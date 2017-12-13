Оливье на пляже

Новосибирцам предложили путёвки к морю на Новый год за 25 тысяч — НГС узнал, что это за отдых

Турооператоры распродают последние горящие туры на новогодние каникулы: судя по продажам, сибиряки хотят отметить праздники на солнечных пляжах Юго-Восточной Азии и с удовольствием летят в бывшие союзные республики, а отдых на берегу Чёрного моря в Сочи в этом году подорожал. Где можно встретить Новый год всего за 25 тысяч и как сэкономить на заграничной поездке, узнала корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Новогодние каникулы продлятся десять дней, с 30 декабря по 8 января. Жители Новосибирска традиционно предпочитают вырваться к тёплому морю — Юго-Восточная Азия который год остаётся самым любимым направлением из Новосибирска. В этом году азиатские туры сибиряки раскупили ещё осенью.







«В отличие от прошлого года увеличилась глубина бронирования.





Год назад была непонятная ситуация в экономике и политике, а сейчас и курс доллара стабилен. Тогда туры приобретались за день, за два. На Новый год ещё есть предложения, но если люди хотят попасть в какой-то конкретный отель или отдохнуть вместе со знакомыми, то можно просто не успеть. Эти каникулы активно бронировали ещё с октября. Придётся выбирать из тех предложений, что остались», — объясняет нынешнюю ситуацию на туристическом рынке исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.







Зимой новосибирцы чаще всего выбирают три направления — Таиланд, Вьетнам и Гоа. Путешествия в любую из этих стран стоят примерно одинаково — от 50 тысяч на человека, но в Индию нужна ещё виза.





«Вьетнам представлен курортами Нячанг, Фантьет и остров Фукуок — это новинка сезона. Фукуок сначала был поставлен только на новогодний заезд, но потом продлили и до, и после Нового года, потому что неплохо стали разбирать. На Нячанге достаточно прохладно зимой, на Фантьете волна, а Фукуок — это Сиамский залив, там тёплая спокойная вода. Конечно, сейчас прямых рейсов уже нет, но попасть на Фукуок можно через Нячанг», — рассказывает директор туристической компании «Африка» Наталья Куцевол. По данным сайта НГС.ТУРИЗМ, 11 ночей в двухзвёздочном отеле во Вьетнаме с вылетом 30 декабря обойдутся от 126 тысяч рублей на двоих.





В праздничные дни стоимость резко возрастает, также цена может увеличиваться из-за новогоднего ужина, который предлагают в Таиланде, — банкет в отелях Паттайи или Пхукета может обойтись в дополнительные 100–150 долларов. Сэкономить эти деньги можно, выбрав гостиницу без празднования новогодней ночи.





Путёвка к морю на Новый год обойдётся примерно в 80 тысяч в этом году





«Если говорить не о минимальном варианте в том же Таиланде, а о хороших каникулах, то нужно ориентироваться на 80–100 тысяч на человека», — подчёркивает Наталья Куцевол.





По информации сервиса НГС.ТУРИЗМ, всего за 39 878 рублей можно провести вдвоём 11 дней в Гоа в двухзвёздочном отеле, если вылететь 28 декабря, но уже с 29 декабря цены туров начинаются от 80 тысяч за двоих. Чтобы продлить себе каникулы и сэкономить, турагентства предлагают слетать на курорты и вернуться до 31 декабря — сейчас самый низкий сезон.





«Если запланировать поездку до Нового года, то есть очень демократичные предложения от 20–25 тысяч в Таиланд, Вьетнам, Китай на 9–10 дней. Сейчас самый низкий сезон — люди ещё доделывают дела перед Новым годом, школьники ещё учатся, у студентов сессия. Таких сезонов в году очень мало, следующий только после майских праздников, перед началом летних каникул», — рекомендует Куцевол.





Немного подешевле тёплые страны, где температура моря чуть ниже, всего 20–22 градуса, но есть хорошая экскурсионная программа и шопинг.





Ещё не поздно купить билеты до Китая, чтоб увидеть Запретный город и другие достопримечательности Пекина. «Одни из самых недорогих билетов сейчас есть до Пекина — 26 844 рубля с вылетом 31 декабря и возвращением домой 4 января», — рекомендует представитель сервиса Aviasales Янис Дзенис. Однако за эту же сумму Tez Tour предлагает путёвку в Китай на четыре дня. «Остались последние места, около 15 мест. Мы выпустили спецпредложение с 29-го по 1-е число. Буквально встретил Новый год в Китае и 1 января вечером домой полетел, на двоих будет стоить 855 долларов, примерно 50 тысяч», — рассказывает о самых дешёвых предложениях руководитель представительства Tez Tour в Новосибирске Галина Машухова.





Чем теплее вода на курорте — тем выше стоимость путёвки





Встретить новогоднюю ночь на Хайнане и провести там семь ночей с вылетом 28 декабря обойдётся в 82 тысячи рублей, а если вылететь 2 января на 9 дней, то в том же отеле разместят за 68,5 тысячи, — предлагает НГС.ТУРИЗМ. В два раза дешевле отдохнуть на китайских Гавайях можно за неделю до праздников. «Хайнань с 26 декабря по 1 января от 25 тысяч рублей на человека. За те же деньги можно отдохнуть в Арабских Эмиратах и вернуться прямо к новогоднему столу, самолёт прилетает 31 декабря где-то в пять вечера», — советует Наталья Куцевол.





Отдых в ОАЭ стал более привлекательным для россиян, ведь с 1 февраля 2017 года отменили визу — теперь жители России могут находиться в Эмиратах до 30 дней без дополнительных трат на документы. Многие туристы предпочитают сейчас брать билеты и искать жильё самостоятельно.





С покупкой билетов до Эмиратов нужно поторопиться — всего за сутки билеты на сервисе Aviasales могут подорожать от 500 рублей до нескольких тысяч.





Так, например, 11 декабря билеты до Дубая с 31 декабря по 4 января стоили около 38 тысяч, на следующий день выросли в цене на 1334 рубля и теперь стоят 40 195 рублей. В ANEX Tour путёвка в Абу-Даби на двоих на 8 дней с вылетом 29 декабря стоит от 164 465 рублей.





С 2017 года россияне могут находиться в Арабских Эмиратах без визы целый месяц





Экскурсионные и горнолыжные туры в Европу обойдутся дороже пляжного отдыха — цены начинаются от 100 тысяч, и почти половину от стоимости поездки придётся отдать за билеты.







«Есть регулярные перелёты до Мюнхена и Праги. Через Мюнхен есть программы в Австрию. Основные горнолыжные направления идут через Москву. Прямые рейсы на праздники стоят от 50 тысяч, значит, вся программа будет около ста. Из Москвы есть много чартеров. В этом году представлены по-новому горнолыжные курорты Болгарии, а есть ещё традиционные Андорра и Италия. Неделя в Европе — это примерно 600–800 евро на человека, примерно 56 тысяч рублей», — пояснила Куцевол.







«Африка» предлагает провести пять дней вдвоём с 28 декабря в Праге за 98 397 рублей, но нужно заплатить ещё по 5600 рублей за визу с каждого туриста. Семь ночей с 29 декабря вдвоём в четырёхзвёздочном отеле в чешском курорте Марианске-Лазне Tez Tour продаёт за 1683 евро — это примерно 117 тысяч рублей. Прага стоит чуть дороже —1721 евро, или 119,5 тысячи рублей, но отель будет всего две звезды.





Самый дешёвый билет до Парижа Skyscanner предлагает за 52 236 рублей — добираться придётся 57 часов, менять аэропорты в Москве и делать пересадку в Милане.





Прямые билеты до Чехии стоят сейчас 57 490 рублей — вылет в пятницу, 29 декабря, а обратно 5 января. Зато попасть на католическое Рождество в Праге можно в 2 раза дешевле — Aviasales предлагает всего за 21 613 рублей вылететь 23 декабря и вернуться домой через неделю. До 30 тысяч обойдутся билеты на непрямые рейсы до Германии. Билеты до Франкфурта-на-Майне с пересадкой в Астане обойдутся в 26 439 рублей, но вылететь нужно 31 декабря и вернуться 9 января.





Ждать низких цен на отдых в странах СНГ не стоит, затраты на отдых практически как в Европе. По оценкам Фоменко, обычно перелёты из Новосибирска в Грузию или Армению на Новый год стоят около 40–60 тысяч, а недельное проживание и экскурсии доходят до 600 долларов. Слетать в Грузию за 37 тысяч можно с двумя пересадками казахстанскими авиалиниями Air Astana, самый дешёвый способ добраться до Еревана с пересадками в Красноярске и Москве обойдётся в 41 320 рублей, подсказывает Aviasales.





Эксперты туриндустрии отмечают, что сибиряки стали чаще летать на праздники в Москву.





Билеты в Санкт-Петербург и Сочи стоят так же, как и перелёты за границу





«В России бюджетнее всего Москва. Слетать на праздники можно за 10 тысяч рублей. Питер, Владивосток, Казань и Сочи стоят уже как заграница, если лететь точно в даты всенародного отпуска. Ну и Екатеринбург, пожалуйста, туда-обратно за семь тысяч», — прокомментировал Янис Дзенис. На прошлый Новый год многие новосибирцы отправились чартерным рейсом в Сочи и отдохнули всего за 20–25 тысяч на Красной Поляне, но в этом году посмотреть олимпийские объекты и прокатиться на лыжах за такую сумму уже не выйдет — по словам Натальи Куцевол, сейчас остались только регулярные рейсы до Адлера.





Самый дешёвый билет 30 декабря туда и обратно на Aviasales сейчас можно купить за 27 442 рубля с пересадкой в Шереметьево, а Skyscanner предлагает за 26 123 рубля, но также придётся десять часов провести в московском аэропорту.





Зато быстро и недорого можно добраться до Алтая авиакомпанией S7 — билет до Горно-Алтайска в одну сторону на праздники стоит всего 3040 рублей, а лететь чуть больше часа.





Специалисты туриндустрии отмечают, что у горожан вырос интерес к отдыху недалеко от дома, а местные отельеры подхватили эту идею и стали работать и в зимний сезон.





«У нас много санаториев рядом с городом. "Восток", "Сибиряк", "Карачи", открылся обновлённый “Парус” в Кудряшах, совсем близко от города. После полной реновации там три чудесных этажа лечебного корпуса и бассейн, программа с Дедом Морозом для детей. Те же базы на Обском море работали раньше только летом, сейчас видят спрос на зимний отдых и переходят на круглогодичный режим. Там стали предлагать развлечения: коньки, лыжи, сани. Стоимость отдыха в санаториях Новосибирской области сильно зависит от банкета в новогоднюю ночь и категории номера — сутки стоят от 1500 тысяч рублей. Пусть это и не так дёшево, как хотелось бы, ведь содержать базу отдыха зимой накладно», — объясняет Светлана Фоменко.





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