже попадал в обзор НГС. С тех пор цену на него снизили больше чем вдвое (со 170 млн рублей до 75 млн), а из интерьера, судя по фото, пропал золочёный крокодил. Впрочем, новому владельцу, как тогда рассказывал владелец компании Nazarov&Partners, занимавшейся продажей, Александр Назаров, он бы всё равно не достался.









Ещё один невероятный дворец продают в одном из Бронных переулков. Риелтор агентства «Квартен» Ангелина рассказала, что первоначально на продажу выставляли настоящее поместье — с конюшней и садом, и цена тогда была докризисная — 68 млн рублей. Но потом конюшню разобрали, сад замостили плиткой (хотя оставили беседку), а цену снизили почти в 3 раза: сейчас коттедж площадью 360 кв. м, где, как подчёркивается в объявлении, каждая деревянная деталь выполнена вручную армянскими мастерами-краснодеревщиками, продают за 24 млн рублей.









Вручную тут изготовлены не только деревянные детали, но и кованые двери и ворота и оправы окон, и даже кирпичи. «Специально для них приезжали в Новосибирск армянские мастера и делали им кирпичи. Вблизи видно, что кирпичи сделаны уникально: например, на колоннах они округлые, в других местах — с рисунком, — рассказала Ангелина. — Это всё надо видеть в живую, это шедеврально». По её словам, стиль обстановки в этом доме можно считать семейным: у семьи есть ещё несколько квартир, которые обставлены примерно так же.









Не менее замысловатый интерьер с мебелью, будто тайком вывезенной из одного из императорских дворцов, нашёлся в большом доме площадью 600 кв. м на улице Локомотивная. Продавец предлагает поселиться здесь большой и дружной семье — или сдавать его как мини-гостиницу. «Есть сауна, бассейн, хаммам, большой бильярдный стол, большие помещения для приема большого количества гостей, несколько санузлов, — описывают коттедж в объявлении. — На территории есть несколько отдельных помещений, также есть конюшня для содержания любимого питомца».









Из дверей огромного шкафа, кажется, вот-вот начнут выезжать пожарные машины. По словам специалистов по недвижимости, каждый такой дом — уникальный в своём роде, в буквальном смысле штучный товар, и найти на него покупателя довольно сложно, тем более в ситуации кризиса, когда люди предпочитают купить что-то попроще и подешевле.









Жить в подобных домах нужно, наверное, не иначе как с благоговейным трепетом. Многие из них похожи, скорее, на музеи, описывающие быт богатых купцов. Зона столовой в этом коттедже на улице Выборной выделена на возвышении над гостиной и дополнительно огорожена перилами — осталось только повесить красный бархатный шнур с табличкой «Руками не трогать» на входе и можно продавать билеты туристам.









Помимо необычной столовой в 6-уровневом доме площадью 720 кв. м за 42,55 млн рублей есть тренажёрный зал и винный погреб.









Интерьер этого коттеджа за 35 млн рублей в микрорайоне «Благовещенка» и вовсе напоминает театральные декорации: деревья-вешалки прорастают прямо из стены, украшенной отчасти нарисованными, отчасти — вылепленными фигурами, окошки на лестнице витражные. Всё это — ручная работа, для неё специально приглашали художников. Риелтор агентства «Этажи» Виктория, продающая необычный дом, рассказала, что в ней жила пожилая и очень творческая пара.









Площадь «стареющего замка» (именно так назвали концепцию этого интерьера) — 350 кв. м. Здесь на четырёх уровнях есть бассейн и кедровая бочка, столовая-гостиная с выходом в сад с ещё одним, крытым бассейном, пара спален, кабинет. И (если присмотреться) притаился конь в пальто.









В продаже, впрочем, попадаются дома, полностью укомплектованные фешенебельной мебелью и необычным декором, но не для хозяев, а на продажу. Например, в объявлении о продаже коттеджа с необычным светильником в холле второго этажа указано, что в нём никто не жил, а на технику даже есть документы. Надо сказать, что это, пожалуй, самый современный интерьер в такого рода домах. Сам коттедж построен в ДНТ «Ельцовка», его площадь — 467 кв. м, к нему прилагается участок в 25 соток. Просят за всё 80 млн рублей.





В качестве бонуса и праздничного задания — соберите дворцовый интерьер из одного из попавшегося нам на глаза объявления и найдите потерявшегося в нём пёсика!





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