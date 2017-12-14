Банк забрал мои деньги. Что делать? Инструкция от НГС

Новосибирцы жалуются на перебои в работе банковских карт — эксперты объяснили, что происходит

Когда карта не работает, спасает старая добрая наличка
Когда карта не работает, спасает старая добрая наличка

Этой зимой россияне столкнулись с неожиданными неприятностями при использовании банковских карт. В начале декабря Сбербанк по ошибке списал деньги у своих клиентов, об ошибках обслуживания в терминалах других банков предупреждал своих клиентов и ВТБ. В редакцию НГС.НОВОСТИ поступили жалобы от новосибирцев, которые оказались в неловкой ситуации на кассах магазинов: средства со счёта ушли, но покупка не прошла. НГС.НОВОСТИ обсудили проблему с банками и составили советы для тех, кто внезапно попал в похожую ситуацию. Однако едва ли они вас обрадуют. 

Что произошло?

Ещё 4 декабря пользователи соцсетей по всей России сообщали об ошибочных списаниях Сбербанка — по их словам, банк несколько раз снимал деньги за одну и ту же покупку. Банк ошибку признал и пообещал восстановить средства в течение пяти рабочих дней. До этого перебои в работе были по всей России 30 ноября, а после — 8 декабря в Москве, их Герман Греф объяснил переходом банка на новое программное обеспечение. «Первый сбой получил достаточно обширное распространение. Причина была выяснена: мы применили к картам новое программное обеспечение. Новый патч был доработан с большим количеством изменений. Новая система была дважды испытана в ночном режиме и на плановых индустриальных испытаниях, на пике нагрузки, в 8 часов вечера, случился сбой. В результате мы теряли до 40% операций по картам, это продолжалось в течение 50 минут», — цитировал Грефа ТАСС. Списания 4 декабря глава банка не прокомментировал.


Как с этим обстояли дела в Новосибирске?

Судя по соцсетям, 4 декабря пострадали и новосибирские клиенты. В этот день новосибирец Роман попал в неловкую ситуацию на кассе гипермаркета «Ашан Сити» в ТЦ «Голден Парк», рассказал он НГС.НОВОСТИ. По его словам, он собирался оплатить покупки картой Сбербанка, но терминал выдал ошибку и платёж не пропустил. Менеджер торгового зала «настояла», чтобы Роман оплатил покупку наличными, по счастью, они у него с собой были, рассказывает новосибирец. Тем не менее через три часа, несмотря на оплату наличными, платеж списался ещё и с его карты. В «Ашане» ему сказали, что деньги рано или поздно вернутся, мужчина написал жалобу в Сбербанк. Деньги вернули только на девятый день после ошибки. «Звонил в "Ашан", там сообщили, что все средства они вернули на следующий день в банк, и сослались на то, что это банк, который вас обслуживает, так долго переводит списанные средства. 9 дней — это очень долго. Придётся снова жаловаться на работу Сбербанка и на Грефа. И этот банк претендует на 1-е место в российской банковской системе?» — возмущается новосибирец.


Что говорят банки?

Ничего конкретного. Стоит отметить, что все опрошенные НГС.НОВОСТИ банки не ответили, почему случаются такие ситуации. В пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк» случай Романа прокомментировали так: «Если при оплате банковской картой списание денежных средств не прошло в момент совершения покупки (сбой в работе платежных систем, сбой в работе терминала), а списание денежных средств произошло позже, необходимо составить обращение в банк-эмитент, приложив чек покупки, оплаченной наличными (либо другой банковской картой). Обращение клиента будет рассмотрено в установленные сроки. В случае подтверждения технического сбоя денежные средства клиенту будут возвращены на счёт банковской карты». Конкретные сроки в пресс-службе не озвучили.


А точно дело в банках?

Сами банки считают, что ошибки могут происходить и у других участников операции. К примеру, в Сбербанке отметили, что проблемы могут возникать у платёжных систем: «Все банки-эквайреры при осуществлении платежей взаимодействуют с международными платежными системами Visa Electron, MasterCard, НСПК МИР, а также банками-эмитентами. Ошибки при осуществлении платежей могут возникать не только по причине неработоспособности оборудования, но и отказов и сбоев на стороне других участников расчётов».


В Райффайзенбанке, на сбои в обслуживании которого также жаловались читатели НГС, отмечают, что повлиять на сбои в банке-эмитенте или банке-эквайрере клиент не может.


Не заговаривайте мне зубы. Что всё-таки случилось с обслуживанием по картам? Это опасно?

В Райффайзенбанке уверяют, что сбоев в работе карт больше не становится. Но так может показаться из-за того, что карт в принципе стали выпускать больше и клиенты стали расплачиваться ими чаще. По информации пресс-службы, в первом полугодии 2017 года клиенты стали реже снимать наличные со счёта (количество таких операций стало на 16% меньше, чем в том же периоде прошлого года) и чаще расплачиваться непосредственно картой. «Относительно общего количества карт и совершаемых по ним ежедневно операций количество ошибок незначительно — не превышает сотой доли процента», — говорят в Райффазенбанке.


Сколько придётся ждать, пока деньги вернутся?

Некоторые операции отменяются мгновенно, но есть и такие случаи, в которых деньги придётся ждать несколько месяцев, говорят в банках. «Задвоение операций отменяется оперативно. В случае замятия средств в нашем банкомате, в более половины случаев средства возвращаются в этот или следующий рабочий день. В трудных ситуациях, когда требуется провести расследование инцидента, сотрудник может предложить написать обращение», — сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка. Ждать свои деньги, в зависимости от случая, можно от одного дня до месяца по внутрироссийским операциям или двух — по международным, говорят специалисты. 


Читайте также:


В августе корреспондент НГС.БИЗНЕС неделю прожил с картой «Мир» и написал о своих впечатлениях.

Прочтений: 3168
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено