Дайте погонять: где в Новосибирске взять напрокат лыжи и сноуборд

Обзор НГС: где одеться и взять снаряжение для горнолыжного отдыха — и сколько это стоит

Горнолыжные базы под Новосибирском уже вовсю работают. Так же как и Шерегеш, с его заснеженными ёлками и рассекающими по горам лыжниками в ярких курточках. Тех, кто впервые встанет на горные лыжи, ждёт немало сюрпризов. Например, непривычно тяжёлые ботинки. Смысл массивных пластиковых валенок, в которых ноги почти не двигаются, новичкам понять сложно. Правильно выбрать именно обувь — пожалуй, самое главное, в том числе и для сноубордистов. Немного ошиблись в выборе, и всё — ноги начнут затекать и болеть, что напрочь отобьёт желание кататься второй раз, а радостные люди, выстраивающиеся в очередь на подъёмник, будут казаться супергероями. Стоят все эти приспособления целое состояние, поэтому дешевле и проще взять оборудование напрокат, по крайней мере чтобы понять, насколько вам это нужно и в чём там вся соль. Как правило, прокат есть на всех горнолыжных курортах, но позаботиться о снаряжении и одежде можно и в городе. Где найти пункты проката, что там и почём — в материале НГС.НОВОСТИ.

Первое, что нужно знать о прокате лыж и сноубордов: он есть на всех горнолыжных базах. А в Шерегеше, например, таких даже несколько. То есть в принципе вы можете приехать и решить всё на месте. У этого варианта есть как плюсы, так и минусы. Из неприятного — очередь, в которой придётся стоять, в то время как ваша компания уедет уже чёрт знает на какую гору. Особенно волнительно это будет для новичков, которые толком не знают, что такое подъёмник и как к нему подойти.







Отстояв в очереди, вы получите свой размер ботинок, однако далеко не факт, что они вам сразу подойдут, даже если размер тот, что надо.





Разные марки ботинок ощущаются по-разному, поэтому готовьтесь к долгой примерке. Кроме того, начинающим или тем, кто просто забыл все прелести пластиковых бот, стоит помнить, что нога должна быть хорошо зафиксирована, носок — упираться в переднюю стенку, при этом щиколотка не пережата. Ошибка в выборе, и катание может стать мучением — ноги будут болеть и мёрзнуть. И помните — шерстяные носки тут ни к чему, лучше всего купить специальные носки, которые продаются в спортивных магазинах.







Проверить, насколько исправны крепления хоть к лыжам, хоть к сноуборду, должны консультанты. Но именно на лыжных курортах, особенно в выходные или праздники, там такая суета, что они просто не успевают.







Ещё один минус проката на месте — шанс остаться без своего размера, особенно если у вас, например, 46-й. В этом случае вам, возможно, придётся ждать, когда человек с тем же размером накатается и приедет сдавать лыжи.







А вот здесь есть ещё один момент. Когда он снимает долгожданные ботинки, а радостный консультант сообщает, что теперь всё в порядке, желания их брать остаётся мало. Они просто могут быть влажными внутри, а времени ждать, когда высохнут, просто нет.







Пожалуй, главный плюс проката на месте — не нужно ничего тащить. Можно приехать и уехать налегке и не заставлять себя кататься, если передумал (хотя, с другой стороны, это может помочь тому, кто трусит, не отказаться от катания).







В Новосибирске, по информации 2ГИС, больше двадцати пунктов проката горнолыжного оборудования.





Стандартный ассортимент — лыжи, ботинки и комплекты для сноубордов, а также шлемы и маски. Как правило, цена за стандартный комплект (лыжи, ботинки, палки — около 500 рублей) за один день. Прокатчики формируют так называемые пакеты услуг для тех, кто уезжает на выходные — в тот же Шерегеш. Скажем, компания с понятным названием «Прокат» предлагает комплекты на три дня как для лыжников, так и для сноубордистов под трёхдневные или двухдневные туры.







Например, вы выезжаете в пятницу вечером, а приезжаете вечером в воскресенье, комплекты «лыжи, палки и ботинки» или «сноуборд плюс ботинки» обойдутся в 1000 рублей. Трёхдневная аренда шлема — 300 рублей, столько же стоят маски.







В принципе можно обойтись практически без одежды, но всё же в куртке и штанах удобнее, да и теплее





Кататься можно, конечно, и в обычных штанах и куртке. Но, если хочется поудобнее и покрасивее, одежду также можно взять напрокат. Тем более в горнолыжных куртках, например, надёжные внутренние карманы и отделения для хранения ски-пассов.







В общем, если у вас нет ничего вообще, при этом не хочется быть лузером (по крайней мере внешне), приготовьте примерно 3–4 тысячи рублей (комплект лыж, шлем, маска, штаны, куртка, перчатки, защита, чехол). Хороший вариант — взять это в аренду. Например, в прокате на Кирова, 46 куртка (мужская и женская) стоит 300 рублей в день, штаны — 200 рублей в день. Горнолыжные перчатки — 100. Как рассказал консультант проката, мужские куртки в этом сезоне новые.





Если говорить про цены проката в Шерегеше, 8-часовой прокат лыж/сноуборда обойдётся в среднем в 700 рублей. Шлем/перчатки/куртка/штаны — по 200 рублей за каждую вещь на 8 часов. Если брать прокат не на весь день, а покататься всего три часа, в Шерегеше цена будет 400 рублей за комплект для катания.







Чтобы было удобнее везти оборудование, некоторые пункты проката дают бонусом бесплатный чехол для лыж, максимум цена будет 100 рублей в день.





Кроме стандартных позиций, в пунктах проката можно найти так называемые фишечки. Например, подпопники — чаще ими пользуются сноубордисты, чтобы было комфортнее отдыхать на горе. Для горнолыжников больше подойдут специальные шорты со вставками, в которых не так больно падать. Есть также защита на спину. В центре Prokat, например, защита обойдётся в 100 рублей за единицу на один день.







Также специалисты пунктов проката делают ремонт оборудования, в том числе заточку кантов у лыж и сноубордов, ремонт скользящей поверхности, ремонт и установку креплений.







Пройдя все муки выбора, главное — не передумать. В конце концов, синяки пройдут, а приятная усталость расслабит (возможно) не хуже алкоголя. Кстати, после катания можно с чистой совестью позволить себе булочки — недавно новосибирские предприниматели открыли в Шерегеше новую бургерную. Если первый раз не пройдёт комом, кататься можно хоть каждые выходные, тем более в Новосибирске и области горнолыжный сезон уже давно открыт.