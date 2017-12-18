Загадочное убийство на мосту: тётя Катя больше не приедет

В пятницу, 15 декабря, Евгений Раззаков обнаружил в машине на Бугринском мосту тело своей 52-летней матери — мужчина всю ночь ждал, пока женщина приедет с заказа, а утром поехал её искать. По словам Евгения, тело его матери было в синяках, лицо опухшим, а левая рука переломана, — закоченевший труп лежал на заднем сиденье машины, прикрытый курткой. Таксисты рассказали, что видели, как вечером перед трагедией в машину к женщине сели трое подозрительных парней, — источник в правоохранительных органах заявил, что погибшая довезла компанию до места, а потом поехала к мосту. Зачем — неизвестно. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывала на месте происшествия и пообщалась с родственниками и знакомыми погибшей, которые считают, что в гибели таксистки слишком много странного.

Кимотхон Раззакову последний раз видели вечером 14 декабря, недалеко от дома № 12 по улице Большевистской — женщина ждала там клиентов. По словам таксистов, в машину Nissan Sunny к Кимотхон подсели трое мужчин. «Один повыше, двое пониже, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ таксист Владимир. — Поехали в сторону Бугринского моста, и больше я её не видел».





Источник НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах подтвердил, что погибшая действительно подвозила троих мужчин. «Она приняла заказ на Большевистской улице, отвезла мужчин до места назначения и уехала как раз в сторону моста. Что произошло дальше, пока не известно», — пояснил собеседник.





По словам старшего сына погибшей Евгения Раззакова, примерно в 23:00 вечера ему позвонил младший брат Джонни и сказал, что у матери недоступен телефон и он за неё переживает. Братья решили дождаться утра, периодически звоня Кимотхон, — телефон до утра так и оставался выключенным. На следующий день, примерно в 9:30, Евгений поехал в офис фирмы на улице Жуковского, где Раззакова арендовала автомобиль Nissan Sunny. Администратор компании пошёл навстречу мужчине и посмотрел местоположение автомобиля по GPS-навигатору —





оказалось, что машина женщины встала в 01:05 ночи на Бугринском мосту и больше не двигалась. Евгений сразу поехал туда.





Примерно в 10:20 утра Раззаков увидел на мосту, недалеко от остановки «Бугринская роща», автомобиль матери. «Я подошёл к машине, никакие двери, кроме задней правой, не открывались, — с содроганием вспоминает мужчина. — Я открыл дверь — на заднем сидении сидела мама, тело было замёрзшее, синяки везде, нос сломан, рот разбит, левая рука сломанная, бедро сломанное. Маму с трудом можно было опознать». Мужчина добавил, что труп его матери был прикрыт курткой.





Автомобиль женщины был найден на Бугринском мосту

В этот же день полиция объявила о розыске свидетелей. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатом проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.







По словам Евгения, дорогой смартфон матери до сих пор не найден, также погибшая часто носила золотые украшения — Раззаков затруднился уточнить, остались ли они на теле погибшей, «не до этого было».





«Вскрытие было, мне в комитете рассказали, что у неё позвоночник сломан, — уточнил мужчина. — Сейчас проверяют — это было убийство или ДТП там было, тогда статья другая будет. У мамы семь внуков осталось, трое сыновей».





Евгений не сомневается в том, что это было именно убийство, — по его мнению, на теле матери были явные следы побоев. «Кто убил, известно только маме и Богу», — тут же добавляет Раззаков. Мужчина уточнил, что на работе у матери были конфликты, ей часто завидовали и обижали коллеги и конкуренты, — об этом Евгению рассказывал младший брат, старшему сыну Кимотхон редко рассказывала о своих проблемах. «Моя мама по характеру очень мягкая и спокойная, — пояснил мужчина. — Говорила, чтобы мы с братом не вмешивались, у неё всё будет хорошо и она сама разберётся».





