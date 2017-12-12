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Королевы Сибири

Самые красивые девушки Новосибирска по версии конкурсов красоты — НГС предлагает выбрать лучшую

Иногда складывается ощущение, что конкурсов красоты — всевозможных «Мисс», «Миссис» и «Королев» — с каждым годом всё больше и больше. Благо сибирские девушки во всём мире считаются одними из самых красивых, и в Новосибирск регулярно приезжают представители разных международных модельных агентств искать здесь будущих водяновых. Например, в начале декабря новосибирская красавица улетела в Южную Африку представлять на мировом конкурсе красоты Mrs. World нашу страну. Корреспондент НГС.НОВОСТИ собрал всех совершеннолетних победительниц различных шоу, проходивших в 2017 году как в Новосибирске, так и за его пределами. И предлагает вам не только ещё раз полюбоваться ими, но и проголосовать за понравившуюся.

Королевы Сибири (фото)


Ажбакова Руфина, «Мисс Сабантуй»


19 лет, рост 153, объёмы 87-64-90.

Ученица Новосибирского училища (колледжа) олимпийского резерва.  


Королевы Сибири (фото)


Атонова Елена, «Мисс Автоледи Новосибирск»


29 лет, рост 173, объёмы 81-61-90.

Работает хореографом. 


Королевы Сибири (фото)


Быкова Ольга, «Миссис Хрустальная корона Новосибирска»


30 лет, рост 175, объёмы 90-60-95.

Автор собственного бренда вязаной одежды. 


Королевы Сибири (фото)


Воробей Глафира, «Мисс УИС»


24 года, рост 170, объёмы 90-70-90.

Инспектор группы мобилизационной подготовки и гражданской обороны в колонии № 8.


Королевы Сибири (фото)


Давлетшина Кристина, «Мисс Новосибирск International»


20 лет, рост 170, объёмы 85-61-89.

Студентка НГТУ, работает в модельном агентстве Filippova Models. 


Королевы Сибири (фото)


Дементьева Анна, «Мисс Футбольный клуб "Сибирь"»


25 лет, рост 177, объёмы 88-62-89.

Менеджер модельного агентства, модель агентства «Русский блеск». 


Королевы Сибири (фото)


Дикарева Екатерина, «Миссис Топ Мира. Россия»


37 лет, рост: 178, объёмы 87-70-92.

Руководитель климатической организации, работает в модельном агентстве Filippova Models.


Королевы Сибири (фото)


Зленко Ольга, «Miss Sport&Beauty Novosibirsk»


29 лет, рост 166, объёмы 77-57-86.

Экономист управления Западно-Сибирской железной дороги.


Королевы Сибири (фото)


Искандерова Алия, «Мисс Азия Сибири», «Мисс Снежная королева»


19 лет, рост 176, объёмы 84-61-92.

Студентка НГПУ, модель агентства «Русский блеск».


Королевы Сибири (фото)


Кабанова Алина, «Мисс Береговая волейбольная лига»


20 лет, рост 162, объёмы 80-65-92.

Студентка СГУПС.


Королевы Сибири (фото)


Косинова Кристина, «Мисс Шерегеш»


21 год, рост 170, объёмы 83-60-87.

Студентка НГАУ.


Королевы Сибири (фото)


Локтина Виктория, «Леди в интересном положении»


29 лет, рост 162, модельных данных нет, так как Виктория снималась на 9 месяце беременности.

Ведущая праздников, клоунесса. 


Королевы Сибири (фото)


Мезенцева Ксения, «Мисс Европа Плюс Новосибирск»


20 лет, рост 166, объёмы 90-60-91.

Студентка СГУПС, работает в модельном агентстве Elite Stars.


Королевы Сибири (фото)


Молодцова Лидия, «Мисс Выбор Нации»


20 лет, рост 173, объёмы 86-62-91.

Студентка СИУ РАНХиГС, работает в модельном агентстве Elite Stars.


Королевы Сибири (фото)


Стахеева Диана, «Миссис Великая Русь. Бердск»


26 лет, рост 173, объёмы 97-67-99.

Предприниматель, президент клуба аквайс-спорта Бердска.


Королевы Сибири (фото)


Урбанович Татьяна, «Мисс студенческие отряды»


19 лет, рост 164, объёмы 91-63-90.

Студентка СГУГИТ. 


Королевы Сибири (фото)


Фрайман Светлана, «Мисс Готика»


18 лет, рост 175, объёмы 86-59-90.

Студентка СИУ РАНХиГС.


Королевы Сибири (фото)


Шпикельман Анна, «Миссис Россия-Мира»


31 год, рост 178, объёмы 85-60-90.

Владелица студии красоты и выездного бьюти-сервиса. 


Королевы Сибири (фото)


Яковенко Анна, «Миссис Хрустальная корона Сибири»


31 год, рост 173, объёмы 88-62-94.

Предприниматель, коуч, блогер.


Какая из этих победительниц вам нравится больше всех?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершению опроса.
  • Ажбакова Руфина
  • Атонова Елена
  • Быкова Ольга
  • Воробей Глафира
  • Давлетшина Кристина
  • Дементьева Анна
  • Дикарева Екатерина
  • Зленко Ольга
  • Искандерова Алия
  • Кабанова Алина
  • Косинова Кристина
  • Локтина Виктория
  • Мезенцева Ксения
  • Молодцова Лидия
  • Стахеева Диана
  • Урбанович Татьяна
  • Фрайман Светлана
  • Шпикельман Анна
  • Яковенко Анна
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