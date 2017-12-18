Поезженные машины: заменитель RAV4

Самый массовый в Новосибирске корейский кроссовер манит низкой ценой и почти не ломается

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — кроссовер Hyundai Tucson, самый массовый корейский внедорожник на новосибирской «вторичке». Его предложение равно легковому «Солярису» и почти вдвое превышает KIA Sportage. Почему этот компактный паркетник так популярен и может ли он заменить поезженного «японца» — в обзоре НГС.АВТО.


Поезженные машины: заменитель RAV4


Hyundai Tucson на вторичке — это не тот новый растолстевший Tucson последнего поколения, который стоит как Mercedes. Это автомобиль предыдущих компактных поколений — он дешевле «японцев» и вполне может заменить тот же Toyota RAV4 или Honda CR-V. 



Поезженные машины: заменитель RAV4


Корейцы создали этот автомобиль в 2004 году и вывели его на основные рынки мира. Кроссовер продавался в России, имел большой успех в США и Китае. Машинка играла в одном классе с «худеньким» ещё RAV4, но была доступней «японца». Набор потребительских качеств, не уступавший конкурентам, сделал Tucson хорошо продаваемым кроссовером, что теперь мы видим по вторичному рынку. 



Поезженные машины: заменитель RAV4


Первое поколение имело нейтральную внешность, большой выбор агрегатов, удобный трансформируемый салон. Автомобили предлагались с бензиновыми моторами 2,0 и 2,7 мощностью 142 и 175 л.с., а также с дизелем 2,0 мощностью 112 л.с. Трансмиссия — «механика» или гидротрансформаторный «автомат», привод передний или полный. Система 4WD здесь была построена на основе электронно-управляемой муфты с передачей на заднюю ось до 50% тяги. Имелась функция жёсткого распределения момента по осям 50/50.



Поезженные машины: заменитель RAV4


Интерьер Tucson не уступал «японцам» тех лет, задние сиденья можно было разложить и получить 1856 литров объёма, а также ровный пол.



Поезженные машины: заменитель RAV4


В 2009 году автомобиль увеличился в размерах, получил зализанную внешность и второе имя ix35. Это уже был современный кроссовер, с новой идеологией интерьера, с многочисленными электронными помощниками типа круиза, датчика давления в шинах, системы помощи при парковке.



Поезженные машины: заменитель RAV4


Модель оставалась более-менее доступной до 2015 года, когда её сменил Tucson третьего поколения — красивый, мощный и дорогой.



Поезженные машины: заменитель RAV4


Глобальных технических проблем с первыми двумя поколениями Tucson не было. Выходили из строя сайлент-блоки подрамника, быстро изнашивался ремень ГРМ, бензиновый мотор мог требовать частой регулировки зазора клапанов. Жёсткий пластик с годами может начать устраивать звуковой фон из различных сверчков и скрипов.



Поезженные машины: заменитель RAV4


Старенькие Tucson 2004–2006 годов на новосибирской «вторичке» стоят 500 000550 000 рублей.


Экземпляры 2007–2008 годов выставляются за 600 000650 000 рублей.


За второе поколение Tucson (ix35) 2009–2012 годов продавцы просят 750 000850 000 рублей.


Такие же машины 2013–2015 годов стоят 950 0001 050 000 рублей.



Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 11853
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (60)60
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено