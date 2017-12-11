Детям — квартиры, больным — поликлиники: Травников рассказал, что ждёт область в 2018 году

И туманно заявил министрам, что не все смогут работать в новых условиях

11 декабря министры регионального правительства докладывали врио губернатора об итогах работы в 2017 году. Андрей Травников в ответ выдал задачи на 2018 год: с оговоркой, что в работе нужно ориентироваться не на собственные достижения, а прежде всего на успехи регионов-лидеров. А те, кто будут воспринимать такой подход болезненно, вряд ли смогут эффективно работать в новых условиях, намекнул глава региона. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывала на совещании и записала, чем будет заниматься правительство области в следующем году.

О своих предшественниках





«Я не считаю правильным для себя оценивать работу правительства за год. Я сделаю [это] уже через год, когда будем обсуждать качество выполнения задач, сформулированных совместно. Я вижу результаты, обеспеченные в текущем году, долгосрочными усилиями. Но и вижу упущенные возможности. Кто будет относиться к этому болезненно, не смогут работать в новых условиях».





О демографии и миграции





В последние годы, по словам Травникова, в Новосибирске были позитивные демографические сдвиги. Однако в прошедшем году, как и по стране в целом, наблюдается естественная убыль населения. «Этот тревожный тренд требует особого внимания в системе поддержки семей с детьми, повышению привлекательности жизни в нашем регионе, — отметил врио губернатора. — Мы должны сохранить все меры по социальной защите семьей с детьми, особенно многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Обеспечить жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей».





Бегущих из города специалистов, по словам главы региона, можно остановить «ростом развития инфраструктуры». «Сегодня из соседних регионов к нам приезжают гораздо больше людей, чем уезжают. А вот миграция в столицы — Москву и Санкт-Петербург — для нас имеет отрицательный характер. Нужно, чтобы молодые люди нашли возможности для самореализации здесь, в Новосибирске».





Об образовании





По информации врио губернатора, в области нет проблем с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет, однако нужно работать над местами для детей от полутора до трёх лет. В том числе развивать альтернативные формы — группы временного пребывания, группы раннего развития, а также семейные и частные детские сады.





«В 2018-м будут две новые школы — школа в городе Оби и реконструировано здание школы в Черепаново. Одновременно должны начать строительство ещё двух школ в Новосибирске, а также в Кольцово и Маслянино», — пообещал Травников.





Также, по его словам, в школах должно быть много кружков, особенно технического творчества, — «такая задача поставлена в рамках национальной дипломатической инициативы». В 2018 году должна быть разработана модель регионального ресурсного центра по работе с одарёнными детьми «Таланты Сибири».





«Мы должны прививать молодёжи способность находить свой путь в быстро меняющемся мире профессий, научить их делать ответственный выбор своего профессионального пути, — отметил врио губернатора. — Необходимо отходить от мероприятий исключительно по выбору специальности, практикой выбора дела жизни и сознательно выстраиваемой будущую профессиональную траекторию».





О здравоохранении







В 2018 году правительство хочет завершить проект по строительству 7 поликлиник. При этом нужно повысить уровень обслуживания, так как люди часто жалуются на очереди в регистратуру, нехватку узких специалистов, невежливость и невнимательность.





«В этом году в двух учреждениях здравоохранения реализован проект "Бережливая поликлиника", который ориентирован на решение названных проблем. В следующем году эту практику необходимо распространить ещё как минимум на 10 поликлиник», — сообщил врио губернатора.





В 2018 году он пообещал найти решение для продолжения строительства перинатального центра в Новосибирске, а также приступить к подготовке проектно-сметной документации для строительства онкологического диспансера.





О спорте







«Ключевой задачей в этой сфере является строительство и реконструкция спортивной инфраструктуры. К своему огорчению я узнал, что наш регион находится в конце рейтинга по обеспеченностью спортивной инфраструктурой на душу населения», — рассказал врио губернатора.





В следующем году, по его словам, необходимо приступить к началу строительства волейбольного центра в Новосибирске. А также в кратчайшие сроки найти оптимальное решение по размещению новой ледовой арены и в 2018 году начать её строительство.





«Мы не отказываемся от намерений подтвердить нашу заявку на молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Одновременно мы планируем начать строительство спортивного комплекса в Сузуне, футбольного стадиона в Мошково, реконструкцию стадиона под Чулымом», — озвучил планы Травников.





Об экономике







«В 2018 году индекс промышленного производства должен составлять не менее 103%», — заявил Травников.







Заделом на будущее врио губернатора назвал проекты с внедрением серийного производства. Также планируется комплексно развивать такую отрасль, как агробиологию. А сильная сторона экономической политики региона — формирование промышленных кластеров.





Планы на следующий год амбициозные — по словам Андрея Травникова, Новосибирская область должна войти в топ-20 регионов — лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата.





О газификации и строительстве







В следующем году газ появится в 4 тысячах домов области. «Министерству ЖКХ и энергетики уже дано поручение разработать перспективную схему газоснабжения региона. Будет подготовлен прогноз развития районов газификации, которые мы представим компании ООО "Газпром"», — пообещал Травников.





Минстрою врио губернатора попенял за негативную динамику и заявил, что в следующем году в области должны построить 2 млн 20 тысяч кв. м жилья. А также ввести в эксплуатацию 15 долгостроев, инвесторам остальных нужно будет определиться с перспективами. «Министерству строительства ставлю задачу по вводу в следующем году 36 объектов капстроя — это учреждения здравоохранения, спортивные комплексы в том числе. Актуализировать реестр всех недостроенных объектов, разработать предложения по строительству либо отказу от тех, где это сделать невозможно», — озвучил планы Андрей Травников.





Об инновациях







«По использованию передовых технологий мы отстаём от других инновационных регионов. Рейтинги инновационного развития, в которых область традиционно занимает высокие места, показывает и наши слабые стороны. В частности, удельный вес затрат на технологические инновации в общем объёме ниже, чем в среднем по России и по СФО. Считаю необходимым обеспечить лидерство Новосибирской области по введению технологических инноваций — для этого есть все условия», — посетовал Андрей Травников.





О бюджете







В 2018 году, заявил глава региона, нужно пересмотреть подходы к укреплению доходной базы бюджета, однако не увеличивать налоговую нагрузку на предпринимателей. В качестве резервных ресурсов он привел пример более эффективной работы с кредиторской задолженностью местных бюджетов — «не допускать заключение контрактов, не обеспеченных в перспективе достаточным финансированием». Также экономить, по его мнению, можно, повысив эффективность конкурсных процедур. В том числе практиковать совместные торги, а также использовать общественный контроль.





«Без укрепления доходной базы бюджета всех уровней нам не удастся решить задачи развития региона, которые я обозначил. Поэтому в 2018 году нам всем необходимо этому вопросу уделить повышенное внимание. Необходимо серьёзно пересмотреть подходы по укреплению доходной базы», — заявил он.





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