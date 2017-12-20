«Договор купли-продажи подписал Городецкий»

Московский адвокат обвиняемой в мошенничестве по «делу о хищении 1500 муниципальных квартир» Светланы Стыниной Михаил Багмет заявил, что будет добиваться переноса рассмотрения дела в другой регион. Адвокат считает, что местная судебная система предвзята, потому что её представители сами покупали у мэрии квартиры по льготным ценам, — и обнародовал фамилии тех, кто, по его мнению, получил в собственность муниципальное жильё. Корреспондент НГС.НОВОСТИ связался с теми, кого назвал адвокат, — в их числе оказалась сенатор Надежда Болтенко, которая в 2015 году действительно задекларировала 4 квартиры. Подробности — в нашем материале.

Московский адвокат обвиняемой в мошенничестве по «делу о хищении 1500 муниципальных квартир» Светланы Стыниной Михаил Багмет написал в Администрацию президента обращение, в котором просит Владимира Путина поручить руководителю СК РФ Александру Бастрыкину взять дело под личный контроль.







Самое интересное в его заявлении — новые имена покупателей квартир, которые раньше известны не были.





Напомним, Светлана Стынина — экс-начальник жилищного управления мэрии, которую уволили в сентябре 2014 года. Её обвиняют в махинациях с муниципальными квартирами по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия, в 2007–2014 годах чиновница мэрии вместе с сообщниками незаконно продавала муниципальные квартиры по заниженным ценам. Кроме бывшей чиновницы по этому делу проходят директор ООО «Комфорт» Вера Глотова и ООО «АД РЕМ» Елена Камерзанова. Всех их суд отправил под домашний арест.







Год назад Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор первой четвёрке участников масштабной аферы с муниципальным жильём. Они получили разные сроки: от условных до 8 лет колонии общего режима.





Главная обвиняемая по делу — Светлана Стынина, экс-начальник жилищного управления мэрии

В обращении Михаила Багмета — более ста имён. Например, там фигурируют бывший руководитель управления министерства юстиции России по НСО и главный судебный пристав Николай Давыдов; бывший председатель одного из комитетов администрации Новосибирской области, а сегодня — профессор НГАУ Владимир Панарин; бывший вице-мэр Новосибирска Павел Попов. Другие фамилии Михаил Багмет перечислил в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ — в частности, по его словам, среди покупателей были нынешние сотрудники Следственного комитета, а также представители прокуратуры и судебной системы.







«[Надежда] Болтенко приобретала квартиру: на себя приобрела, матери приобрела, и муж её приобрёл — бывший начальник ОБЭП Новосибирска. Дети, жёны, сватья, братья… Все приобретали в мэрии <…> То есть чиновник идёт в мэрию, осознавая, что купит дешевле», — также заявляет Багмет.





Этот список, по его словам, есть в уголовном деле — он был получен следствием в мэрии Новосибирска. В СК по НСО оперативно дать комментарий не смогли.





По мнению адвоката, Светлана Стынина невиновна, потому что на неё оказывали давление (кто именно — он не уточнил), а квартиры продавали не по заниженным на 30–50% ценам, как утверждает сторона обвинения, а по ценам, соответствующим на тот момент рыночным.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ связался с одним из фигурантов дела — профессором Владимиром Панариным, который подтвердил, что давал показания по делу.







«Меня два года назад Следственный комитет приглашал, и я всё это (документы. — И.К.) показывал. Там никакой заниженной [цены] не было. В 2009 году… Квартира общей площадью 76,4 кв. м, второй этаж, стоимость составляет 2,882 миллиона рублей», — заметил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Панарин и уточнил, что по договору купли-продажи квартиры продавцом выступал сам мэр. «Был заключён договор, который подписал Городецкий. И все эти деньги, без какого-то агентства, были внесены… В мэрии есть отделение Муниципального банка, и все эти деньги были туда внесены. Договор был между моей супругой Панариной Светланой и мэром [Владимиром] Городецким».





В пресс-службе управления судебных приставов по Новосибирской области заявили, что их бывший сотрудник Николай Давыдов находится на лечении за границей и связи с ним нет. Связаться с бывшим вице-мэром Павлом Поповым (работал в мэрии с 2006 по 2008 годы) также не удалось. В Новосибирск он приехал из Забайкалья, а после ухода с должности вернулся на родину, где занял пост руководителя контрольного управления губернатора. Был уволен весной 2014 года.





Тогда же, по информации местных СМИ, он был обвинён в мошенничестве и был известен в Чите под именем «Паша-Эскаватор» —





как писали на сайте zab.ru, его подозревали в хищении чужого имущества путём обмана или злоупотреблении доверием в особо крупном размере. «Это было шедевральное дело — вымогательство экскаватора. <…> Закончилось оно чуть ли не примирением сторон. Наказания [Попову] не было», — уверяет журналист издания «Забайкальский рабочий» Алексей Будько.





Член Совета Федерации от Новосибирской области Надежда Болтенко отказалась комментировать корреспонденту НГС.НОВОСТИ заявление московского адвоката о причастности к делу о продаже муниципальных квартир. Весной 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали, что у Болтенко в декларации за 2015 год появились сразу четыре квартиры — по 47,2, 52,9, 63,8 и 53 кв. м. Сенатор тогда заявила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что все квартиры, две 1-комнатные и две 2-комнатные, получены в наследство после смерти мамы.







Как сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ адвокат Светланы Стыниной Михаил Багмет, в среду, 20 декабря, он подаст в Верховный суд России ходатайство о смене региона для дальнейшего судебного разбирательства, так как не доверяет новосибирской судебной системе — в том числе и потому, что в списке покупателей квартир есть её представители.







Адвокат компании «Жуков и партнёры» Никита Волков, оценивая ситуацию, заметил, что обвинить покупателей квартир в преступном умысле невозможно.





«В очень большой массе дел признают право [на квартиру] за добросовестным приобретателем и его с квартирой уже не беспокоят. <…> Если же в результате преступления причиняется ущерб — продаётся квартира добросовестному приобретателю, квартира не может быть возвращена обратно, в связи с тем, что есть добросовестный покупатель. Тогда лица, которые, как считает суд, совершили преступление, обязаны возместить в денежном эквиваленте причинённый ущерб», — резюмировал адвокат Волков.



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