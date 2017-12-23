«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин

Разборки пешеходов с чёрным «Мерседесом» ААА и новая нелегальная парковка на Красном проспекте

В очередном, 53-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: на тротуаре Красного проспекта стихийно возникла новая нелегальная парковка, а автомобиль со значком инвалида перегородил пандус подъезда.


«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин


Начинает выпуск небольшая зарисовка с улицы Фрунзе. «Конфликт интересов между пешеходом и очередным чудаком, припарковавшим на тротуаре свой автомобиль напротив дома 49 по улице Фрунзе», — заметил процесс общения читатель Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин


«Вот так на перекрёстке улиц Котовского и Пермитина припарковал своё корыто авточудак при наличии свободных парковочных карманов», — информирует нас читательница Татьяна.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин


«Тротуар перед зданием Красный проспект, 17 превратили в парковку, такая картина каждый день! И ведь на тротуар заезжают по выделенной полосе общественного транспорта — это двойное нарушение», — сообщает Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин


«Этот автоводятел припарковался прямо на пешеходном возле школы номер 60 в городе Обь. А ведь рядом полно свободных мест», — рассказывает об обстановке в пригородах Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин


Ещё один пригород Новосибирска. Так встают на тротуарах в Бердске.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин


Нечего ходить здесь по подъездам. 



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин


И по переходам тоже нечего ходить.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин


По лестницам, разумеется, тоже ходить не надо.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин


«Этот джип паркуется прям на входе в аптеку по адресу Комсомольская, 4, и так каждый день», — ведёт наблюдение Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин


«Предновогодняя суета по покупке подарков. Водитель этого авто в дорожном заторе перед детским магазином Rich Family по улице Королёва решил оставить машину и ушёл за покупками, образовав тем самым ещё большую пробку», — увидел непорядок Константин.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин


«Это "чудо" перегородило тротуар между домами 65 и 67 на Красном проспекте при свободной парковке напротив. Заехав через пешеходный переход. Водитель на просьбу убрать машину весело смеялся», — жалуется читательница Екатерина.



«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ААА против женщин


Инвалиды часто жалуются на водителей, которые занимают их места. Этот автомобиль с инвалидным знаком перекрыл пандус подъезда.


В предыдущих выпусках проекта мы рассказывали о мести горожан за неправильную парковку — «Камнем по стеклу» и «Держи, чудак, гранату».  


Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 20710
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (109)109
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено