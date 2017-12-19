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Крышу снесло

Новосибирец отрезал крышу у Toyota bB, превратил её в пикап и поставил в каждую дверь 26 динамиков

Новосибирец Сергей Свирков, увлекающийся автотюнингом, превратил обычную Toyota bB (Scion) в мини-пикап с прицепом и проехал на ней от Сибири до Европы. Автомобиль получил пневмоподвеску, нагнетатель для 1,5-литрового мотора и необычные раздвижные двери, в каждой из которых стоит 26 динамиков, — таких дверей, по словам владельца, в мире больше нет. Подробности чудесного превращения — в материале НГС.АВТО. 


Крышу снесло


Леворульный вариант известной у нас Toyota bB под названием Scion Сергею удалось найти в Ростове, автомобиль 2004 года выпуска был приобретён за 320 000 рублей. А до этого у Сергея была обычная праворульная bB, тогда-то он впервые и задумался о тюнинге такого авто. 



Крышу снесло


«Эта машина была культовой, её любила молодежь, простая такая коробочка. По всему миру сделано множество проектов на базе этой машины — и кабриолеты, и лимузины. Это один из самых тюнингуемых автомобилей в мире». 



Крышу снесло


В основу своего проекта Сергей положил идею строительства мини-пикапа — для этого нужно было срезать часть крыши и оставить кабину для двух человек. «Срезать крышу идея пришла не сразу. Ещё когда у меня была праворульная bB, захотелось сделать что-то необычное. Но поскольку у нас все такие машины праворульные, эту пригнали из Ростова: проект должен был быть леворульным». 



Крышу снесло


«Всё обрезание и усиление было задокументировано на фото, что позволило беспрепятственно оформить доработку авто в ГИБДД».



Крышу снесло


Первая очередь работ в 2016 году заняла 3,5 месяца. Сзади в кузове Сергей с помощниками установили монитор, динамики, диджейский пульт. 



Крышу снесло


А передние двери решили сделать оригинальными, чтобы ни у кого таких в мире не было. «Захотелось сделать сдвижные двери. Сначала дверь распахивается, а потом её часть сдвигается электроприводом и открывает дополнительные динамики. Всего в каждой двери установлено 18 мидбасов и 8 твиттеров — итого 26 динамиков. Это уникальная и по числу динамиков, и по конструкции дверь, ни у кого таких в мире нет, точно могу сказать». 


Крышу снесло


Вторая очередь работ в 2017-м включала в себя форсировку мотора, установку пневмоподвески и строительство прицепа. «У автомобиля был 1,5-литровый мотор мощностью 115 л.с. и 4-ступенчатый "автомат". Мы установили механический компрессор, мощность составила порядка 145 л.с., и сейчас с прицепом в горах, в Альпах, я разгоняюсь и езжу без проблем».



Крышу снесло


«Сам прицеп сделали для установки дополнительной музыки и как багажное отделение. Весит он около 300 кг». 



Крышу снесло


«Хоть этот автомобиль и шоукар, я на нем проехал более 30 000 километров. Посетил Казахстан, доехал до Европы — Абхазия, Белоруссия, Польша, Чехия, Австрия, Италия, Ватикан, Германия».  



Крышу снесло


«Пневмоподвеску я заказал комплектом из Японии — там делают такие специальные готовые наборы для тюнинга, с ресивером, с компрессором. На пневмобаллонах машина ощутимо комфортнее, мягче, хорошо держит трассу, её не болтает».  



Крышу снесло


«Немного модернизировали тормозную систему: сзади вместо барабанов установлены диски, а передние диски заменены на перфорированные».  



Крышу снесло


В какую сумму обошёлся проект, владелец не говорит, но отмечает, что за такие деньги «квартиру хорошую можно было взять». И это ещё не предел — судьба шоукаров такова, что для них постоянно можно придумывать всё новый и новый тюнинг.  



Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

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