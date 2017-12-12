Королевы Сибири

Иногда складывается ощущение, что конкурсов красоты — всевозможных «Мисс», «Миссис» и «Королев» — с каждым годом всё больше и больше. Благо сибирские девушки во всём мире считаются одними из самых красивых, и в Новосибирск регулярно приезжают представители разных международных модельных агентств искать здесь будущих водяновых. Например, в начале декабря новосибирская красавица улетела в Южную Африку представлять на мировом конкурсе красоты Mrs. World нашу страну. Корреспондент НГС.НОВОСТИ собрал всех совершеннолетних победительниц различных шоу, проходивших в 2017 году как в Новосибирске, так и за его пределами. И предлагает вам не только ещё раз полюбоваться ими, но и проголосовать за понравившуюся.





Ажбакова Руфина, «Мисс Сабантуй»





19 лет, рост 153, объёмы 87-64-90.

Ученица Новосибирского училища (колледжа) олимпийского резерва.











Атонова Елена, «Мисс Автоледи Новосибирск»





29 лет, рост 173, объёмы 81-61-90.

Работает хореографом.











Быкова Ольга, «Миссис Хрустальная корона Новосибирска»





30 лет, рост 175, объёмы 90-60-95.

Автор собственного бренда вязаной одежды.











Воробей Глафира, «Мисс УИС»





24 года, рост 170, объёмы 90-70-90.

Инспектор группы мобилизационной подготовки и гражданской обороны в колонии № 8.











Давлетшина Кристина, «Мисс Новосибирск International»





20 лет, рост 170, объёмы 85-61-89.

Студентка НГТУ, работает в модельном агентстве Filippova Models.











Дементьева Анна, «Мисс Футбольный клуб "Сибирь"»





25 лет, рост 177, объёмы 88-62-89.

Менеджер модельного агентства, модель агентства «Русский блеск».









Дикарева Екатерина, «Миссис Топ Мира. Россия»





37 лет, рост: 178, объёмы 87-70-92.

Руководитель климатической организации, работает в модельном агентстве Filippova Models.









Зленко Ольга, «Miss Sport&Beauty Novosibirsk»





29 лет, рост 166, объёмы 77-57-86.

Экономист управления Западно-Сибирской железной дороги.









Искандерова Алия, «Мисс Азия Сибири», «Мисс Снежная королева»





19 лет, рост 176, объёмы 84-61-92.

Студентка НГПУ, модель агентства «Русский блеск».









Кабанова Алина, «Мисс Береговая волейбольная лига»





20 лет, рост 162, объёмы 80-65-92.

Студентка СГУПС.









Косинова Кристина, «Мисс Шерегеш»





21 год, рост 170, объёмы 83-60-87.

Студентка НГАУ.











Локтина Виктория, «Леди в интересном положении»





29 лет, рост 162, модельных данных нет, так как Виктория снималась на 9 месяце беременности.

Ведущая праздников, клоунесса.











Мезенцева Ксения, «Мисс Европа Плюс Новосибирск»





20 лет, рост 166, объёмы 90-60-91.

Студентка СГУПС, работает в модельном агентстве Elite Stars.











Молодцова Лидия, «Мисс Выбор Нации»





20 лет, рост 173, объёмы 86-62-91.

Студентка СИУ РАНХиГС, работает в модельном агентстве Elite Stars.









Стахеева Диана, «Миссис Великая Русь. Бердск»





26 лет, рост 173, объёмы 97-67-99.

Предприниматель, президент клуба аквайс-спорта Бердска.











Урбанович Татьяна, «Мисс студенческие отряды»





19 лет, рост 164, объёмы 91-63-90.

Студентка СГУГИТ.









Фрайман Светлана, «Мисс Готика»





18 лет, рост 175, объёмы 86-59-90.

Студентка СИУ РАНХиГС.











Шпикельман Анна, «Миссис Россия-Мира»





31 год, рост 178, объёмы 85-60-90.

Владелица студии красоты и выездного бьюти-сервиса.











Яковенко Анна, «Миссис Хрустальная корона Сибири»





31 год, рост 173, объёмы 88-62-94.

Предприниматель, коуч, блогер.





Какая из этих победительниц вам нравится больше всех?

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершению опроса. Ажбакова Руфина

Атонова Елена

Быкова Ольга

Воробей Глафира

Давлетшина Кристина

Дементьева Анна

Дикарева Екатерина

Зленко Ольга

Искандерова Алия

Кабанова Алина

Косинова Кристина

Локтина Виктория

Мезенцева Ксения

Молодцова Лидия

Стахеева Диана

Урбанович Татьяна

Фрайман Светлана

Шпикельман Анна

Яковенко Анна К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования





Читайте также:

Все королевы — 15 прекрасных сибирячек, которые в 2016 году завоевали титулы на конкурсах красоты.