Живут как Кошкин с собакой

По восточному календарю символом наступающего года будет жёлтая собака. Многие новосибирские чиновники, спортсмены, актёры и бизнесмены не скрывают свою безграничную любовь к этим преданным животным и считают псов настоящими членами семьи. Они показали корреспонденту НГС.НОВОСТИ фотографии своих любимцев и рассказали, как собаки появились в их домах: одни всю жизни мечтали о собаке, а другие случайно встретили друга на провинциальной ярмарке и больше никогда не расставались.









Максим Коротких, директор сети ресторанов «Таверна», и Мишка: «Наш сенбернар Мишка весит в районе 90 килограмм — сенбернары одна из самых крупных пород, даже в книге рекордов Гиннеса сенбернар самая большая собака. Это не первая наша собака. Предыдущий погиб из-за укуса клеща, мы не смогли спасти. Долго горевали, но решили, что он к нам вернётся в будущем, и мы узнаем его в глазах другого щенка. И пустили всё на самотёк.









Потом наткнулся на объявление о продаже щенков сенбернара за очень дорого. Посмотрел телефон — это наша знакомая, мы в кругу собаководов общались, знаем крупных заводчиков. Позвонил, просто поговорили, сказал, что если будет какая-нибудь собака необычная, пусть имеет нас в виду. И она позвонила, говорит, есть щенок, его хотят забрать в Египет, а ей жалко продавать, ведь там жарко. Мы приехали посмотреть помёт, и Мишка прям запал нам в душу. Надеюсь, в следующем году он принесёт удачу, он и так нам приносит радость».











Мария Лондон, телеведущая, собаки Буран и Ричард: «11 лет назад ребёнок сломал ногу, когда попали в аварию, мне хотелось его поддержать. Давно заглядывалась на ретриверов, у меня их ещё не было, так и появился старший. Зовём его в простонародье Буня, Буран. А младший появился, когда у старшего было подозрение на инсульт, он заболел, плохо ходил. Ветеринар сказал, что собака старенькая, кардинально вылечиться сложно, а вот если рискнём взять щеночка, то тогда парень повеселеет. Мне почему-то не пришло в голову, что бывают собаки поменьше. Так появился Ричард. Он у нас бедолага, мы уже четвёртые руки, — парень кочевал, потому что без документов. Старший всё время прячется от нападок младшего, но в результате: когда три года назад Буня не мог подниматься по лестнице, я его подталкивала сзади, то теперь он забегает — переносится как угорелый, лишь бы младший не доставал. Задача поставленная выполнена, собака абсолютно здорова.









Младший — парень доминантный: смотреть телевизор ложится на старшего, приходится перевоспитывать. Мне кажется, умнее собак, чем ретриверы, не существует. Внук заплакал в коляске, по очереди принесли ему игрушки. Сперва младший, а потом старший посмотрел на него и тоже принёс. Как вот до них дошло? Младший ещё отвязывает зубами своего друга лабрадора, которого привязывают во дворе».









Юлия Гаврилова, олимпийская чемпионка по фехтованию, и Джесси: «Джесси — джек-рассел-терьер, ей пять лет. С детства я очень хотела собаку, очень их люблю. Как-то раз смотрела сайт, увидела её на фотографии — решила взять. У нас собака это член семьи, как ребёнок, наверное. Про детей говорят, что свои дети самые лучшие, так и про собак — хочется говорить всё самое хорошее. И даже если есть какие-то недостатки, то у любимых членов семьи их просто не замечаешь. Джесси очень активная, это черта джек-расселов, по-моему, она целыми сутками может играть. Когда возвращаюсь со сборов или соревнований, она не знает, как выразить эмоции: скулит, пищит, набрасывается. Жалко её в этот момент, понимаешь, как она скучала, она же не знает, где я была. Независимо, какой символ года, она всегда важна для меня».











