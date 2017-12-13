Оливье на пляже
Новосибирцам предложили путёвки к морю на Новый год за 25 тысяч — НГС узнал, что это за отдых
Турооператоры распродают последние горящие туры на новогодние каникулы: судя по продажам, сибиряки хотят отметить праздники на солнечных пляжах Юго-Восточной Азии и с удовольствием летят в бывшие союзные республики, а отдых на берегу Чёрного моря в Сочи в этом году подорожал. Где можно встретить Новый год всего за 25 тысяч и как сэкономить на заграничной поездке, узнала корреспондент НГС.НОВОСТИ.
Новогодние каникулы продлятся десять дней, с 30 декабря по 8 января. Жители Новосибирска традиционно предпочитают вырваться к тёплому морю — Юго-Восточная Азия который год остаётся самым любимым направлением из Новосибирска. В этом году азиатские туры сибиряки раскупили ещё осенью.
«В отличие от прошлого года увеличилась глубина бронирования.
Год назад была непонятная ситуация в экономике и политике, а сейчас и курс доллара стабилен. Тогда туры приобретались за день, за два. На Новый год ещё есть предложения, но если люди хотят попасть в какой-то конкретный отель или отдохнуть вместе со знакомыми, то можно просто не успеть. Эти каникулы активно бронировали ещё с октября. Придётся выбирать из тех предложений, что остались», — объясняет нынешнюю ситуацию на туристическом рынке исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.
Зимой новосибирцы чаще всего выбирают три направления — Таиланд, Вьетнам и Гоа. Путешествия в любую из этих стран стоят примерно одинаково — от 50 тысяч на человека, но в Индию нужна ещё виза.
«Вьетнам представлен курортами Нячанг, Фантьет и остров Фукуок — это новинка сезона. Фукуок сначала был поставлен только на новогодний заезд, но потом продлили и до, и после Нового года, потому что неплохо стали разбирать. На Нячанге достаточно прохладно зимой, на Фантьете волна, а Фукуок — это Сиамский залив, там тёплая спокойная вода. Конечно, сейчас прямых рейсов уже нет, но попасть на Фукуок можно через Нячанг», — рассказывает директор туристической компании «Африка» Наталья Куцевол. По данным сайта НГС.ТУРИЗМ, 11 ночей в двухзвёздочном отеле во Вьетнаме с вылетом 30 декабря обойдутся от 126 тысяч рублей на двоих.
В праздничные дни стоимость резко возрастает, также цена может увеличиваться из-за новогоднего ужина, который предлагают в Таиланде, — банкет в отелях Паттайи или Пхукета может обойтись в дополнительные 100–150 долларов. Сэкономить эти деньги можно, выбрав гостиницу без празднования новогодней ночи.
«Если говорить не о минимальном варианте в том же Таиланде, а о хороших каникулах, то нужно ориентироваться на 80–100 тысяч на человека», — подчёркивает Наталья Куцевол.
По информации сервиса НГС.ТУРИЗМ, всего за
«Если запланировать поездку до Нового года, то есть очень демократичные предложения от 20–25 тысяч в Таиланд, Вьетнам, Китай на 9–10 дней. Сейчас самый низкий сезон — люди ещё доделывают дела перед Новым годом, школьники ещё учатся, у студентов сессия. Таких сезонов в году очень мало, следующий только после майских праздников, перед началом летних каникул», — рекомендует Куцевол.
Немного подешевле тёплые страны, где температура моря чуть ниже, всего 20–22 градуса, но есть хорошая экскурсионная программа и шопинг.
Ещё не поздно купить билеты до Китая, чтоб увидеть Запретный город и другие достопримечательности Пекина. «Одни из самых недорогих билетов сейчас есть до Пекина —
Встретить новогоднюю ночь на Хайнане и провести там семь ночей с вылетом 28 декабря обойдётся в 82 тысячи рублей, а если вылететь 2 января на 9 дней, то в том же отеле разместят за 68,5 тысячи, — предлагает НГС.ТУРИЗМ. В два раза дешевле отдохнуть на китайских Гавайях можно за неделю до праздников. «Хайнань с 26 декабря по 1 января от 25 тысяч рублей на человека. За те же деньги можно отдохнуть в Арабских Эмиратах и вернуться прямо к новогоднему столу, самолёт прилетает 31 декабря где-то в пять вечера», — советует Наталья Куцевол.
