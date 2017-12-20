Путин всё простит

На прошлой неделе Владимир Путин пообещал, что предпринимателям спишут долги по налогам, которые сегодня составляют около 15 млрд рублей. НГС.БИЗНЕС решил разобраться, как обещание президента повлияет на развитие малого бизнеса. Эксперты считают, что инициатива была нужна, чтобы узаконить долги, которые и так государству никогда бы не вернулись, однако для тех, кто платил их исправно, это может стать приятным сюрпризом. Тем не менее у бизнеса гораздо больше проблем, чем обсудили на пресс-конференции, отмечают эксперты, — растут сборы и проверки, а правила игры меняются каждый день. Подробности — в нашем материале.

18 декабря Госдума одобрила поправки о списании с индивидуальных предпринимателей долгов по социальным взносам, накопившихся до первого января 2017 года. Списание коснётся не только тех предпринимателей, которые забросили бизнес, но и всех остальных, сообщил источник «Ведомостей».





Речь идёт о 15 млрд рублей долгов (2% от общей задолженности бизнеса, которая составляет 200 млрд рублей). Страховые взносы для малого бизнеса составляют около 10% выручки, пишет издание.







Простить долги физлицам и предпринимателям Владимир Путин пообещал на пресс-конференции 14 декабря. Долги, по его данным, есть у 42 млн человек, в общей сложности они составляют 41 млрд рублей, образовавшихся, по его мнению, «из-за несовершенства налоговой системы». Путин пообещал их списать с физлиц «в ближайшее время» и «без обращения человека в налоговую инспекцию».







Также президент коснулся долгов бизнеса. «Нужно [списать задолженность] и для индивидуальных предпринимателей, это тоже где-то 15 млрд рублей и касается 2,9 млн человек. Человек начал бизнес, но что-то не получилось, а налоги на него всё начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода», — сказал президент.







Фактически он предложил освободить индивидуальных предпринимателей от задолженности по налогам и страховым взносам, которая накопилась к 2017 году, прокомментировали высказывание президента в компании «СКБ Контур». Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) и страховые взносы взимаются с бизнесмена вне зависимости от того, есть ли у него доход, уточнили в компании.





Такие взносы, как правило, фиксированные, однако многие предприниматели вовсе их не выплачивали, говорят в «СКБ Контур»:





«В данном случае вряд ли можно говорить о налоговой амнистии, в классике она подразумевает декларирование доходов, которые прежде замалчивались, [а не списание задолженностей]», — отметили в пресс-службе компании.







Тем не менее для действующих предпринимателей новые поправки будут только в плюс, отметила эксперт сервиса Контур.Бухгалтерия компании «СКБ Контур» Татьяна Евдокимова. «Списание налоговой задолженности, безусловно, будет приятной процедурой для самих должников. <…> Вне зависимости от того, развивается бизнес или нет, обязанность по уплате сохраняется по двум видам сборов: страховым взносам и ЕНВД. Поэтому, скорее всего, списывать будут именно страховые взносы и налог на вменённый доход в тех случаях, когда налогоплательщики смогут доказать, что деятельность не велась и условный доход не получен», — считает собеседница.







Предприниматели подтверждают, что на страховые взносы тратится не меньше 10% выручки ИП, поэтому эти поправки на самом деле могут упростить жизнь малому бизнесу. «Это действительно важно для тех предпринимателей, у которых есть долги. К тому же у государства нет никаких шансов получить их [налоги] обратно, поэтому тут других вариантов нет, лучше урегулировать всё в юридическом поле», — отмечает глава Совета предпринимателей Октябрьского района Наталья Безрученкова. «Вообще, страховые взносы огромны. Трудно говорить, потому что есть разные системы налогообложения, которые по-разному считаются. Но вообще, та "социалка", которую мы платим, огромна — думаю, не менее 10%. Для тех, кто платил, это очень значимо. Но те, кто не выплатил, — там, возможно, бизнес на грани разорения стоит, и эти долги всё равно не вернуть государству. И не потому, что предприниматели такие плохие, а потому, что ситуация меняется. Сами понимаете, кризис, есть бизнесмены, которые на грани выживания. Этим [решением] Путин ничего не забрал у государства, он просто тех, кто был вне закона, поставил в законные рамки. Теперь человек может продолжать этот бизнес», — уверена собеседница.







Бизнес-омбудсмен Новосибирской области Виктор Вязовых назвал высокие налоги одним из факторов, ограничивающих развитие малого бизнеса. «Есть разные исследования, в лидерах я бы выделил три причины [ограничивающие малый бизнес]: это действительно высокие налоги, в первую очередь это отчисления в социальные фонды, вместе с налогами это составляет почти 50% от зарплаты. Второй — это часто меняющееся законодательство и быстро меняющиеся правила игры, внедрение необкатанных новшеств. И третье — это высокая административная нагрузка, связанная с контрольно-надзорной деятельностью.





Очень много проверяющих, и очень много требований у проверяющих, которые бизнес изучить не может за всю свою предпринимательскую жизнь», — рассказал Вязовых.







Безрученкова подтверждает наблюдения омбудсмена, по её словам, налоги для бизнеса сегодня действительно слишком высоки. Кроме того, предпринимателям всё сложнее справляться с новыми требованиями, отмечает она: «Мы сейчас все ЕГАИСы ставим, онлайн-кассы, которые для микробизнеса вообще неподъёмный груз сейчас. Налоги постоянно меняются не в пользу малого бизнеса, несмотря на то что с трибун говорят совершенно другое. Деньги надо тратить на обучение предпринимателей, чтобы работать в сегодняшних условиях не только в плане законодательства, но и в плане прогресса, люди должны быть обучены».







По мнению омбудсмена Вязовых, положительные подвижки есть только в надзоре — остальные преграды малому бизнесу остаются. «Можно говорить о том, что сейчас идёт реформа в контрольно-надзорной деятельности, там есть цель сбалансировать интересы бизнеса и общества — сделать не такими частыми проверки. <…> В этом направлении есть работа правительства, определённые регламенты введены для проверяющих органов, чтобы награды раздавать не тем, кто больше штрафов соберёт, а кто эффективнее сработает в плане защиты жизни и здоровья людей», — отметил Вязовых.





Однако законы продолжают стремительно меняться без учёта интересов бизнеса, отметил он, и многие предприниматели за законодательными изменениями просто не успевают. «Более 1600 законов в 2016 году было принято, больше половины из них как-то касаются бизнеса, это большие изменения. Пока в этом плане улучшения нет — срок жизни нашего ФЗ очень короткий. Всё-таки бизнесу нужно время, чтобы адаптироваться под новый закон», — говорит собеседник.







Наконец, сами сборы, которые номинально не растут, всё равно беспокоят бизнес, считает он.





«Вроде бы новых налогов у нас не вводят, но в разном виде сборы дополнительные с внедрением ЕГАИС, онлайн-касс, "Платонов", все эти условия требуют затрат. Налоги впрямую не растут, новые как будто бы не вводятся, но что-нибудь постоянно подрастает — штрафы постоянно растут, КоАП тоже меняется очень часто — либо в сторону новых штрафов, либо старые увеличиваются. Потихоньку если смотреть, то постоянно возникает что-то новенькое, за что бизнесу нужно нести дополнительные затраты», — подытожил Вязовых.





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