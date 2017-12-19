Тест-драйв: нашествие «немцев»

Этот «немец» с широкой «мордой» стоит как «Тойота» — но в потоке вас будут считать высоким боссом

Знаменитый Volkswagen Passat, которому вот-вот, в 2018-м, исполнится 45 лет, в своем последнем поколении B8 стал не только самым крупным и солидным за всю историю модели, но и задал вектор развития всех новейших моделей Volkswagen. Он был первой машиной в новом стиле, поступившей на российский рынок, затем появился обновлённый Tiguan, на очереди — Polo, Jetta и Touareg. О высшем предназначении «Пассата» — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Volkswagen Passat последнего поколения (предоставлен официальным дилером компанией «Автомир») кажется сейчас самым широким из всей актуальной линейки марки. В отсутствие в России «Фаэтона» это фактически легковой флагман.















Эта широкая решётка с гранёными хромированными прутьями, эти растянутые фары — всё работает на визуальный размер и солидность.















В классическую корму неплохо вписались новые светодиодные фонари с акцентом в виде белой тонкой полоски. Номер на бампере, а не на крышке багажника.















Вместо номера — большой значок Volkswagen, который выполняет роль ручки открывания багажника и под которым прячется камера заднего вида. Она выдвигается только при включении реверса — простое решение для того, чтобы камера всегда оставалось чистой.















В боковой проекции стремительность машины достигается за счёт длинного капота и глубокой выштамповки на уровне дверных ручек.















У нас дорогая версия машины, и салон здесь вполне на уровне премиального сегмента — на это работают и дерево, и большой экран мультимедиа, и цифровая приборка.















Приборка вообще отдельная тема, такая же появилась на «Тигуане» и появится на других моделях марки. Цифровой экран позволяет изменить дизайн спидометра и тахометра, уменьшить их размер и вывести между ними карту навигации. Эта карта здесь такого большого размера, что можно уже не сворачивать голову на основной экран.















Мягкость пластика передней панели, декора дверей доведена до такого состояния, что сейчас в D-классе таких материалов практически не найти. Жалко, что бардачок и нижняя часть салона уже не такие мягкие.















Горизонтальные прутья, рассекающие переднюю панель, как бы повторяют радиаторную решётку. А классические часы посередине добавляют домашнего уюта, особенно вечером, с объёмной подсветкой. Вот только сразу и не поймешь, как их переводить.















Штатная акустика звучит неплохо, когда её настроишь: приберёшь средние частоты, поднимешь верхи и низы.















Интересная логика работы выключателей освещения — лампочка горит при отжатой кнопке, а в нажатом положении, наоборот, гаснет.













Обогрев руля мощный и по всему ободу, а не по четвертинкам. И пора уже ставить в современные машины двух- или даже трёхдиапазонный обогрев баранки.















Пространство сзади — с запасом, есть подогревы, воздуховоды и широкий подлокотник, подстаканники в котором нужно бы сделать позатейливей.















Обивка сидений комбинированная — по бокам кожа, в середине тряпочка. Но это и хорошо, не так сильно холодит пятую точку в начале движения.













Вообще, вопрос тепла в машине для России, и особенно для Сибири, крайне важен. Двигатель работает здесь без прогревочных оборотов, поэтому лучше ехать сразу. И вот на ходу машина греется уже достаточно быстро, при –20 у меня в салоне стало теплее через 5 минут после начала движения.















Багажник у «Пассата» просторный, в подполе — ещё куча места, там лежит полноразмерная запаска.













Наш «лопатомер» длиной 138 см спокойно влазит по диагонали, и ещё есть запас в пару сантиметров.















Под капотом этой переднеприводной машины — турбированный 1.8 TSI мощностью 150 л.с. с разгоном до сотни за 7,9 секунды. Мотор неплохо стартует, хотя целиком его потенциал зимой раскрывается только на полном приводе.















В салоне двигателя почти не слышно, только на высших оборотах прорывается приятный турборокот.















«Пассат» — сбитая и плотная машина, она почти не кренится в поворотах, не раскачивается, но и не любит рваные края ям.















По моей «мизинчиковой» шкале легкости поворота руля мизинцем машина получает 4 балла. Но упругий руль — это ведь хорошо при маневрировании, на скорости. Вкупе с плотной подвеской «Пассат» даёт определённые эмоции от вождения.















Стоимость этого седана с «механикой» стартует от 1 499 000 рублей. Комплектация с «роботом» DSG за 1 665 000 рублей имеет литьё, подлокотник, светодиодные фары, омыватель фар, парктроники, круиз, климат, электронный ручник, системы старт-стоп и авто-холд, кожаный руль с подогревом, электрообогрев лобовика. Цена примерно такая же, как у японских конкурентов, но ведь у «Пассата» ещё и немецкое имя.















Вообще, концерн Volkswagen AG готовит к выводу на российский рынок в 2018 году сразу несколько обновлённых в стиле «Пассата» машин. Это и Polo, который даже в старом кузове в Новосибирске стал лидером продаж новых машин, сместив с первого места «корейца» Solaris и отечественную «Гранту». Это и Jetta, которая, судя по просочившимся изображениям, может изменить расстановку сил в С-классе. Ну и конечно, новый Touareg, традиционно вызывающий наибольший интерес в Сибири.





Ранее портал НГС.АВТО тестировал кроссовер Volkswagen Tiguan нового поколения, который показал резкий взлёт продаж по всему миру.









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