Отдых в ОАЭ стал более привлекательным для россиян, ведь с 1 февраля 2017 года отменили визу — теперь жители России могут находиться в Эмиратах до 30 дней без дополнительных трат на документы. Многие туристы предпочитают сейчас брать билеты и искать жильё самостоятельно.
С покупкой билетов до Эмиратов нужно поторопиться — всего за сутки билеты на сервисе Aviasales могут подорожать от 500 рублей до нескольких тысяч.
Так, например, 11 декабря билеты до Дубая с 31 декабря по 4 января стоили около 38 тысяч, на следующий день выросли в цене на 1334 рубля и теперь стоят
Экскурсионные и горнолыжные туры в Европу обойдутся дороже пляжного отдыха — цены начинаются от 100 тысяч, и почти половину от стоимости поездки придётся отдать за билеты.
«Есть регулярные перелёты до Мюнхена и Праги. Через Мюнхен есть программы в Австрию. Основные горнолыжные направления идут через Москву. Прямые рейсы на праздники стоят от 50 тысяч, значит, вся программа будет около ста. Из Москвы есть много чартеров. В этом году представлены по-новому горнолыжные курорты Болгарии, а есть ещё традиционные Андорра и Италия. Неделя в Европе — это примерно 600–800 евро на человека, примерно 56 тысяч рублей», — пояснила Куцевол.
«Африка» предлагает провести пять дней вдвоём с 28 декабря в Праге за
Самый дешёвый билет до Парижа Skyscanner предлагает за
Прямые билеты до Чехии стоят сейчас
Ждать низких цен на отдых в странах СНГ не стоит, затраты на отдых практически как в Европе. По оценкам Фоменко, обычно перелёты из Новосибирска в Грузию или Армению на Новый год стоят около 40–60 тысяч, а недельное проживание и экскурсии доходят до 600 долларов. Слетать в Грузию за 37 тысяч можно с двумя пересадками казахстанскими авиалиниями Air Astana, самый дешёвый способ добраться до Еревана с пересадками в Красноярске и Москве обойдётся в
Эксперты туриндустрии отмечают, что сибиряки стали чаще летать на праздники в Москву.
«В России бюджетнее всего Москва. Слетать на праздники можно за 10 тысяч рублей. Питер, Владивосток, Казань и Сочи стоят уже как заграница, если лететь точно в даты всенародного отпуска. Ну и Екатеринбург, пожалуйста, туда-обратно за семь тысяч», — прокомментировал Янис Дзенис. На прошлый Новый год многие новосибирцы отправились чартерным рейсом в Сочи и отдохнули всего за 20–25 тысяч на Красной Поляне, но в этом году посмотреть олимпийские объекты и прокатиться на лыжах за такую сумму уже не выйдет — по словам Натальи Куцевол, сейчас остались только регулярные рейсы до Адлера.
Самый дешёвый билет 30 декабря туда и обратно на Aviasales сейчас можно купить за
Зато быстро и недорого можно добраться до Алтая авиакомпанией S7 — билет до Горно-Алтайска в одну сторону на праздники стоит всего 3040 рублей, а лететь чуть больше часа.
Специалисты туриндустрии отмечают, что у горожан вырос интерес к отдыху недалеко от дома, а местные отельеры подхватили эту идею и стали работать и в зимний сезон.
«У нас много санаториев рядом с городом. "Восток", "Сибиряк", "Карачи", открылся обновлённый “Парус” в Кудряшах, совсем близко от города. После полной реновации там три чудесных этажа лечебного корпуса и бассейн, программа с Дедом Морозом для детей. Те же базы на Обском море работали раньше только летом, сейчас видят спрос на зимний отдых и переходят на круглогодичный режим. Там стали предлагать развлечения: коньки, лыжи, сани. Стоимость отдыха в санаториях Новосибирской области сильно зависит от банкета в новогоднюю ночь и категории номера — сутки стоят от 1500 тысяч рублей. Пусть это и не так дёшево, как хотелось бы, ведь содержать базу отдыха зимой накладно», — объясняет Светлана Фоменко.
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Дарья Януш
Фото Юлии Шипициной (1–3), Ирины Малыгиной (4), Алексея Даничева (РИА Новости) (5)