Светлана Прутис, актриса театра «Глобус», и Рэй: «У нас много лет живут собаки. До этого собака уже ушла из жизни. Думали, больше не будем, слишком тяжело с ними прощаться. Муж, актёр Евгений Калашник, был против, а мы с сыном сказали, что нас больше — собака у нас будет. У нас никогда не было маленькой собаки, были ирландский сеттер, ризеншнауцер, американский коккер, русский спаниель, очень давно была догиня. А тут маленький, но шибко сообразительный. Он у нас беспородный, помесь чихухуа и йоркширского терьера — весьма забавная собака. Когда смотришь объявления, а там у щенка дата рождения совпадает с твоей собственной — 17 декабря, то удержаться совершенно невозможно. У нас он появился полтора года назад, весной. Назвали Рэем, а в сентябре приезжает режиссёр Егоров, ставит спектакль по Брэдбери и приглашает туда моего мужа. Забавная ситуация, когда на рабочем столе папочка лежит “Рэй”, где его фотографии, а рядом папочка “Брэдбери” — там все тексты спектакля. Всё это совместилось, и я такая про себя: "Ой", смешно вышло. А 1 сентября, когда мы должны были дать ответ, собака ломает ногу. Он же маленький, косточки тоненькие, спрыгнул со стола — он долго думал, что он кошка. И сейчас, когда едем на спектакль, берём его с собой: с кошками оставлять нельзя, они на него охотятся. Пока мы на сцене, он сидит с кем-нибудь в гримёрке. Очень любит ездить на работу, всегда понимает, что "Ага, папа собирается. Всё- всё-всё! Мы идём работать в театр!"».









Анна Шпикельман, «Миссис Россия Мира», и Майя: «Бишон фризе Майя появилась у нас пять лет назад. Мы тогда только поженились, детей пока не планировали, потому что поженились очень рано, но было такое большое количество любви, что хотелось её кому-то подарить. Решили завести домашнее животное, я была за кошку, муж за собаку. В детстве у меня и мужа были собаки, но тогда были родители, которые кормили, гуляли, а взять ответственность за животное — это впервые, ведь надо понимать, что это навсегда, что это член семьи. Сошлись на бишон фризе — такой диванной собаке, почти кошке. Я случайно наткнулась в интернете на фото такого облака в виде головы, узнала, что это за порода: общительная и любит детей. Начали искать в Новосибирске, оказалось, найти такую собаку без породных проблем по здоровью сложно. Случайно увидела объявление в Барнауле о помёте от 28 мая — это годовщина нашего знакомства с мужем. Мы зашли в комнату, там было трое щенков: двое спали, у них своя возня была, а Майя сразу к нам побежала. Хозяева предупреждали, что она самая резвая из помёта, она до сих пор такая и есть. Она спокойная, покладистая, не пакостит, с появлением ребёнка, конечно, привлекала к себе внимание, но ничего не портила. Наверное, характером она больше похожа на мужа — в семье он такой спокойный и более рассудительный. Но доля вредности в Майе, как в каждой женщине, есть».









Анна Терешкова, руководитель департамента культуры и спорта, и Бонбон: «На прошлый Новый год девочкам подарили немецкого карликового шпица. Назвали Бонбон — с французского "конфетка". Летел он к нам с приключениями. Дочка везла его из Москвы, купила билет, собиралась уже садиться на рейс, а там уже летит кошка — по правилам перевозки оказалось, что нельзя, чтоб собака и кошка были в одном салоне. Дочери пришлось оставаться в Москве, хотя ей негде было ночевать. Ей и бедной собачке пришлось без еды, без всего сидеть в аэропорту. Дочь у кого-то попросила корм. Я не думала, что вся семья в него влюбится. Если мы с девчонками куда-то едем на каникулы, то с ним сидит бабушка, забирает его к себе, заботится о нём, закапывает глазки. Он стал общим любимцем, семейной игрушкой. Он очень любит быть на руках, ему обязательно нужно общество, постоянно переживает, если его закроют в комнате, тявкает, а с нами, наоборот, затихает».











Екатерина Дорогина, актриса «Красного факела», и Рафаэль: «Рафаэль появился у меня спонтанно. В выходной я проснулась и поняла, что очень хочу собаку. Даже не знала, какую породу, просто поняла, что мне нужен пёс. Начала искать. Хотела мини-хаски, но таких щенков не было в нашем городе. О породе бишон фризе я вообще не знала, случайно увидела этот комочек прекрасный. Была девочка, я ездила её смотреть куда-то далеко, за 6-й микрорайон, но она стоила просто безумных денег. Я решила это обдумать, и мне позвонили из Новокузнецка, сказали, что у них есть мальчик, и предложили привезти в два раза дешевле. И мне его привезли на площадь Ленина, ночь уже была, темно, я приехала с подружкой. Мне его достали из куртки, а он меньше ладошки, весь беленький такой. Взяла на ручки, он начал поскуливать, и я влюбилась. Он был такой смешной и неловкий, не мог запрыгнуть на диван, всё время падал. Месяца через четыре я взяла ещё котёнка Зефира.









Они замечательно сдружились: спят вместе, кот, бывает, вылизывает собаку».









