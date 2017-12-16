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Джип теперь не нужен

НГС нашёл простейшее средство, как сделать легковушку проходимой в городе

Зима окончательно вступила в силу и портал НГС.АВТО решил сделать подборку автотоваров, которые могут облегчить жизнь водителей в это холодное время года. В обзор вошли не только «зимние» товары, но и новинки рынка автоаксессуаров, и «всесезонка», и самые популярные изделия последнего времени.

Антигололёдный реагент «Антибукс»


Джип теперь не нужен


По замыслу производителя, эта смесь солей с гранитной крошкой позволит вам выехать из ледяного плена, если вы забуксуете — достаточно просто подсыпать смесь под колёса. Производитель — отечественное ООО «ГУДХИМ»,  объём 2 литра, цена 165 рублей в магазинах города. 



Джип теперь не нужен


Попробуем испытать смесь, действительно ли она поможет при лёгкой пробуксовке в городских условиях. Заезжаем на переднеприводной машине в небольшой пригорок — и вот она, пробуксовка. 



Джип теперь не нужен


Правое колесо шлифует, левое стоит на месте. Сыпем смесь под правое колесо, примерно четверть бутылки. 




Снова газ — и о чудо, правое колесо начало заметно цепляться за дорогу. Но выехать мы всё-равно не можем, поскольку блокировки дифференциала здесь нет, и как только правое колесо получило более цепкую связь с дорогой, начало крутиться и проскальзывать левое колесо. Отсюда главный вывод — если забуксуете и будете пользоваться этим реагентом, сыпьте под оба колеса на ведущей оси, тогда автомобиль спокойно выедет.  



Стеклоочиститель без резкого запаха FINJOY


Джип теперь не нужен


Наконец-то методом проб и ошибок удалось найти сертифицированную жидкость на основе разрешённого в РФ изопропилового спирта без жуткого резкого запаха. Ранее портал НГС.АВТО уже проводил тест различных стеклоочистителей, и почти все они раздражали своим сильным спиртовым ароматом. 



Джип теперь не нужен


FINJOY тоже имеет запах, но он мягкий и быстро выветривается. Стоимость 4-литровой упаковки 189 рублей, температура замерзания -20 градусов. Изготовителем указано ленинградское ОАО «Химик», но судя по названию и иностранным буквам, эта жидкость имеет финское происхождение.     



Органайзер на переднее сиденье автомобиля


Джип теперь не нужен


Изделие представляет собой накидку на спинку переднего сиденья с многочисленными отделениями и карманами. Есть лямки крепления, в карманах можно разместить бутылки, салфетки, смартфон, планшет. Материал — войлок, цена за одну штуку на «Алиэкспрессе» — 363,35 рубля.



Держатели кабелей


Джип теперь не нужен


Набор из 6 держателей для проводов в салоне. Приклеиваются на скотч к деталям интерьера и позволяют упорядочить хаос из кабелей зарядного устройства телефона, видеорегистратора и других электроприборов в салоне. Производство Китай, цена 200 рублей в магазинах города.



Сгон для воды «три в одном»


Джип теперь не нужен


Сгон для воды имеет не только основную резиновую часть, но и матерчатую насадку для протирки насухо а сложных местах, а так же встроенный резервуар для воды или жидкости стеклоочистителя. Производство Китай, цена 299 рублей в магазинах города.


Проектор на лобовое стекло 


Джип теперь не нужен


Это GPS-устройство размещается на передней панели автомобиля и проецирует на стекло показания скорости — ваш автомобиль будет похож на какой-нибудь дорогостоящий «Мерседес», не говоря уже об удобстве. Цена на «Алиэкспрессе» — 1 527,99 рубля.


Многофункциональные крючки


Джип теперь не нужен


Крепятся за подголовники передних сидений или за какие-нибудь выступы в багажном отделении. Позволяют подвешивать или крепить сумки, чтобы они не разлетались по багажнику или заднему сиденью. Цена за пару 139 рублей в магазинах города.



Дорожный писсуар


Джип теперь не нужен


Ну и напоследок вещь, которая может оказаться крайне незаменимой в длительных путешествиях или в огромных новосибирских пробках. Портативный писсуар для детей и взрослых позволяет облегчить жизнь и сократить количество остановок в пути. Цена на «Алиэкспрессе» — 316,04 рубля.


Внимание, НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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