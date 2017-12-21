Сделано по-чулымски: новосибирец потратил 25 миллионов на фитнес-центр в глубинке
Для города, где нет горячей воды, он сделал сауну с абонементом за 333 рубля в месяц
Новосибирский бизнесмен Евгений Федорченко открыл в Чулыме двухэтажный фитнес-центр. В городе, где временами вообще нет горячей воды, он установил цену на месячный абонемент в 333 рубля. А перед этим тут же построил огромный крытый рынок, где даёт торговые места продавцам с необычным товаром на три месяца бесплатно. Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправился в Чулым, чтобы познакомиться с бизнесменом и понять, зачем он всё это делает.
Новосибирский 42-летний бизнесмен Евгений Федорченко открыл в городе Чулыме Новосибирской области двухэтажный фитнес-центр. Для этого Евгений выкупил корпус недостроенного с 80-х годов магазина и сделал из него спортивный центр «Зарядка».
«В 2015 году мы провели экспертизу технического состояния конструкций, после чего занялись реконструкцией. Придумали с подрядчиком такую весёленькую цветовую гамму. А то у нас, извините, пол-Новосибирска мрачно выглядит», — заметил Евгений Федорченко.
Часть первого этажа «Зарядки» занял многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, на оставшуюся площадь скоро заедет Сбербанк. Второй этаж — порядка 1000 кв. м — занял фитнес-центр. На достройку здания бизнесмен взял кредит в 10 млн рублей: в само здание вложено 15 млн, «начинка» обошлась ещё в 10 млн. Погасить кредит Евгений планирует за пять лет, но признаётся, что деньги будет брать и из своего второго проекта — крытого рынка, который он построил здесь раньше.
На открытие «Зарядки» пришли мэр Чулыма и прочие важные чиновники города. Тёплые слова в адрес «начальника» проекта, как сказал ведущий церемонии, произнесли, красную ленту перерезали, дисконтные карты на посещение получили. На лицах читалось искреннее удивление от увиденного. Но как ещё можно отнестись к появлению в такой глубинке фитнес-центра такого уровня.
«Последний раз что-то спортивного характера в Чулыме открывалось очень давно — при Советском Союзе. И скажем так, сделано было всё наполовину. Я это называю "сделать по-чулымски". Местные, конечно, обижаются, но я им: "Вы же — лишь бы открыть, а потом, мол, бабло будет — и развернёмся!". Наляпают что-то и как-то, слепят хорошее и плохое… И это потом по 20 лет стоит. Но известно: нет ничего более постоянного, чем что-то временное», — улыбается Евгений и уточняет, что речь ведёт о спортивном комплексе, построенном давно, но до сих пор без обещанного стадиона, бассейна и благоустройства вокруг, о чём вспоминают перед каждыми выборами.
«Зарядка» может удивить и искушённого новосибирца. Тут есть всё: зал для силовых тренировок, беговые тренажёры, зал для фитнеса, есть место для борцов, любителей рукопашного боя и бокса. В каждой из раздевалок — душ с автоматической регулировкой воды, чтоб была экономия, плюс отдельная сауна. И это всё в городе, уточняет Федорченко, где нет централизованного горячего водоснабжения и коммерческих бань.
В формате «безлимит» (дневное посещение) для учащихся, студентов и пенсионеров при покупке годового абонемента всё это обойдётся в 333 рубля в месяц. Для остальных при покупке абонемента до конца года на двенадцать месяцев это будет стоить примерно 700 рублей в месяц. Или 1400, если посещать центр совсем уж в любое время. Занятия с тренером — дороже.
На вопрос, а не боится ли он, что пенсионеры за 333 рубля в месяц будут ходить в фитнес-центр только ради душа и сауны, Евгений ненадолго задумался, но после махнул рукой: «Пусть ходят».
Вообще Федорченко мало похож на типичного бизнесмена. Он не спешит получать быстрый доход, готов строить бизнес в глубинке и даже берёт под это кредиты. А ещё он байкер. Но не из тех, что два раза в год приезжают на байк-фестивали, чтобы покуролесить в пьяном угаре, а из тех, кто с парой-тройкой товарищей путешествует на мотоциклах по всему миру. Кстати, к подобным «путешественникам» из московского мотоклуба «Ночные волки» Евгений относится с раздражением: по его словам, их «акции» только усложняют жизнь нормальным байкерам, выезжающим на мотоциклах за границу.
Первый проект Федорченко — крытый рынок — тоже впечатляет. Площадь 2200 кв. м, около сотни арендаторов с товаром от маек и меховых шапок до мяса и готовых салатов в отделе кулинарии. Построен на месте обычного сельского базара с деревянным сортиром типа «скворечник». Этому бизнесу почти десять лет, и он уже приносит доход. Правда, в первые два года в рынок вложили около 30 млн рублей. В последующие — ежегодно по 3–5 млн собственных средств из текущей выручки.
Евгений улыбнулся: когда-то мало кто верил, что проект заработает. А на его желание сделать внутри рынка отапливаемый туалет чуть ли не крутили пальцем у виска: «Зачем? Есть же деревянная будка на улице». Теперь хозяина рынка, заскочившего сюда перекусить в столовой, каждый старается поприветствовать лично. И при встрече все искренне улыбаются.
«Я ввёл такое правило: если кто-то заходит на рынок с необычным товаром, мы ему предоставляем место на три месяца бесплатно. Что такое "необычный товар"? Ну для Новосибирска он может быть и обычным, а тут всё по-другому. Например, продажа ювелирных украшений», — энергичным тоном вещает Евгений в столовой, одновременно зачерпывая ложкой грибной суп. Причём оплаченный наличными. Хотя, казалось бы, ест бизнесмен в своей столовой — мог бы и не платить.
На вопросы, откуда стартовые деньги и почему всё же Чулым, новосибирец Федорченко откровенно признаётся, что работал в своё время арбитражным управляющим, поэтому была возможность забирать активы у предприятий-банкротов относительно недорого.
«Большая часть народа считает, что они не оказались в том месте, в котором оказался я. Лет десять назад руководил здесь предприятием, а потом его приватизировал. Но сначала вытянул его за уши. Это было госпредприятие, которое занималось поставкой продуктов на село. Когда я в это предприятие зашёл, выручка в месяц была 1,7 миллиона рублей, а когда я ушёл из него через два года, выручка была 18 миллионов в месяц. Почему ушёл? Мне [акционеры] сказали: "Мы сами всё сделаем". У меня были только активы — здания магазинов в деревнях», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Евгений и заметил, что эта фирма развалилась через два года после его ухода.
«Следующим моим проектом будет кофейня. Как зачем? Вот парень с девушкой познакомились, куда им идти? В местном ДК только хор бабушек, и всё. К тому же в Чулыме нет нормального кофе», — разводит руками Евгений.
Чуть погодя он говорит, что есть ещё идея открыть в городе банкетный зал на сто мест и показывать в фитнес-центре по вечерам после закрытия кино. Единственный кинозал в Чулыме, по словам Евгения, закрылся, так как коллективные просмотры переросли в коллективные пьянки, а где пьянка, там и дебош.
«Думаю, мне удастся перебороть это», — с оптимизмом заключил Евгений.
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Илья Калинин
Фото автора