Кимотхон обычно ждала клиентов на пятачке возле «Речного вокзала», недалеко от здания № 12 по улице Большевистской. По словам местных таксистов, настоящее имя её тут почти не знали, коллеги называли её просто тётя Катя. На этой точке, по словам местных торговцев, Кимотхон работала около 20 лет.





«Раньше торговала фруктами, потом участковый местный стал гонять её, она взяла машину и стала таксовать», — вспоминает погибшую уличная торговка Валентина.







По словам коллег-таксистов, Кимотхон долго ездила на личном «Рено», год назад автомобиль этот куда-то пропал, а женщина стала возить клиентов на «Ниссане», который арендовала. Что стало с первым автомобилем, никто не знает. «Захотела бы, рассказала сама, расспрашивать и лезть в душу у нас здесь не принято», — объяснил один из местных бомбил.





Погибшую часто можно было увидеть в игровом салоне





Знакомые женщины рассказывают, что тётя Катя, как её называли свои, часто проводила время за игровыми автоматами — её всё время видели в одном и том же салоне на Большевистской, 12.





«Тётя Катя всегда в минусе уходила отсюда, — рассказал один из посетителей салона игровых автоматов. — Поставит рублей триста, двести выиграет и пойдёт».







В салоне рассказывают, что женщина часто ночевала возле автоматов, хотя своё жильё у неё было, да и выглядела она прилично — видно было, что в автоматы ходит, скорее, для отдушины, последнее здесь не проигрывала.





«Представительная дама была, — вспоминает администратор салона. — Вся в золоте, там и серёжки, и перстни, и цепь массивная. Хорошо одевалась, дорого».





Посетители игрового салона бурно обсуждают смерть знакомой таксистки — о гибели Кимотхон здесь узнали сразу. «Когда старший брат позвонил Джонни, он здесь был, — вспоминает знакомый погибшей Сергей. — У него истерика началась, он выбежал на первый этаж и стал бить кулаком по стеклу, где дверь. Стекло уже убрали, но новое пока не поставили».





Посетители салона уверены, что тётю Катю именно убили. Предполагают, что женщина подобрала парней, они увидели на таксистке золото и решили, что можно поживиться. Есть и другая версия — убийство из-за ДТП. «Катерина была вспыльчивой, могла и нагрубить, — продолжает Сергей. — Её могли подрезать, видели, машина-то подбита, а вчера вечером бампер был целый. Могла с наркоманами какими-нибудь столкнуться, слово за слово, те хотели припугнуть, а в итоге сил не рассчитали. И такого человека угробили».





«Могли и за долги убить, — считает другой постоянный игрок. — Она же предприниматель... Недавно приходили тут трое. Я их видел первый раз, они подходили к Джонни, угрожали. Требовали отдать долг. Может, всё связано?».







Однако Евгений уверен, что мать убили точно не из-за долгов — он не слышал, чтобы у неё были какие-то проблемы с деньгами, а игровой зависимости у женщины, по словам старшего сына, не было — в игровой салон она приходила, скорее, чтобы пообщаться с друзьями и отдохнуть.





На этом самом месте Евгений обнаружил Nissan Sunny с телом матери





Таксисты, работающие на «Речном вокзале», признаются: после смерти Екатерины они стали бояться выходить на работу. «Это уже третья жертва на "Речном вокзале", именно таксистов, — объяснил один из бомбил. — Первый случай был году в 2007-м, второй через несколько лет, теперь Катя... Она же совсем не боялась таксовать, её тут все знали, думала, что у неё есть сыновья, надеялась на них. А получилось вон как».





Старший сын погибшей ждёт, пока в Следственном комитете проведут все необходимые экспертизы и разрешат увезти тело матери на родину, в Узбекистан. «Мы среднему брату не говорили, что мама умерла, он в Узбекистане сам, — рассказал Евгений. — Мы просто не знаем, как сказать, что мамы больше нет. Дети мои, как "Речной" проезжаем, всё говорят: "У меня баба Катя тут работает"...».





Читайте также:

Смерть верхом на белой «Панамере»

Подробности жесткого убийства сибиряка на Porsche: убийцы выбрали жертву по объявлению на автофоруме.