Роман Завадский, солист НОВАТ, и Соня: «Соню мы взяли на ярмарке в Зеленогорске, когда ещё жили в Санкт-Петербурге. Там стояла девочка деревенская, которая раздавала щенков. Летом Соне будет уже шесть лет, очень дружит с нашей кошкой. У соседей по коммуналке окотилась кошка, раздали всех котят, а одна кошечка была маленькая, больная. Мы её прооперировали, грыжу зашили, — выросла красавица. Они с Соней замечательно ладят.









Переезд в Новосибирск Соня хорошо перенесла. Сперва я переехал, а потом жена с животными. Кошке пришлось дать успокоительного, она ещё потом два дня отходила, а Сонька бегала радостная по аэропорту, хвостом виляла».











Валерия Кручинина, актриса «Красного факела», и Бастер: «Брюссельского грифона Басю я завела, когда начала жить отдельно. У мамы аллергия на кошек и собак, и в детстве я не могла никого завести, а это же мечта многих детей, иметь собаку. У меня были крысы, хомячки, черепашки, тайно заведённые от мамы. И как стало возможным, мы с мужем купили собаку. Я выбирала маленькую, потому что мне жалко, когда больших собак заводят в квартирах. Смотрела разных пород, и йоркширских терьеров, и мопсов, а когда пришли смотреть грифонов, я увидела Бастера, сразу почувствовала — он мой друг.









Я ушла и думала, как же он там, скорее ждала следующего дня, чтоб забрать его. Бася стал звездой нашего дома, такой маленький эгоист, которого все любили и тискали. Несмотря на то что грифоны маленькие собаки, они очень умные, компанейские. Я научила его всем командам: лежать, сидеть, дай лапу, "Бася, танцуй". Грифоны привязываются к одному хозяину. Я бы сказала, что слушает он мужа, а любит меня. Без меня он не может, если уезжаю, он может не есть три дня, страдает, грустит. Собаки очень преданные, почему люди их так любят. Бася тому пример».











Константин Кошкин, партнёр компании Boft , и Перчик: «Это вест-хайленд-уайт-терьер, ему уже четыре года. Полное имя Персивальд, но дома зовём Перчик.









Мы давно обещали дочери собаку, и, когда она подросла, ей исполнилось 10 лет, мы купили ей щенка с обещанием, что она будет за ним ухаживать, гулять утром и вечером обязательно, это её обязанности. Перчик очень легко дрессируется, хорошая собака для ребёнка».









Ольга Ребковец, руководитель проекта «Тотальный диктант», и Шерхан: «Мопс Шерхан появился у нас в 2014 году. С мужем мы сошлись в любви к собакам, несколько лет работали волонтёрами на собачьих выставках — раздавали медальки, всех гладили, присматривались, кого бы взять. Выбор был между французским бульдогом и мопсом, а в один прекрасный день муж принёс мне на работу вот это прекрасное животное. Шерхан больше похож на мужа — оба любят поспать, вместе они похрапывают в кровати. Судьба у Шерхана не очень лёгкая.









Когда ему исполнилось три месяца, выяснилось, что у него врождённый дефект позвоночника. Мы старались лечить, делали операцию, но это не очень помогло. Теперь он у нас немного собака-инвалид, задние лапы не ходят. Он волочит их за собой, но это не мешает ему быть счастливым домашним псом. Наш Сын Фёдор родился уже после появления Шерхана. У них банда, которая работает на отъём еды, — Шерхану нельзя есть еду с общего стола, но Фёдор иногда утаскивает ему что-нибудь вкусного».











Алексей Камерзанов, путешественник, Иня и Юма: «Это чудная порода шиба-ину, у меня мама Иня с дочкой Юми. По-японски Иня – Иньёитари – означает “Вселенская женская любовь”, а Юми – Фуюна Юми – “Зимнее Море”. Это потомки собак, которые у меня были еще в двухтысячных годах. Мама Иня — дочка предыдущей собаки. Эту породу мы впервые увидели у друзей в путешествии, тогда в Новосибирске это ещё была очень редкая порода. Когда я встречал на улице, всегда говорил: “О, это шиба-ину, я знаю такую!”. У них очень позитивный характер, добрые, отзывчивые собачки, плюс они относительно небольшие. Они приносят мне тапочки, не всегда, правда, отдают. Будучи очень импульсивными животными, они могут с ними ещё час бегать и радоваться, что ты пришёл. На самом деле, у меня было много разных собак с детства, с малых лет у нас всегда была собака в семье, но независимо от породы это очень здорово, когда есть живое существо, которое независимо от твоего настроения жутко радо видеть, когда ты пришёл домой. Знакомые заводили кролика — он мягкий, пушистый, но безэмоциональный, непонятно, рад он тебе или нет. Собака — это нечто иное, сразу видишь фонтан эмоций».





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