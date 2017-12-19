Куранты замёрзнут

До Нового года осталось 12 дней. Будут ли сибиряки гулять всю праздничную ночь напролёт или останутся дома, зависит от погоды. Синоптики Гидрометцентра считают, что сейчас ещё сложно предугадать погоду на Новый год, но корреспондент НГС.НОВОСТИ собрал прогнозы на 31 декабря от различных мировых метеорологических агентств, — узнайте, какую температуру прогнозируют новосибирцам местные синоптики и их европейские и американские коллеги.

Синоптики не спешат делать прогнозы погоды на новогоднюю ночь в Новосибирске, но мировые метеоагентства обещают, что в город придут метели, а вот температура воздуха не упадёт ниже –15 градусов по Цельсию. Учёные Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института предполагают, что в праздники температура может упасть на несколько градусов ниже климатической нормы.





«Первая декада декабря в Новосибирске была выше нормы на 4–7 градусов, но с 13-го числа погода начала быть ниже нормы на 7–8 градусов. В начале третьей декады ожидается повышение температуры до нормы или даже чуть выше, а вот к концу опять понижение, но не сильно большое», — рассказала НГС.НОВОСТИ заведующая лабораторией адаптационных синоптико-гидродинамических прогнозов СибНИГМИ Марина Здерева.





Томские коллеги также не обещают сильных морозов в праздничную ночь, но предупреждают, что точность прогнозов более чем на пять дней невелика.





«Средняя норма для конца декабря и начала января в Новосибирске — это градусов 17–18 мороза, то есть чуть теплее, чем 20 градусов ниже ноля. В этом году мало снега и в Томске, и в Новосибирске, и пока что достаточно мягкие температуры. Оттепели и дождей, как в Москве, в Сибири нет. По той тенденции, которую мы сейчас видим, можно предположить, что сильных морозов не будет: вероятность процентов 70. Но потом обязательно придут январские морозы», — говорит заведующая кафедрой метеорологии и климатологии геолого-географического факультета ТГУ Валентина Горбатенко. Сейчас Западную Сибирь накрыл антициклон, на улице морозно, но ещё не было сильных снегопадов.





«Новосибирск и Томск находятся практически на грани двух атмосферных образований — циклонические массы, влажные, которые прорываются к нам с юго-запада, с Чёрного и Каспийского морей, и антициклон, который определяет сейчас солнечную погоду над нашими территориями. Антициклон над Сибирью может усилиться, он характерен для нашего декабря и января. Если он тут надолго установится, то много снега нам не видать, а вот мороз — вполне даже», — добавила Горбатенко. Эксперт также отметила, что наибольшая точность только у пятидневных прогнозов — те, что даны сейчас, можно считать лишь приблизительными.





Новосибирские синоптики пока что воздержались от долгосрочных прогнозов на «социально значимые даты» и пообещали дать подробный прогноз только после 25 декабря. Однако различные метеорологические сервисы уже объявили погоду в праздники, но их предсказания во многом разнятся. Одни обещают почти весеннюю погоду, другие — крепкие морозы.









Прогноз погоды на 31 декабря на разных сервисах расходится: одни обещают тёплый день со снегопадом, другие предупреждают о двадцатиградусных морозах и метели. Самый оптимистичный прогноз даёт сервис pogoda.mail.ru. В последнее утро декабря предсказывают метель, днём будет всего –3 градуса с южным ветром с порывами до 5 м/с, а в новогоднюю ночь снова пойдёт снег. На пару градусов холоднее было год назад — на сайте можно посмотреть, какая погода была в праздники вплоть до 2008 года.











Сайт gismeteo.ru считает, что на Новый год в Новосибирске всё же будет холоднее. 31 декабря будет пасмурно и выпадет небольшой снег, днём температура воздуха составит 9 градусов мороза, а ночью столбик термометра упадёт до отметки –11 градусов и порывы ветра будут до 9 м/с.









Такой же прогноз опубликовал сайт «Рамблер/погода» — по данным сервиса, вероятность снегопада составляет 62%.











На сайте американского кабельного телеканала The weather channel можно узнать прогноз погоды в любой точке мира. По их прогнозам, в Новосибирске будет –10…–13 градусов. Утром с вероятностью 30% пройдёт снег.









Финскую компанию Foreca считают одной из самых точных и уважаемых в мире метеорологических организаций. В долгосрочном прогнозе для Новосибирска Foreca прогнозирует максимальную температуру днём 31 декабря –10 градусов, а минимальную –15 градусов по Цельсию. Однако предупреждает, что оправдываемость этого прогноза низкая. Возможное отклонение максимальной температуры может составить –25,1...–0,3 градуса, а минимальная температура может отклониться в промежутке –33,7...–5,6 градусов по Цельсию.









Синоптики центра погоды «Фобос» в прогнозе на месяц обещают сибирякам морозы на праздник. По их оценкам, 31 декабря в Новосибирске будет –19, а ночью похолодает до –21 градуса. В этот день небо будет пасмурным, а город засыплет снегом. Днём 1 января также будет –20 градусов, а уже ночью температура опустится до –32, зато день обещает быть солнечным.







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