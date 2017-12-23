«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин

Разборки пешеходов с чёрным «Мерседесом» ААА и новая нелегальная парковка на Красном проспекте

В очередном, 53-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: на тротуаре Красного проспекта стихийно возникла новая нелегальная парковка, а автомобиль со значком инвалида перегородил пандус подъезда.









Начинает выпуск небольшая зарисовка с улицы Фрунзе. «Конфликт интересов между пешеходом и очередным чудаком, припарковавшим на тротуаре свой автомобиль напротив дома 49 по улице Фрунзе», — заметил процесс общения читатель Дмитрий.













«Вот так на перекрёстке улиц Котовского и Пермитина припарковал своё корыто авточудак при наличии свободных парковочных карманов», — информирует нас читательница Татьяна.













«Тротуар перед зданием Красный проспект, 17 превратили в парковку, такая картина каждый день! И ведь на тротуар заезжают по выделенной полосе общественного транспорта — это двойное нарушение», — сообщает Александр.













«Этот автоводятел припарковался прямо на пешеходном возле школы номер 60 в городе Обь. А ведь рядом полно свободных мест», — рассказывает об обстановке в пригородах Дмитрий.













Ещё один пригород Новосибирска. Так встают на тротуарах в Бердске.













Нечего ходить здесь по подъездам.













И по переходам тоже нечего ходить.













По лестницам, разумеется, тоже ходить не надо.













«Этот джип паркуется прям на входе в аптеку по адресу Комсомольская, 4, и так каждый день», — ведёт наблюдение Алексей.













«Предновогодняя суета по покупке подарков. Водитель этого авто в дорожном заторе перед детским магазином Rich Family по улице Королёва решил оставить машину и ушёл за покупками, образовав тем самым ещё большую пробку», — увидел непорядок Константин.













«Это "чудо" перегородило тротуар между домами 65 и 67 на Красном проспекте при свободной парковке напротив. Заехав через пешеходный переход. Водитель на просьбу убрать машину весело смеялся», — жалуется читательница Екатерина.













Инвалиды часто жалуются на водителей, которые занимают их места. Этот автомобиль с инвалидным знаком перекрыл пандус подъезда.





В предыдущих выпусках проекта мы рассказывали о мести горожан за неправильную парковку — «Камнем по стеклу» и «Держи, чудак, гранату».





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