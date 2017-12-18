Поезженные машины: заменитель RAV4

Самый массовый в Новосибирске корейский кроссовер манит низкой ценой и почти не ломается

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — кроссовер Hyundai Tucson, самый массовый корейский внедорожник на новосибирской «вторичке». Его предложение равно легковому «Солярису» и почти вдвое превышает KIA Sportage. Почему этот компактный паркетник так популярен и может ли он заменить поезженного «японца» — в обзоре НГС.АВТО.









Hyundai Tucson на вторичке — это не тот новый растолстевший Tucson последнего поколения, который стоит как Mercedes. Это автомобиль предыдущих компактных поколений — он дешевле «японцев» и вполне может заменить тот же Toyota RAV4 или Honda CR-V.













Корейцы создали этот автомобиль в 2004 году и вывели его на основные рынки мира. Кроссовер продавался в России, имел большой успех в США и Китае. Машинка играла в одном классе с «худеньким» ещё RAV4, но была доступней «японца». Набор потребительских качеств, не уступавший конкурентам, сделал Tucson хорошо продаваемым кроссовером, что теперь мы видим по вторичному рынку.













Первое поколение имело нейтральную внешность, большой выбор агрегатов, удобный трансформируемый салон. Автомобили предлагались с бензиновыми моторами 2,0 и 2,7 мощностью 142 и 175 л.с., а также с дизелем 2,0 мощностью 112 л.с. Трансмиссия — «механика» или гидротрансформаторный «автомат», привод передний или полный. Система 4WD здесь была построена на основе электронно-управляемой муфты с передачей на заднюю ось до 50% тяги. Имелась функция жёсткого распределения момента по осям 50/50.













Интерьер Tucson не уступал «японцам» тех лет, задние сиденья можно было разложить и получить 1856 литров объёма, а также ровный пол.













В 2009 году автомобиль увеличился в размерах, получил зализанную внешность и второе имя ix35. Это уже был современный кроссовер, с новой идеологией интерьера, с многочисленными электронными помощниками типа круиза, датчика давления в шинах, системы помощи при парковке.













Модель оставалась более-менее доступной до 2015 года, когда её сменил Tucson третьего поколения — красивый, мощный и дорогой.













Глобальных технических проблем с первыми двумя поколениями Tucson не было. Выходили из строя сайлент-блоки подрамника, быстро изнашивался ремень ГРМ, бензиновый мотор мог требовать частой регулировки зазора клапанов. Жёсткий пластик с годами может начать устраивать звуковой фон из различных сверчков и скрипов.













Старенькие Tucson 2004–2006 годов на новосибирской «вторичке» стоят 500 000 – 550 000 рублей.





Экземпляры 2007–2008 годов выставляются за 600 000 – 650 000 рублей.







За второе поколение Tucson (ix35) 2009–2012 годов продавцы просят 750 000 – 850 000 рублей.





Такие же машины 2013–2015 годов стоят 950 000 – 1 050 000 рублей.









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