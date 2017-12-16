«Я паркуюсь как чудак»: камнем по стеклу

Новосибирцы продолжают мстить за парковку, и как тонированный «Мерседес» ООО унизил жителей центра

В новом, 52-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередная месть за парковку, коллекция «Мерседесов» на тротуарах центра и фотосессия двух дорогих внедорожников прямо на проезжей части.





Открывает выпуск пример очередной народной мести за парковку. Этот «Шевроле» получил камень на лобовое стекло и процарапанную по борту надпись. Хорошо, что мстители культурные попались, в своём послании обращаются на «вы».













Далее в выпуске — коллекция «Мерседесов». Этот белый с номерами ООО читатели застукали на тротуаре в центре. «Советская, 18. Вообще обнаглели, если номер OOO — значит всё можно?! Весь тонированный в круг, так что, тоже можно?» — крайне возмущён автор снимка Сергей.













Этот, тоже белый, расположился в самом начале Советской. «Пешеходный переход у собора Александра Невского. Стоит прямо на пешеходном переходе. Два эвакуатора проехали мимо, хотя обычно активно эвакуируют тех, кто стоит на расстоянии менее 5 метров до знака», — сообщает Дмитрий.













Серый внедорожник «Мерседес» обнаружили тоже в центре. «Чаплыгина, 47. Без тени смущения залез на газон. Вон, кстати в сереньком пальто слева убегает сам водитель», — рассказывает Игорь.













Если надо остановиться — включаем аварийку, и пусть автобусы объезжают.













«Тротуар, ведущий к детской поликлинике по Доватора, 13/1. Этот родитель привез своё чадо на приём к доктору, а на остальных ему всё равно, он же чудак. Мамам с коляской приходится обходить автомобиль по проезжей части. На пинки по колёсам и стук по лобовому стеклу сигнализация не реагирует», — переживает Наталья.













«Леди припарковала свою машину прямо на пешеходном переходе около детского сада, перегородив сам переход. К сожалению, этот пешеходный переход по улице Земнухова регулярно блокируют своими машинами автохамы», — пишет нам читательница Екатерина.















«Занято 2 места. И без того маленькая парковка у поликлиники на Новогодней, 35», — заметил непорядок читатель Александр.













Красный проспект. Ничего необычного, «Лексус» заехал на тротуар.













«Владелец "Лексуса", видимо, очень не любит ходить пешком, поэтому парковаться старается максимально близко к подъезду, даже если таким образом перегораживает пандус», — сообщает Михаил.















«Возле здания Заксобрания два автомобилиста решили устроить фотосессию, расположившись на встречке, создавая аварийную ситуацию. До проезжающих мимо сигналящих авто дела им не было», — делится наблюдениями Алена.













«Водитель RAV4 запарковался прям на переходе к ТЦ Академгородка. А доблестная полиция 200 метрами выше гоняет пешеходов», — поведал нам о суровых нравах Академгородка читатель Данила.











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