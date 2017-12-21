Сделано по-чулымски: новосибирец потратил 25 миллионов на фитнес-центр в глубинке

Для города, где нет горячей воды, он сделал сауну с абонементом за 333 рубля в месяц

В начале декабря в Чулыме открылся двухэтажный фитнес-центр «Зарядка»
В начале декабря в Чулыме открылся двухэтажный фитнес-центр «Зарядка»

Новосибирский бизнесмен Евгений Федорченко открыл в Чулыме двухэтажный фитнес-центр. В городе, где временами вообще нет горячей воды, он установил цену на месячный абонемент в 333 рубля. А перед этим тут же построил огромный крытый рынок, где даёт торговые места продавцам с необычным товаром на три месяца бесплатно. Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправился в Чулым, чтобы познакомиться с бизнесменом и понять, зачем он всё это делает.

Новосибирский 42-летний бизнесмен Евгений Федорченко открыл в городе Чулыме Новосибирской области двухэтажный фитнес-центр. Для этого Евгений выкупил корпус недостроенного с 80-х годов магазина и сделал из него спортивный центр «Зарядка».


«В 2015 году мы провели экспертизу технического состояния конструкций, после чего занялись реконструкцией. Придумали с подрядчиком такую весёленькую цветовую гамму. А то у нас, извините, пол-Новосибирска мрачно выглядит», — заметил Евгений Федорченко.


Открыл «Зарядку» 42-летний новосибирский бизнесмен Евгений Федорченко
Открыл «Зарядку» 42-летний новосибирский бизнесмен Евгений Федорченко


Часть первого этажа «Зарядки» занял многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, на оставшуюся площадь скоро заедет Сбербанк. Второй этаж — порядка 1000 кв. м — занял фитнес-центр. На достройку здания бизнесмен взял кредит в 10 млн рублей: в само здание вложено 15 млн, «начинка» обошлась ещё в 10 млн. Погасить кредит Евгений планирует за пять лет, но признаётся, что деньги будет брать и из своего второго проекта — крытого рынка, который он построил здесь раньше.


Такому фитнес-центру могут позавидовать и в Новосибирске
Такому фитнес-центру могут позавидовать и в Новосибирске


На открытие «Зарядки» пришли мэр Чулыма и прочие важные чиновники города. Тёплые слова в адрес «начальника» проекта, как сказал ведущий церемонии, произнесли, красную ленту перерезали, дисконтные карты на посещение получили. На лицах читалось искреннее удивление от увиденного. Но как ещё можно отнестись к появлению в такой глубинке фитнес-центра такого уровня.


На открытии собрались местные чиновники во главе с мэром Чулыма Андреем Степановым (первый справа)
На открытии собрались местные чиновники во главе с мэром Чулыма Андреем Степановым (первый справа)


«Последний раз что-то спортивного характера в Чулыме открывалось очень давно — при Советском Союзе. И скажем так, сделано было всё наполовину. Я это называю "сделать по-чулымски". Местные, конечно, обижаются, но я им: "Вы же — лишь бы открыть, а потом, мол, бабло будет — и развернёмся!". Наляпают что-то и как-то, слепят хорошее и плохое… И это потом по 20 лет стоит. Но известно: нет ничего более постоянного, чем что-то временное», — улыбается Евгений и уточняет, что речь ведёт о спортивном комплексе, построенном давно, но до сих пор без обещанного стадиона, бассейна и благоустройства вокруг, о чём вспоминают перед каждыми выборами.


Старый спорткомплекс, возле которого так ничего и не построили — ни обещанный стадион, ни бассейн
Старый спорткомплекс, возле которого так ничего и не построили — ни обещанный стадион, ни бассейн


«Зарядка» может удивить и искушённого новосибирца. Тут есть всё: зал для силовых тренировок, беговые тренажёры, зал для фитнеса, есть место для борцов, любителей рукопашного боя и бокса. В каждой из раздевалок — душ с автоматической регулировкой воды, чтоб была экономия, плюс отдельная сауна. И это всё в городе, уточняет Федорченко, где нет централизованного горячего водоснабжения и коммерческих бань.


Самый дешёвый абонемент в фитнес-центре для учащихся и пенсионеров — 333 рубля в месяц
Самый дешёвый абонемент в фитнес-центре для учащихся и пенсионеров — 333 рубля в месяц


В формате «безлимит» (дневное посещение) для учащихся, студентов и пенсионеров при покупке годового абонемента всё это обойдётся в 333 рубля в месяц. Для остальных при покупке абонемента до конца года на двенадцать месяцев это будет стоить примерно 700 рублей в месяц. Или 1400, если посещать центр совсем уж в любое время. Занятия с тренером — дороже.


На вопрос, а не боится ли он, что пенсионеры за 333 рубля в месяц будут ходить в фитнес-центр только ради душа и сауны, Евгений ненадолго задумался, но после махнул рукой: «Пусть ходят».


