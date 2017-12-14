Тест-драйв: Дмитрий Косенко с помощью мизинца и лопаты испытал «японца», который мечтает стать BMW

Обновлённая Mazda-«матрёшка» 2017 модельного года получила главный внешний признак современных «Мазд» — мощную акулью радиаторную решётку. Если на старших кроссоверах эта решётка имеет обратный уклон, то у «трёшки» она стоит вертикально, что, в общем, не лишает её агрессивности. Почему такая красивая машина не блещет высокими продажами и зачем для Mazda 3 оставили только «малюсенький» 1,5-литровый мотор — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.









Модель Mazda 3 (предоставлена официальным дилером «Фастар») играет в С-классе, который испытывает нелегкие времена, поскольку слева его пожирает растолстевший В-класс, а справа – дешёвые кроссоверы типа «Креты» и «Дастера».















Поэтому «трёшка», как и многие другие машины, больше всего пострадала от такой ситуации – продажи минимальны. Фактически в классе остались только три мощных игрока – Skoda Octavia, Ford Focus и Kia Ceed. «Октавия» берёт своим простором, огромным багажником и полу-немецким происхождением, «Фокус» продается со значительными скидками, «Сид» хорош своим сбалансированным сочетанием цена/качество. А что же предлагает Mazda 3?















Ну, во-первых, это самобытный «маздовский» дизайн. Интересные волновые линии, мощная «морда», красивая оптика – спереди автомобиль почти безупречен. И глядя в зеркало заднего вида не всегда поймешь – «трёшка» это или старшая «шестёрка».















Неплоха и корма – гармоничные фонари, правильные пропорции, небольшой спойлер на крышке багажника.















А вот в боковой проекции волновой дизайн сыграл с «трёшкой», в отличие от других «Мазд», злую шутку. Подоконная линия в районе водительской двери зачем-то сильно провалилась вниз, сделав восприятие машины более «игрушечным».















Картину довершили низко посаженные дверные ручки, которые разрушили всю гармонию правильных пропорций. Поэтому Mazda 3 и воспринимается меньше, как «Октавии», так и «Фокуса», который короче «трёшки» на 4,6 см.















А вот в салоне с простором всё нормально. Передняя панель в меру выдаётся в салон, пространство эргономически выверено, ничего не выпирает, не сжирает драгоценное место, как у того же «Фокуса».















Качество отделки салона «Мазды» можно назвать лучшим в классе. Пластик передней панели мягок и дорог на вид, пластик дверей напоминает обшивку кожей, различные вставки имеют модный сейчас титановый оттенок, а не цвет банальной серебрянки.















«Мазда» давно стремится к премиальным немцам, в частности к BMW, и это ей удается. Баварский руль, выносной баварский монитор на передней панели, баварский кругляш управления медиасистемой на центральном тоннеле.















Управление медиа рукояткой здесь внизу — удобно и современно. Постепенно от банального тыканья пальцами в монитор многие производители откажутся. А вот ручку регулировки громкости, которая находится тут же внизу, надо было сделать побольше – её приходится буквально подцеплять и сжимать кончиками пальцев.















Интересное оформление приборки – спидометр и «крылышки» сбоку от него повторяют серединку и спицы руля.















Руль очень лёгок на парковке - по моей личной «мизинчиковой» шкале вращения одним мизинцем баранка получает 5 баллов.















Сзади места достаточно – сиденья завалены назад и вниз. Но когда садишься в них, приходится практически «приземлятся».















А что с багажником? Будем измерять его этим «лопатомером» длиной 138 сантиметров, влезет или нет. На первый взгляд, лопата не умещается, ни по диагонали, ни, разумеется, прямо.















Но если краешками совка протиснуться между обшивкой багажника и задним сиденьем, всё получится – «лопатомер» встал впритык по диагонали, крышка спокойно закрывается. Кстати механизм багажной крышки какой-то жесткий. При открывании багажника крышка и не собирается полностью распахиваться, мало того, ее надо с усилием тянуть вверх.













А теперь моторное отделение. Здесь установлен двигатель SKYACTIV последнего поколения объемом 1,5 литра с высокой степенью сжатия. Заявлена хорошая экономичность - 7,4 литра на 100 километров в городском режиме. Выдаёт эта атмосферная «полторашка» 120 л.с., разгон до сотни - 11,8 сек. Не, не гонка.













Впрочем, по городу едет машинка задорно и динамично, хорошо входит в повороты, держится за дорогу обеими осями – сзади то многорычажка.















Мотор, работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом, начинает зудеть после 3 000 оборотов, но в принципе он неплохо заизолирован для стандартной городской езды. В целом шумоизоляция удовлетворительна, слышны колёса, но нет раздражающего общего звукового фона.















Подвеска чуть слышно бухает при попадании в яму с острыми краями, но нельзя сказать, что машина жёсткая. Комфорт достигается упругостью, кажется, что автомобиль лёгок и весело скачет по кочкам.















Клиренс здесь вроде бы невелик, всего 15,5 см, но «Мазда» неплохо лазит по сугробам, может спокойно взгромоздиться на бордюр.















Стоит эта «трёшка» с мультимедиа, климатом, кнопкой запуска двигателя, омывателем фар и литьем 1 261 000 рублей. Это чуть дешевле аналогичной 122-сильной «Тойоты Короллы» на вариаторе за 1 279 000 рублей.















А если в «Мазде» добавить круиз, светодиодные фары, датчик света/дождя, парктроник, камеру и обогрев руля получится 1 356 800 рублей. Это уже уровень цены неплохо оснащенной «Шкоды Октавии».







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