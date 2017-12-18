«Таня говорила: "Я боюсь"»

В больнице области за год умерли две женщины с одинаковой фамилией — их родственники требуют суда

За один месяц районную больницу в Черепаново Новосибирской области сотрясли громкие скандалы — две семьи публично пожаловались на плохую работу врачей, которая якобы привела к смерти их родственниц. Официально нарушений в действиях медиков не нашли, но сейчас руководству больницы грозят серьёзные проблемы — если суд встанет на сторону родственников погибших пациенток. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала детали историй, а врачи из отдалённых от Новосибирска больниц рассказали, почему их дела не так хороши, как у городских коллег.

На утро 19 декабря Калининский районный суд назначил заседание по иску семьи Щегловых — муж погибшей женщины надеется выиграть 5 млн рублей у Черепановской районной больницы. По информации из документов, опубликованных в базе судебных решений РФ, сначала иск подал сын пациентки Натальи Щегловой, получившей в пожаре серьёзные ожоги, — суд рассматривал дело ещё весной 2017 года.







После пожара скорая отвезла сибирячку в реанимацию Черепановской больницы. «На вопрос о необходимости транспортировки в ожоговый центр города Новосибирска доктора отвечали, что в настоящий момент это невозможно. Щеглова Н.Г. была переведена в общую палату хирургического отделения», — сообщается в документах.







Там же сказано, что состояние сибирячки улучшилось: она была в сознании, разговаривала и самостоятельно ела, поэтому показаний для её транспортировки в ожоговый центр, по мнению дежурного врача, не было.





Но уже через несколько часов ей стало хуже, Наталья снова попала в реанимацию, а вскоре умерла — по официальной причине, из-за ожогов 2-3-й степени, которые охватили четверть поверхности тела.







«По мнению истца, смерть Щегловой Н.Г. стала следствием халатного отношения к своим профессиональным обязанностям медицинского персонала ответчика, неправильной организации лечения», — уверены родственники.







Сын погибшей оценил ущерб в 5 млн рублей, но суд постановил взыскать с больницы лишь 300 тысяч рублей, посчитав, что указанная компенсация морального вреда «завышенная». Узнать позицию отца и сына Щегловых не удалось — представители семьи в суде пояснили, что они категорически против общаться с журналистами на тему лечения и смерти Натальи.







Параллельно больница разбирается с ещё одним скандалом — из-за пострадавших из другой семьи, но, по странному совпадению, с такой же фамилией.





Днём 11 ноября молодая семья Щегловых ехала по дороге недалеко от Черепаново — в автомобиле находились 24-летний Вячеслав с 20-летней беременной женой Татьяной и полуторогодовалой дочкой Ксенией.







Вячеслав, Татьяна и их дочь Ксения ехали вместе, когда случилась авария





По информации областной ГИБДД, машина Вячеслава ВАЗ-21035 выезжала от кафе и не пропустила автомобиль, который ехал по главной дороге, и вырулила на перекрёсток, где врезалась в Mitsubishi Lancer.







«После чего автомобиль ВАЗ-21053 по инерции совершил наезд на стоящий перед перекрёстком автобус НЕФАЗ под управлением мужчины 1960 года рождения», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД региона. Вячеслав получил закрытый перелом рёбер, девочка — не опасные для жизни ссадины, а Татьяна, которая была на восьмом месяце беременности, — тупую травму живота.







Мать Вячеслава Ирина Щеглова заверила, что её сын — опытный водитель, а авария произошла по трагической случайности. «Никто толком не успел понять, что произошло, — всё будто в тумане. Он (Вячеслав. — М.М.) сказал: "Мам, я не видел ни одной машины на трассе, ни автобуса". Мы ни их не виним, ни себя… Там удар был неслабый такой, [у Татьяны] тупая травма живота», — объяснила Ирина Щеглова.







Буквально через 15 минут семья уже была в Черепановской больнице. Внешне Татьяна была вполне здоровой — не было синяков, но в её моче была видна кровь, хотя медики не обратили на это внимания, уверяет свекровь. Но девушку всё же положили в реанимацию.







«Таня говорила: "Я боюсь". Танечка, дочечка, чего ты боишься, они тебя посмотрят, понаблюдают, и я тебя заберу», — вспоминает собеседница.





По словам Ирины Щегловой, врачи собрались на консилиум, но до вечера так и не начали лечение — и примерно в половине десятого Татьяна умерла.







Щегловы прожили два года вместе





«Официальная причина — большая потеря крови», — пояснила свекровь, уточняя, что на теле Татьяны и после смерти не было синяка и следов крови. На вскрытии выяснили, что Татьяна была беременна девочкой — ребёнка также спасти не удалось.







Ирина Щеглова пожаловалась уже в министерство здравоохранения, написала письмо президенту Владимиру Путину и рассказала о беде в СМИ. «Мне не надо денег, мне надо, чтобы их наказали, прекратить эту безнаказанность… Понимаете, она мне как ребёнок — не сноха, как дочка младшая», — добавила сибирячка.







По информации пресс-службы министерства здравоохранения региона, жалобу им написала только вторая семья Щегловых. «Нарушений порядков и стандартов оказания медицинской помощи выявлено не было», — рассказали в ведомстве.







На официальной проверке комиссия не нашла нарушений в оказании помощи Татьяне Щегловой





Гибель пациента в сельской больнице не в первый раз становится поводом для проверки СК: так, в середине декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело после неудачного хирургического лечения в Краснозёрской районной больнице. Сибирячке зашили здоровый орган — и теперь пациентка проходит мучительные восстановительные операции.





Сельская медицина считается не такой развитой, как в центре региона, — принято считать, что там хуже техническое оснащение, хуже кадры, меньше узких специалистов. Корреспондент НГС.НОВОСТИ опросила врачей из больниц Новосибирской области, чтобы узнать, действительно ли, на их взгляд, медицина вдали от большого города сильно хуже, чем в Новосибирске.





«Мне кажется, лечат везде одинаково, просто суть в том, что в городе много больниц и случаев таких немного.





Но в городе оказать помощь квалифицированную смогут быстрее, как и сделать диагностическое мероприятие. А нам нужно ещё довезти пациента»,





— рассказала врач Екатерина (имя изменено по просьбе доктора. — М.М.) из рабочего посёлка в НСО.







По её словам, техническая оснащённость в центральных районных больницах и их филиалах в сёлах действительно ниже уровнем, чем в больницах Новосибирска, но основные аппараты у врачей есть: например, для рентгена или УЗИ.





Врач отметила, что основное финансирование здравоохранения забирает Новосибирск, но в деревнях есть плюсы, которых нет в городе.







«Попасть к врачу там (в больницах области. — М.М.) проще, а в плане оборудования, естественно, в городе получше, чем в области. Но отношение [к врачу] лучше, очереди меньше — в пределах 2-3 дней можно попасть, не две недели ждать. И многие приезжают из города, чтобы пройти медкомиссию. Программы [как "Земский доктор"], конечно, помогают. Но потом большая часть уходит в декрет. Или всё равно уезжают в город — для специалиста больше возможностей и зарплаты», — пояснила Екатерина.





Её коллега Кирилл (имя также изменено по просьбе врача. — М.М.) из центральной районной больницы одного из сел области согласен, что в целом пациенты относятся к докторам лучше и уважительнее, чем городские. Врачи же могут уделить больше времени пациентам, нежели в перегруженной поликлинике города.







«Население в целом адекватное, доброжелательное. Но, как и везде, есть те, что нагло лезут без очереди, думая, что они особенные. Но работаем с людьми, все получают медицинскую помощь», — говорит врач.







По словам Кирилла, на врачей в деревнях слишком много нагрузки — например, он сам работает на четыре ставки, потому что «больше некому».





Для молодого доктора это и плюс, и минус: можно наработать много опыта в рекордно быстрые сроки, но из-за этого врачи и выдыхаются. «Мне хотелось бы больше внимания со стороны начальства, чтобы они следили, как живут их сотрудники, которых они пригласили в государственные учреждения», — пожаловался врач.





По словам профессора кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья НГМУ, доктора медицинских наук Владимира Чернышёва, современная оснащённость в центральных районных больницах гораздо лучше, чем было 15–20 лет назад, но «оснащённость по некоторым позициям оставляет желать лучшего».







«Это результат отсутствия системности и комплексности в мерах, принимаемых Минздравом РФ. В данном случае стандарты оснащения были созданы после того, как начали оснащать медицинские организации в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье". Нужна определённая последовательность и в техническом оснащении, и в решении кадровых вопросов. Программа "Земский доктор" помогает, но не покрывает потребности в сотрудниках. Людей мало "заманить" этим миллионом — нужно создать условия, чтобы им [врачам, средним медицинским работникам] было комфортно и они остались бы в селе до выхода на пенсию», — говорит профессор.





По его словам, это касается предоставления жилья, надбавки к заработной плате и к пенсии, льгот на оплату коммунальных услуг, по кредитам и так далее. Кроме того, многих из заслуженных врачей, работающих полжизни в больницах НСО, обижает, что фактическая ежемесячная зарплата молодых специалистов, только начинающих работать, — с учетом выданного им миллиона, — на несколько тысяч рублей превышает их собственную, отметил эксперт.







«Сейчас укомплектованность среди врачей около 60% в целом по Сибирскому федеральному округу, из них 27% — это лица предпенсионного и пенсионного возраста.





Вот завтра они уйдут, и, представляете, какая будет укомплектованность? А в селе обеспеченность врачами в 2,5–3 раза ниже, чем в городе», — напоминает эксперт.







Владимир Чернышёв заметил, что такая ситуация сложилась не только в Новосибирской области, но и в других регионах СФО — за исключением Республики Тыва. «[Для Тывы] готовят кадры в других регионах, но предлагают им лучшие условия, чем в других городах Сибири. К тому же имеет значение и ментальная особенность этих регионов — тувинцы гораздо больше ценят родные места, чем другие сибиряки», — заключил профессор.







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