Евгений показывает «умный» душ и сауну — чиновники удивляются
Евгений показывает «умный» душ и сауну — чиновники удивляются


Занятие по фитнесу среди чулымских фитоняшек
Занятие по фитнесу среди чулымских фитоняшек


Зал для любителей «железа» и силовых упражнений
Зал для любителей «железа» и силовых упражнений


Вообще Федорченко мало похож на типичного бизнесмена. Он не спешит получать быстрый доход, готов строить бизнес в глубинке и даже берёт под это кредиты. А ещё он байкер. Но не из тех, что два раза в год приезжают на байк-фестивали, чтобы покуролесить в пьяном угаре, а из тех, кто с парой-тройкой товарищей путешествует на мотоциклах по всему миру. Кстати, к подобным «путешественникам» из московского мотоклуба «Ночные волки» Евгений относится с раздражением: по его словам, их «акции» только усложняют жизнь нормальным байкерам, выезжающим на мотоциклах за границу.


Заниматься в фитнес-центр ходят и дети
Заниматься в фитнес-центр ходят и дети


Первый проект Федорченко — крытый рынок — тоже впечатляет. Площадь 2200 кв. м, около сотни арендаторов с товаром от маек и меховых шапок до мяса и готовых салатов в отделе кулинарии. Построен на месте обычного сельского базара с деревянным сортиром типа «скворечник». Этому бизнесу почти десять лет, и он уже приносит доход. Правда, в первые два года в рынок вложили около 30 млн рублей. В последующие — ежегодно по 3–5 млн собственных средств из текущей выручки.


Тренеры местные, но Евгений готов возить сюда профессионалов из Новосибирска
Тренеры местные, но Евгений готов возить сюда профессионалов из Новосибирска


Евгений улыбнулся: когда-то мало кто верил, что проект заработает. А на его желание сделать внутри рынка отапливаемый туалет чуть ли не крутили пальцем у виска: «Зачем? Есть же деревянная будка на улице». Теперь хозяина рынка, заскочившего сюда перекусить в столовой, каждый старается поприветствовать лично. И при встрече все искренне улыбаются.


На рынке можно купить всё: шапки, кофты, мясо, салаты, мороженое
На рынке можно купить всё: шапки, кофты, мясо, салаты, мороженое


«Я ввёл такое правило: если кто-то заходит на рынок с необычным товаром, мы ему предоставляем место на три месяца бесплатно. Что такое "необычный товар"? Ну для Новосибирска он может быть и обычным, а тут всё по-другому. Например, продажа ювелирных украшений», — энергичным тоном вещает Евгений в столовой, одновременно зачерпывая ложкой грибной суп. Причём оплаченный наличными. Хотя, казалось бы, ест бизнесмен в своей столовой — мог бы и не платить.


Местный маркетинг: при покупке от 99 рублей — компот в подарок
Местный маркетинг: при покупке от 99 рублей — компот в подарок


В собственной столовой Евгений честно рассчитался в кассе наличными
В собственной столовой Евгений честно рассчитался в кассе наличными


Прежняя «качалка» находилась в старом спорткомплексе и была размером примерно вот с эту раздевалку в «Зарядке»
Прежняя «качалка» находилась в старом спорткомплексе и была размером примерно вот с эту раздевалку в «Зарядке»


На вопросы, откуда стартовые деньги и почему всё же Чулым, новосибирец Федорченко откровенно признаётся, что работал в своё время арбитражным управляющим, поэтому была возможность забирать активы у предприятий-банкротов относительно недорого.


С местной церковью у бизнесмена не сложилось: говорит, купил у них старое здание, а потом здание церковь отсудила обратно, но деньги не вернулись
С местной церковью у бизнесмена не сложилось: говорит, купил у них старое здание, а потом здание церковь отсудила обратно, но деньги не вернулись


«Большая часть народа считает, что они не оказались в том месте, в котором оказался я. Лет десять назад руководил здесь предприятием, а потом его приватизировал. Но сначала вытянул его за уши. Это было госпредприятие, которое занималось поставкой продуктов на село. Когда я в это предприятие зашёл, выручка в месяц была 1,7 миллиона рублей, а когда я ушёл из него через два года, выручка была 18 миллионов в месяц. Почему ушёл? Мне [акционеры] сказали: "Мы сами всё сделаем". У меня были только активы — здания магазинов в деревнях», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Евгений и заметил, что эта фирма развалилась через два года после его ухода.


«Эту машину я недорого купил во время распродажи имущества одного банкрота», — заметил Евгений
«Эту машину я недорого купил во время распродажи имущества одного банкрота», — заметил Евгений


«Следующим моим проектом будет кофейня. Как зачем? Вот парень с девушкой познакомились, куда им идти? В местном ДК только хор бабушек, и всё. К тому же в Чулыме нет нормального кофе», — разводит руками Евгений.


Чулым — город, где все дома частные, но есть немного старых двухэтажек
Чулым — город, где все дома частные, но есть немного старых двухэтажек


Что-то вроде местного бизнес-центра: офисные помещения и магазины под одной необычной крышей
Что-то вроде местного бизнес-центра: офисные помещения и магазины под одной необычной крышей


Чуть погодя он говорит, что есть ещё идея открыть в городе банкетный зал на сто мест и показывать в фитнес-центре по вечерам после закрытия кино. Единственный кинозал в Чулыме, по словам Евгения, закрылся, так как коллективные просмотры переросли в коллективные пьянки, а где пьянка, там и дебош.


«Думаю, мне удастся перебороть это», — с оптимизмом заключил Евгений.


Читайте также:

Как новосибирец начал зарабатывать миллионы на создании экспонатов для необычных музеев по всей России и ближнего зарубежья.

Прочтений: 73219
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (244)244
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено