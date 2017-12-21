Дайте погонять: где в Новосибирске взять напрокат лыжи и сноуборд

Обзор НГС: где одеться и взять снаряжение для горнолыжного отдыха — и сколько это стоит

Прокат горнолыжного оборудования есть не только на курортах, но и в городе 
Прокат горнолыжного оборудования есть не только на курортах, но и в городе 

Горнолыжные базы под Новосибирском уже вовсю работают. Так же как и Шерегеш, с его заснеженными ёлками и рассекающими по горам лыжниками в ярких курточках. Тех, кто впервые встанет на горные лыжи, ждёт немало сюрпризов. Например, непривычно тяжёлые ботинки. Смысл массивных пластиковых валенок, в которых ноги почти не двигаются, новичкам понять сложно. Правильно выбрать именно обувь — пожалуй, самое главное, в том числе и для сноубордистов. Немного ошиблись в выборе, и всё — ноги начнут затекать и болеть, что напрочь отобьёт желание кататься второй раз, а радостные люди, выстраивающиеся в очередь на подъёмник, будут казаться супергероями. Стоят все эти приспособления целое состояние, поэтому дешевле и проще взять оборудование напрокат, по крайней мере чтобы понять, насколько вам это нужно и в чём там вся соль. Как правило, прокат есть на всех горнолыжных курортах, но позаботиться о снаряжении и одежде можно и в городе. Где найти пункты проката, что там и почём — в материале НГС.НОВОСТИ.

Первое, что нужно знать о прокате лыж и сноубордов: он есть на всех горнолыжных базах. А в Шерегеше, например, таких даже несколько. То есть в принципе вы можете приехать и решить всё на месте. У этого варианта есть как плюсы, так и минусы. Из неприятного — очередь, в которой придётся стоять, в то время как ваша компания уедет уже чёрт знает на какую гору. Особенно волнительно это будет для новичков, которые толком не знают, что такое подъёмник и как к нему подойти.


Отстояв в очереди, вы получите свой размер ботинок, однако далеко не факт, что они вам сразу подойдут, даже если размер тот, что надо.


Разные марки ботинок ощущаются по-разному, поэтому готовьтесь к долгой примерке. Кроме того, начинающим или тем, кто просто забыл все прелести пластиковых бот, стоит помнить, что нога должна быть хорошо зафиксирована, носок — упираться в переднюю стенку, при этом щиколотка не пережата. Ошибка в выборе, и катание может стать мучением — ноги будут болеть и мёрзнуть. И помните — шерстяные носки тут ни к чему, лучше всего купить специальные носки, которые продаются в спортивных магазинах.


Проверить, насколько исправны крепления хоть к лыжам, хоть к сноуборду, должны консультанты. Но именно на лыжных курортах, особенно в выходные или праздники, там такая суета, что они просто не успевают.


Ещё один минус проката на месте — шанс остаться без своего размера, особенно если у вас, например, 46-й. В этом случае вам, возможно, придётся ждать, когда человек с тем же размером накатается и приедет сдавать лыжи. 


А вот здесь есть ещё один момент. Когда он снимает долгожданные ботинки, а радостный консультант сообщает, что теперь всё в порядке, желания их брать остаётся мало. Они просто могут быть влажными внутри, а времени ждать, когда высохнут, просто нет.


Пожалуй, главный плюс проката на месте — не нужно ничего тащить. Можно приехать и уехать налегке и не заставлять себя кататься, если передумал (хотя, с другой стороны, это может помочь тому, кто трусит, не отказаться от катания).


В Новосибирске, по информации 2ГИС, больше двадцати пунктов проката горнолыжного оборудования. 


Стандартный ассортимент — лыжи, ботинки и комплекты для сноубордов, а также шлемы и маски. Как правило, цена за стандартный комплект (лыжи, ботинки, палки — около 500 рублей) за один день. Прокатчики формируют так называемые пакеты услуг для тех, кто уезжает на выходные — в тот же Шерегеш. Скажем, компания с понятным названием «Прокат» предлагает комплекты на три дня как для лыжников, так и для сноубордистов под трёхдневные или двухдневные туры.


Например, вы выезжаете в пятницу вечером, а приезжаете вечером в воскресенье, комплекты «лыжи, палки и ботинки» или «сноуборд плюс ботинки» обойдутся в 1000 рублей. Трёхдневная аренда шлема — 300 рублей, столько же стоят маски.


В принципе можно обойтись практически без одежды, но всё же в куртке и штанах удобнее, да и теплее
В принципе можно обойтись практически без одежды, но всё же в куртке и штанах удобнее, да и теплее


Кататься можно, конечно, и в обычных штанах и куртке. Но, если хочется поудобнее и покрасивее, одежду также можно взять напрокат. Тем более в горнолыжных куртках, например, надёжные внутренние карманы и отделения для хранения ски-пассов.


В общем, если у вас нет ничего вообще, при этом не хочется быть лузером (по крайней мере внешне), приготовьте примерно 3–4 тысячи рублей (комплект лыж, шлем, маска, штаны, куртка, перчатки, защита, чехол). Хороший вариант — взять это в аренду. Например, в прокате на Кирова, 46 куртка (мужская и женская) стоит 300 рублей в день, штаны — 200 рублей в день. Горнолыжные перчатки — 100. Как рассказал консультант проката, мужские куртки в этом сезоне новые. 


Если говорить про цены проката в Шерегеше, 8-часовой прокат лыж/сноуборда обойдётся в среднем в 700 рублей. Шлем/перчатки/куртка/штаны — по 200 рублей за каждую вещь на 8 часов. Если брать прокат не на весь день, а покататься всего три часа, в Шерегеше цена будет 400 рублей за комплект для катания.


Чтобы было удобнее везти оборудование, некоторые пункты проката дают бонусом бесплатный чехол для лыж, максимум цена будет 100 рублей в день. 


Кроме стандартных позиций, в пунктах проката можно найти так называемые фишечки. Например, подпопники — чаще ими пользуются сноубордисты, чтобы было комфортнее отдыхать на горе. Для горнолыжников больше подойдут специальные шорты со вставками, в которых не так больно падать. Есть также защита на спину. В центре Prokat, например, защита обойдётся в 100 рублей за единицу на один день.


Также специалисты пунктов проката делают ремонт оборудования, в том числе заточку кантов у лыж и сноубордов, ремонт скользящей поверхности, ремонт и установку креплений.


Пройдя все муки выбора, главное — не передумать. В конце концов, синяки пройдут, а приятная усталость расслабит (возможно) не хуже алкоголя. Кстати, после катания можно с чистой совестью позволить себе булочки — недавно новосибирские предприниматели открыли в Шерегеше новую бургерную. Если первый раз не пройдёт комом, кататься можно хоть каждые выходные, тем более в Новосибирске и области горнолыжный сезон уже давно открыт.

Прочтений: 8569
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено